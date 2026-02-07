ETV Bharat / state

ખેડા: માતર નજીક કોડીનયુક્ત નશીલી કફ સિરપનો મોટો જથ્થો પકડાયો

માતર પોલીસે ખોડિયાર ચોકડી પાસે 1 લાખથી વધુની નશીલી કફ સિરપ સાથે બેને ઝડપી પાડ્યા

બે આરોપીઓને કુલ રૂ.7,63,120ના મુદ્દામાલ ઝડપ્યા
બે આરોપીઓને કુલ રૂ.7,63,120ના મુદ્દામાલ ઝડપ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 5:05 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા: માતરથી કોડીનયુક્ત નશાકારક દવાઓના મોટા જથ્થા સાથે બે આરોપીઓને માતર પોલીસ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસને મળેલી બાતમીને આધારે માતરની ખોડીયાર ચોકડી પાસે કારને અટકાવી તપાસ કરવામા આવી હતી.પોલીસને કારમાંથી બિલ કે આધાર પુરાવા વિનાની રૂપિયા 1,02,970 ની કિંમતની 955 નંગ કોડીનયુક્ત નશીલી કફ સીરપની બોટલનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો . આ મામલામાં માતર પોલીસે રાજુભાઈ શિવાભાઈ રોય ચૌધરી અને મોહનકુમાર ભીખાભાઈ ઠક્કરને ઝડપી NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

કારમાંથી કોડીનયુક્ત કફ સિરપનો જથ્થો મળ્યો

માતર પોલિસની યાદી મુજબ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, એક કાળા કલરની હયુન્ડાઇ વેન્યુ કાર નંબર GJ-27-EE-5750માં કેટલાક ઇસમો કોડીનયુકત નશીલી દવાઓનો જથ્થો ગેરકાયદેસર રીતે રાખી માતર ખોડીયાર ચોકડી ખાતે આવનાર છે.જે બાતમીના આધારે માતર પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ દ્વારા વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. બાતમી મુજબની કાળાકલરની હયુન્ડાઇ વેન્યુ કાર GJ-27-EE-5750 માતર તરફ જવાના રોડ પાસે આવતા કોર્ડન કરી રોકી તપાસ કરતા કારમાંથી બિલ કે આધાર પુરાવા વિનાની રૂ.1,02,970,કિંમતની 955 નંગ કોડીન યુક્ત નશીલી કફ સીરપની બોટલનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

માતર પોલીસે ખોડિયાર ચોકડી પાસે 1 લાખથી વધુની નશીલી કફ સિરપ સાથે બેને ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

બે આરોપીઓને કુલ રૂ.7,63,120ના મુદ્દામાલ ઝડપ્યા

પોલીસે કારમાં બેઠેલા બે વ્યક્તિઓની ઓળખ રાજુભાઈ શિવાભાઈ રોય ચૌધરી (મૂળ કોલકાત્તાના રહેવાસી અને હાલ અમદાવાદના ખોખરા વિસ્તારમાં રહે છે) મોહનકુમાર ભીખાભાઈ ઠક્કરને (મૂળ બનાસકાંઠાના દિયોદરના રહેવાસી અને હાલ અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં રહે છે) તરીકે કરી છે. પોલીસ બંને પાસેથી દવાનો જથ્થો,કાર,મોબાઈલ અને રોકડ મળી કુલ રૂ.7,63,120 નો મુદ્દામાલ ઝડપી તેમની વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, જીલ્લામાં યુવાનોમાં આ પ્રકારની નશીલી કફ સિરપના સેવનનું પ્રમાણ ખૂબ વધી રહ્યુ છે. અગાઉ પણ અનેક વખત પોલીસ દ્વારા નશાકારક કફ સિરપની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : February 7, 2026 at 5:17 PM IST

TAGGED:

COUGH SYRUP
COUGH SYRUP CONSUMPTION
ILLEGAL COUGH SYRUP
KHEDA NEWS
CODIEINE LACED COUGH SYRUP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.