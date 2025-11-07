ETV Bharat / state

ખેડાના ગાડવેલ ગામ નજીક ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, ત્રણની ધરપકડ

LCBએ રેડ કરી દારૂનો જથ્થો તેમજ સાત વાહનો સહિતનો કુલ રૂ,1,83,04,320 ના મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યાં હતા.

ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, ત્રણની ધરપકડ
ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, ત્રણની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 6:44 PM IST

ખેડા : LCB દ્વારા વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. કઠલાલના ગાડવેલ ગામ નજીકથી ટ્રકમાં લાવવામાં આવેલો રૂ.1.37 કરોડનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. મોટા ટ્રકમાં લાવી દારૂનું અન્ય વાહનોમાં કટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું, તે દરમિયાન LCBએ રેડ કરી દારૂનો જથ્થો તેમજ સાત વાહનો સહિતનો કુલ રૂ,1,83,04,320 ના મુદ્દામાલ સાથે 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યાં હતા.

જ્યારે મામલામાં અન્ય ચાર ઉપરાંત આરોપીઓ હાલ વોન્ટેડ છે. જિલ્લામાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી બેફામ બની રહી છે, ત્યારે વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં ખેડા એલસીબીને મહત્વની સફળતા મળી છે.

ખેડાના ગાડવેલ ગામ નજીક ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

7 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો

ખેડા LCB દ્વારા સ્થળ પરથી દારૂનું કટિંગ કરતા 3 આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં (1) તપીન્દરસિંગ કાલીચરણ ઠાકુર(રાજપૂત) રહેવાસી સલીમપુર ધનકર, જી.આગ્રા(યુપી) (2) અજયકુમાર ઉર્ફે બાબુભાઈ રામસિંહ ડાભી રહેવાસી કાકરખાડ, તા.કઠલાલ,જી.ખેડા (3) અનીલકુમાર ઉર્ફે અનો લક્ષ્મણસિંહ ડાભી રહેવાસી કકરખાડ,તા.કઠલાલ,જી.ખેડાને ઝડપી પાડ્યા છે. જ્યારે મામલામાં અન્ય 4 આરોપીઓ વોન્ટેડ છે, તમામ સાત આરોપીઓ વિરૂદ્ધ કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ત્રણની ધરપકડ
ત્રણની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

રૂ.1,83,04,320નો મુદ્દામાલ ઝડપાયો

LCB દ્વારા ટ્રકમાં લાવવામાં આવેલા રૂ.1,37,93,120નો ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો રોકડ રકમ, ટ્રક સહિતના સાત વાહનો તેમજ મોબાઈલ મળી કુલ રૂ.1,83,04,320નો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

3 ઈસમોની ધરપકડ કરી છે: ડીવાયએસપી

ડીવાયએસપી ડો.દિવ્યા રવ્યા જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, ખેડા જિલ્લા એલસીબી પોલીસ દ્વારા આજે વહેલી સવારે ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ પાસે ગાડવેલ ગામ છે, ત્યાં પસાર થતી એક ટ્રકને પકડી તેમાંથી વિદેશી દારૂનું કટિંગ કરતા આરોપીઓ મળી આવેલ છે. કુલ બોટલ 44136 નાની મોટી થઈને અને ટ્રક તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ કિંમત રૂ. 1,83,04,320નો મુદ્દામાલ પકડવામાં આવેલ છે. કુલ ત્રણ ઈસમોની ધરપકડ થયેલી છે.

ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
ટ્રકમાં કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

