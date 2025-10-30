ખેડામાં કમોસમી વરસાદથી 50 હજાર હેક્ટરથી વધુ ડાંગરના પાકને નુકશાન, ખેડૂતો દ્વારા વળતરની માંગણી
જિલ્લામાં અંદાજીત 50 હજાર હેક્ટરથી વધુમાં ડાંગરના પાકને નુકશાન થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 30, 2025 at 7:16 PM IST
ખેડા : જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જેને કારણે જીલ્લામાં ડાંગરના પાકમાં ભારે નુકશાનથી ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં પવન સાથે આવેલા વરસાદને કારણે ડાંગરનો પાક જમીનદોસ્ત થયો છે. જિલ્લામાં અંદાજીત 50 હજાર હેક્ટરથી વધુમાં ડાંગરના પાકને નુકશાન થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. દિવસોથી વરસી રહેલા કમોસમી વરસાદને કારણે જીલ્લામાં મગફળી અને કપાસના પાકમાં પણ નુકશાન થવાની ભિતી સેવાઈ રહીછે.
જિલ્લામાં આ વર્ષે 1.15 લાખ હેક્ટથી વધુ વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર કરવામાં આવ્યુ છે. જેમાંથી અંદાજે 75 ટકા જેટલા વિસ્તારમાં કાપણી ચાલી રહી છે, તે સમયે જ વરસાદ થતાં પાકને નુકશાન થવા પામ્યુ છે. ખેડૂતો દ્વારા નુકશાનના વળતરની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે.
ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકશાન
કમોસમી વરસાદને કારણે જીલ્લામાં ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકશાન થવા પામ્યું છે. જિલ્લામાં કુલ વાવતેર કરાયેલા વિસ્તારમાંથી હજી 75 ટકા જેટલા વિસ્તારમાં ડાંગરની કાપણી ચાલી રહી છે, તેવા સમયે સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે પાકને ભારે નુકશાન થયુ છે. નુકસાનીનો અંદાજમાં ખેતીવાડી વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ઉભો પાક જમીનદોસ્ત થતા તેમજ પાક પલળી જતાં જીલ્લામાં કુલ 50 હજાર હેક્ટરથી વધુમાં ડાંગરના પાકને નુકશાન થવાની ભિતી સેવાઈ રહી છે.
ખેડૂતો દ્વારા નુકશાનના વળતરની માંગ
કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને થયેલા નુકશાનને લઈ ખેડૂતો દ્વારા સરકાર પાસે વળતરની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે, તેમજ જિલ્લાના ધારાસભ્યો દ્વારા પણ નુકશાન વળતર માટે પત્ર લખવામાં આવ્યા છે. હાલ જીલ્લામાં નુકશાનના સર્વની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જેનો અહેવાલ આવ્યા બાદ જીલ્લામાં નુકશાનનો ચોક્કસ આંકડો મળી શકશે તેમ તંત્ર દ્વારા જણાવાઈ રહ્યુ છે.
