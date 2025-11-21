ખેડાઃ કપડવંજ કોર્ટે ‘4-MEC’ ડ્રગ્સ કેસમાં બે આરોપીઓને 14 વર્ષની કેદની સજા ફટકારી; ગુજરાતમાં આ પ્રકારનો પ્રથમ ચુકાદો
1.478 કિલો 4-MEC ડ્રગ્સ સાથે ઝડપાયેલા રાજસ્થાન અને અમદાવાદના રહેવાસીઓને સખ્ત સજા
Published : November 21, 2025 at 7:28 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લાની કપડવંજ સેશન્સ કોર્ટે નાર્કોટિક્સ કેસમાં બે આરોપીઓને 14 વર્ષની સખત કેદની સજા અને દરેકને રૂ. 1 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. વર્ષ 2023માં નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) અમદાવાદે બંને આરોપીઓ પાસેથી કુલ 1.478 કિલોગ્રામ 4-MEC (4-Methylethcathinone) નામનું અત્યંત ખતરનાક ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું હતું. આ ડ્રગ્સ MD (મેફેડ્રોન) કરતાં પણ વધુ શક્તિશાળી અને હાનિકારક માનવામાં આવે છે.
કેવી રીતે ઝડપાયા આરોપીઓ?
5 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ NCBને બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ-ઈન્દોર હાઈવે પર પીઠાઈ ટોલનાકા પાસેથી પસાર થનારી એક બસમાં રાજસ્થાનના બાંસવાડાના રહેવાસી રઈશ મોહંમદ શબ્બીર મોહંમદ ડ્રગ્સ લઈને આવી રહ્યો છે. ટીમે બસ રોકી તપાસ કરતાં રઈશ પાસેથી 1.014 કિલોગ્રામ 4-MEC મળી આવ્યું.
પૂછપરછ દરમિયાન રઈશે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારના રહેવાસી ફૈયાઝ અહેમદને આ ડ્રગ્સ પહોંચાડવાનું હોવાનું કબૂલ્યું. ત્યારબાદ NCBએ ફૈયાઝ અહેમદના ઘરે દરોડો પાડ્યો અને ત્યાંથી વધુ 464 ગ્રામ 4-MEC ડ્રગ્સ મળી આવ્યું.
રાજ્યનો પ્રથમ ચુકાદો
આ પ્રકારના ખતરનાક 4-MEC ડ્રગ્સના કેસમાં સજા થતો ગુજરાત રાજ્યનો આ સૌપ્રથમ ચુકાદો છે. સરકારી વકીલ મિનેષ આર. પટેલે 100થી વધુ દસ્તાવેજી પુરાવા અને 5 સાક્ષીઓની જુબાની રજૂ કરી હતી. કોર્ટે બંને આરોપીઓને NDPS એક્ટ હેઠળ દોષિત ઠેરવી દરેકને 14 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 1 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે.
સરકારી વકીલ મિનેષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “ગુજરાત દિન-પ્રતિદિન ડ્રગ્સનું હબ બની રહ્યું છે, ત્યારે આ દાખલારૂપ ચુકાદાથી ડ્રગ્સના દૂષણને અંકુશ લાગશે.”
બંને આરોપીઓ પકડાયા તે દિવસથી જ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે અને ચુકાદા બાદ પણ તેમને જેલમાં જ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
