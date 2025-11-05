ખેડા જિલ્લામાં SIR કામગીરી શરુ: 1698 BLO મેદાને ઉતર્યા, પ્રક્રિયામાં સહયોગ આપવા જનતાને અપીલ
ખેડા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર આ પ્રક્રિયામાં સહયોગ આપવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
ખેડા : 4 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં SIR એટલે કે મતદાર યાદી સંશોધનના બીજા તબક્કાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ખેડા જિલ્લાના લાયકાત ધરાવતા મતદાર મતાધિકારથી વંચિત ન રહે તે માટે મતદાન સઘન સુધારણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના 1698 જેટલા BLO મતદારોનો સંપર્ક કરશે. મતદારોના ઘરે જઈને મતગણતરી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
ખેડામાં SIR કામગીરી શરુ
ખેડા જિલ્લાના લાયકાત ધરાવતા તમામ મતદારોની ખરાઈ અને સમાવેશ અર્થે જાહેર કરાયેલ SIR (Special Intensive Revision) ના દ્વિતીય તબક્કાનો પ્રારંભ કરાયો છે. ખેડા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તમામ રાજકીય પક્ષો સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી. તેમને પણ નવી પ્રક્રિયાની સમજ આપવામાં આવી હતી. કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અમિત પ્રકાશ યાદવે 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર આ પ્રક્રિયામાં સહયોગ આપવાનો અનુરોધ કર્યો હતો.
કુલ 1698 BLO મતદારોના ઘરે જશે
ખેડા જિલ્લાના 1698 જેટલા BLO દ્વારા જિલ્લાના તમામ 16,55,062 મતદારોના ઘરે જઈને 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં મતગણતરી ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. તે દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનો પુરાવો લેવાનો રહેશે નહીં. તારીખ 4 ડિસેમ્બર સુધીમાં મતગણતરી ફોર્મ વેરીફાઈ થઈને આવશે, તેમના નામ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. તેમજ પરત ન આવેલ ફોર્મની પણ એક યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.
" આ પ્રક્રિયામાં સહયોગ આપવા અપીલ" : ખેડા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી
ખેડા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અમિત પ્રકાશ યાદવે SIR પ્રક્રિયા થકી લાયકાત ધરાવતા મતદાર મતાધિકારથી વંચિત ન રહે તેના માટે ખાસ કામગીરી કરવા જણાવ્યું હતું. મૃત્યુ પામેલ કે કાયમી સ્થળાંતર કરેલા મતદારોને કમી કરીને ચોક્કસ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થાય તેવો ઉદ્દેશ્ય મતદાન સઘન સુધારણા કાર્યક્રમનો છે. મતદાન સઘન સુધારણા કાર્યક્રમ માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર સજ્જ છે. તે માટે કર્મીઓની તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં તેમણે 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર આ પ્રક્રિયામાં સહયોગ આપવા અનુરોધ કર્યો હતો.
