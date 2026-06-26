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મહેમદાવાદમાં જુગારના આરોપીનું પોલીસ સ્ટેશનમાં મોત, પરિવારે માર મારવાનો આક્ષેપ કરી હોસ્પિટલે કર્યો હોબાળો

રેઈડ બાદ ત્રણ આરોપીઓ ઝડપાયા, ફિંગરપ્રિન્ટ લેવા લઈ જતાં ગોવિંદભાઈને ચક્કર આવ્યું અને પટકાયા હોવાનું પોલીસ અધિકારી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું.

મહેમદાવાદમાં જુગારના આરોપીનું પોલીસ સ્ટેશનમાં મોત
મહેમદાવાદમાં જુગારના આરોપીનું પોલીસ સ્ટેશનમાં મોત (Etv Bharat Gujarati)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 4:29 PM IST

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ખેડા : મહેમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક જુગારના આરોપીનું મોત થયું છે. મૃતક ગોવિંદભાઈ રાયસિંગભાઈ ચૌહાણનું ફિંગરપ્રિન્ટ લેવા જતા સમયે ચક્કર આવવાથી પડી જવાને કારણે મૃત્યુ થયું હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. જોકે, પરિવારજનોએ પોલીસ દ્વારા માર મારવાનો આક્ષેપ કરી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મહેમદાવાદ પોલીસે સુંઢા વણસોલ ગામમાં રેડ કરીને જુગાર રમતા 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમને પોલીસ સ્ટેશન લાવી ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં જામીનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી ફિંગરપ્રિન્ટ લેવા માટે તેમને પહેલા માળે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે મૃતક ગોવિંદભાઈને છાતીમાં દુખાવો અને ચક્કર આવતાં તેઓ નીચે પટકાયા હતા.

મહેમદાવાદમાં જુગારના આરોપીનું પોલીસ સ્ટેશનમાં મોત (Etv Bharat Gujarati)

પોલીસે તાત્કાલિક તેમને મહેમદાવાદ સરકારી હોસ્પિટલ (CHC) ખાતે ખસેડ્યા, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે ગોવિંદભાઈને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવારજનો અને ગ્રામજનો હોસ્પિટલે પહોંચ્યા હતા. તેઓએ પોલીસ દ્વારા માર મારીને મોત કર્યું હોવાનો આક્ષેપ કરી હોસ્પિટલ પરિસરમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં DySP કૃણાલ રાઠોડ, ખેડા પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર અને PI સહિતનો કાફલો સરકારી હોસ્પિટલે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મામલામાં અકસ્માત મોતની નોંધ કરી છે. મૃતકનું પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવશે અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ફિંગરપ્રિન્ટ લેવા લઈ જતાં ગોવિંદભાઈને ચક્કર આવ્યું અને પટકાયા હોવાનું પોલીસ અધિકારી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarati)

"મહેમદાવાદ પોલીસે જુગારની સફળ રેડ કરતા વણસોલ સુંઢા ગામેથી ત્રણ આરોપીઓને પકડી પાડ્યા હતા. તેમને પોલીસ સ્ટેશન લાવી જામીનદારના આધારે જામીન આપવામાં આવ્યા. આગળની તપાસ અને ફિંગરપ્રિન્ટની પ્રક્રિયા માટે તેમને પહેલા માળે લઈ જવામાં આવ્યા. તે સમયે સાથેના અન્ય બંને આરોપીઓના કહેવા પ્રમાણે, ગોવિંદભાઈને છાતીમાં દુ:ખાવો અને ચક્કર આવવાથી તેઓ પડી ગયા. તરત જ તેમને સીએચસી મહેમદાવાદ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા, જ્યાં ડૉક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કર્યા." - કૃણાલ રાઠોડ, DySP, ખેડા

મહેમદાવાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 196 હેઠળ અકસ્માત મોતનો ગુનો ક્રમાંક 14/2026 નોંધવામાં આવ્યો છે. હાલમાં એસડીએમ દ્વારા ઈન્ક્વેસ્ટ પંચનામું ચાલી રહ્યું છે. અકસ્માત મોત હોવાને કારણે સંપૂર્ણ તપાસ થશે. આગળ જતાં પોસ્ટમોર્ટમ અમદાવાદ બી.જે. મેડિકલ ખાતે પેનલની મદદથી ફોરેન્સિકની હાજરીમાં કરાશે અને મોતનું કારણ સ્પષ્ટ થશે. ઘટનાના સાક્ષીઓ અને પંચોના નિવેદનો લેવામાં આવશે. એફઆઈઆરમાં જે રીતે તપાસ આગળ વધે છે તે રીતે જ આગળની તપાસ કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

KHEDA POLICE
MEHMADABAD CUSTODIAL DEATH
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