ખેડામાં શાકભાજીની જેમ રોડ પર દારૂ-બિયર વેચાતા હોવાનો વીડિયો વાઈરલ, પોલીસ તપાસમાં લાગી
વીડિયોમાં બુટલેગર ખાટલામાં આરામ કરતો અને બાળક દારૂ વેચતું હોવાનું જોઈ શકાય છે.
Published : November 1, 2025 at 3:53 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લામાં દારૂબંધીના લીરા ઉડાવતો વીડીયો સામે આવ્યો છે. શાકભાજીની જેમ જ દારૂની હાટડી ભરી ખુલ્લેઆમ વિદેશી દારૂ અને બિયર વેચવામાં આવતો હોવાનો વીડીયો સોશિયલ મીડીયામાં વાયરલ થવા પામ્યો છે. ખેડા જીલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના દાદાના મુવાડા ગામનો વિડિયો હોવાની માહિતી મળી રહી છે. જેમાં બુટલેગર ખાટલામાં આરામ કરી બાળક પાસે દારૂનું વેચાણ કરાવતો હોવાનું જોવા મળી રહ્યુ છે. દારૂબંધીની વાતો વચ્ચે ગામડાઓમાં આમ ખુલ્લેઆમ ધમધમતી વિદેશી દારૂની હાટડીઓ દારૂબંધીના અમલ વિશે ઘણું કહી જાય છે.
ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે. પરંતુ સમયે સમયે આ દારૂબંધીની પોલ ખુલ્લી પાડતી વિગતો બહાર આવતી રહે છે. ત્યારે આવો જ એક વિડીયો હાલ ખેડા જીલ્લામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં બુટલેગર ખાટલામાં આરામ કરતો અને બાળક દારૂ વેચતું હોવાનું જોઈ શકાય છે.
દારૂની હાટડી પર દારૂ વેચતું બાળક
ખેડા જીલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના દાદાના મુવાડા ગામના હદ વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ વિદેશી દારૂના વેચાણનો વિડિયો વાઇરલ થયો છે. આ વાયરલ વિડીયોમાં દારૂની હાટડી જોવા મળી રહી છે. જેમાં શાકભાજી વેચતા હોય તેમ ખુલ્લેઆમ વિદેશી દારૂ અને બિયરનું વેચાણ થઈ રહેલુ જોવા મળી રહ્યું છે. બુટલેગર ખાટલામાં આરામ કરી બાળક પાસે દારૂનું વેચાણ કરાવતો હોવાનું જોવા મળી રહ્યુ છે. અહીં વિદેશી દારૂ બિયરની સાથે પાણીની બોટલો તેમજ નજીકના વિસ્તારમાં જ પીવા બેસવાની વ્યવસ્થા બુટલેગર કરી આપતો હોવાની પણ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.
તપાસ કરવામાં આવી રહી છે : પીઆઈ
આ બાબતે કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એમ.વી.ભગોરાએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. વીડીયો જુનો હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. પોલીસ દ્વારા આ બાબતે કેસ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
