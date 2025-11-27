ETV Bharat / state

નર્મદા કેનાલમાંથી યુવક-યુવતીના મૃતદેહો મળ્યા, પરિવારજનોએ લગ્નની મંજુરી ના આપતા ભર્યુ અંતિમ પગલું

પરિવારજનોએ લગ્ન માટે મંજૂરી ન આપતા પ્રેમી યુગલે આ અંતિમ પગલું ભર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.

કેનાલમાંથી 2 મૃતદેહો મળતા મચ્યો ચકચાર
કેનાલમાંથી 2 મૃતદેહો મળતા મચ્યો ચકચાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા : જિલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના આંબલીયારા ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ઝંપલાવી યુવક અને યુવતી દ્વારા આત્મહત્યા કરવામાં આવી છે. એકબીજા સાથે બાંધેલી હાલતમાં બંનેના સાથે મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. મૃતદેહ પાસેથી સુસાઈડ નોટ મળી આવી છે. જેમાં પરિવારજનોને સંબોધી લગ્ન માટે મંજૂરી ન આપતા આ પગલું ભર્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કરાયો છે.

આ ઘટનાને પગલે કપડવંજ ટાઉન પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. કપડવંજ તાલુકાના આંબલીયારા ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં 2 મૃતદેહો દેખાતા સ્થાનિકોના ટોળા ઉમટ્યા હતા. આ બાબતે જાણ કરવામાં આવતા કપડવંજ ટાઉન પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી.

2 મૃતદેહો મળતા મચ્યો ચકચાર
2 મૃતદેહો મળતા મચ્યો ચકચાર (ETV Bharat Gujarat)

મૃતદેહ પાસેથી ચિઠ્ઠી મળી આવી

આ ઘટનાની પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા કપડવંજ ટાઉન પોલીસે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી હતી. કેનાલમાંથી બંને મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. યુવક અને યુવતી બંનેના મૃતદેહ એકબીજા સાથે બાંધેલી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. મૃતદેહ પાસેથી ચિઠ્ઠી પણ મળી આવી છે. જેમાં પરિવારજનોને સંબોધીને લખેલા લખાણમાં લગ્ન માટે મંજૂરી ન આપતા આ પગલું ભર્યું હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

ચિઠ્ઠીમાં અમને માફ કરજો તમે અમારા લગ્ન માટે મંજૂર નહોતા, એટલે અમારે આવું કરવુ પડ્યું તેમ જણાવાયું છે. પોસ્ટમોર્ટમ માટે બંને મૃતદેહોને સોરણા આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ખસેડી પોલિસ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

"આત્મહત્યાનો બનાવ છે.મૃતક યુવક અને યુવતીના બંને મૃતદેહો સાથે મળી આવ્યા હતા.પોલિસ દ્વારા મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.આ મામલે નોંધ કરી તપાસ કરવા સહિતની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે." - જનકસિંહ દેવડા, PI કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન

આ પણ વાંચો...

  1. મહુવામાં કુવામાંથી મળેલા સગીરના મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો, હત્યાના આરોપમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપ્યો
  2. ઉપલેટા: કૂવામાંથી મૃતદેહ મળતા મચ્યો ચકચાર, પોલીસને મળી સુસાઈડ નોટ

TAGGED:

KHEDA NEWS
KAPADVANJ NEWS
KHEDA POLICE
KHEDA DEAD BODY FOUND
DEAD BODY FOUND IN NARMADA CANAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.