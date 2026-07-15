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ખેડા: કપડવંજ પાસેથી પસાર થતી નહેરમાં મહિલાએ બે બાળકો સાથે ઝંપલાવ્યું, શોધખોળ હાથ ધરાઈ

સાસુ સસરાના ત્રાસને કારણે તેમની દીકરીએ નહેરમાં ઝંપલાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

કપડવંજ પાસેથી પસાર થતી નહેરમાં મહિલાએ બે બાળકો સાથે ઝંપલાવ્યું
કપડવંજ પાસેથી પસાર થતી નહેરમાં મહિલાએ બે બાળકો સાથે ઝંપલાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 8:30 AM IST

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ખેડા : જીલ્લાના કપડવંજ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા નહેરમાં મહિલાએ બે બાળકો સાથે ઝંપલાવ્યું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનો સહિત સ્થાનિકો કેનાલ પર દોડી આવ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસને જાણ કરતા ઘટનાસ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. મહિલા અને તેના બંને બાળકો નહેરના ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા સ્થાનિક તરવૈયાની મદદથી શોધખોળ હાથ ધરાઈ હતી. જો કે મોડી રાત સુધી કોઈ ભાળ મળી શકી નહોતી.

મળતી માહિતી મુજબ, કોઈ કારણોસર મોડી સાંજે મહિલાએ પોતાના બે બાળકો સાથે નહેરમાં ઝંપલાવી દીધું હતું. મહિલાના પિતા દ્વારા સાસુ સસરાના ત્રાસને કારણે તેમની દીકરીએ નહેરમાં ઝંપલાવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

કપડવંજ પાસેથી પસાર થતી નહેરમાં મહિલાએ બે બાળકો સાથે ઝંપલાવ્યું (ETV Bharat Gujarat)

પોલિસના જણાવ્યા મુજબ, પોલિસને જાણ કરવામાં આવતા જનરક્ષક 112ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલિસ દ્વારા શોધખોળ કરવા સહિતની ઘટના મામલે હાલ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

શોધખોળ હાથ ધરાઈ
શોધખોળ હાથ ધરાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પરિણીત મહિલાના પિતા જુવાનસિંહે જણાવ્યું હતું કે, "મારી દીકરી મારો ભાણો અને ભાણી નહેરમાં પડ્યા છે. હુ નોકરી ગયો હતો મને ખબર પડી કે મારી બીજી દીકરીને જમાદારે ફોન કર્યો કે તમારા ત્રણ વ્યક્તિ નહેરની અંદર પડ્યા છે. એટલે અમને ફોન કર્યો એટલે હું આવ્યો છું. એના સાસુ સસરાના કકળાટને લીધે પડ્યા છે."

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