ખેડા: પીપલગ ગામમાં દીપડો પાંજરે પુરાયો, લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો

હિંસક વન્ય પ્રાણી બાબતે સ્થાનિકો દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 2:22 PM IST

ખેડા : જીલ્લાના નડીયાદ નજીક આવેલા પીપલગ ગામમાં આવેલી વસંત વિહાર સોસાયટીમાંથી દીપડો પકડાતાં દહેશત ફેલાવા પામી હતી. સાથે જ નડીયાદ શહેર નજીકના જ વિસ્તારમાંથી દિપડો પકડાતા આશ્ચર્ય પણ સર્જાયું હતું. હિંસક વન્ય પ્રાણી બાબતે સ્થાનિકો દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.

જેને લઈ વન વિભાગે કાર્યવાહી હાથ ધરતા ઝાડીઓમાં પાંજરૂ ગોઠવ્યુ હતું. દિપડો પાંજરે પુરાતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.સ્થાનિકો દ્વારા હજી અન્ય એક દીપડો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. દીપડો પકડાતાં સાવચેતીને લઈ નાગરિકોને રાત્રિના સમયે ઘરની બહાર એકલા નીકળવાનું ટાળવા વન વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

સામાન્ય રીતે નડીયાદ જેવા શહેરમાં હિંસક વન્ય પ્રાણીઓ જોવા મળવા દુર્લભ હોય છે. નડીયાદને અડીને જ આવેલા પીપલગથી દીપડો પકડાતાં લોકોમાં દહેશત ફેલાવા પામી છે. કોઈ હિંસક પ્રાણી દ્વારા ખેતર પાસે શ્વાનનો શિકાર કરવામાં આવ્યો હતો. જે બાબતે ગામના સ્થાનિકો દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. જેને લઈ વન વિભાગની ટીમ ગામમાં પહોંચી હતી. વન વિભાગ દ્વારા ઝાડીઓમાં પાંજરૂ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં દીપડો પાંજરે પુરાયો હતો.

પાંજરે પુરાયેલો દીપડો અંદાજે 6 થી 7 વર્ષનો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. દીપડો પકડાયો હોવાની જાણ થતાં લોકો જોવા દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિકોએ અન્ય એક દીપડો હોવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરી હતી અને કાર્યવાહી કરવા માંગ કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા લોકોને સાવચેતી રાખવા જણાવાયું હતું, તેમજ રાત્રિના સમયે એકલ દોકલ ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી હતી.

