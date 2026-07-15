ડાકોરમાં રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીની 254મી ભવ્ય રથયાત્રા, 'જય રણછોડ'ના નાદથી ગુંજ્યું યાત્રાધામ
ડાકોરના ઠાકોર રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી વાજતે ગાજતે નગરચર્યાએ નીકળ્યા હતા.
Published : July 15, 2026 at 3:03 PM IST
ખેડા : સુ્પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે પરંપરાગત રીતે પુષ્ય નક્ષત્રમાં રથયાત્રા યોજાઈ હતી. ડાકોરના ઠાકોર રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી વાજતે ગાજતે નગરચર્યાએ નીકળ્યા હતા. રણછોડરાયજી મંદિરથી મંગળા આરતી સહિતના પારંપરિક વિધિ વિધાન બાદ ચાંદીના રથમાં બિરાજમાન થઈ ભગવાન નગરયાત્રાએ નીકળ્યા હતા. રથયાત્રાને લઈ ડાકોર જય રણછોડના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
અષાઢી બીજના દિવસે જગન્નાથપુરી તેમજ અમદાવાદ ખાતે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા યોજાય છે.ત્યારે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે પુષ્ય નક્ષત્રમાં રણછોડરાયજીની રથયાત્રા યોજવામાં આવે છે. જે મુજબ આજરોજ પુષ્ય નક્ષત્રમાં ભક્તિ ભાવ સાથે ધામધમપૂર્વક 254મી રથયાત્રા નીકળી હતી.
ચાંદીના રથમાં બિરાજી ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળ્યા
રથયાત્રા નિમિત્તે ડાકોરના ઠાકોર રાજાધિરાજ ભગવાન રણછોડરાયજી મંદિરમાંથી ચાંદીના રથ પર બિરાજીને નગરચર્યા કરવા માટે નીકળ્યા હતા. ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે આજરોજ સવારે મંગળા આરતી તેમજ નિત્ય પૂજા અર્ચના બાદ ચાંદીના રથમાં ભગવાનનું અધિવાસન થયું હતું. ભક્તજનોની ભારે ભીડ વચ્ચે જય રણછોડ માખણ ચોર તેમજ રણછોડ મહારાજાના નાદ સાથે મંદિર પરિસરમાં પરિક્રમા કર્યા બાદ ભગવાનનો રથ મંદિરની બહાર નીકળ્યો હતો. રથયાત્રાના પરંપરાગત રૂટ પર ડાકોરના ઠાકોરની વાજતે ગાજતે રથયાત્રા શરૂ થયા બાદ ગૌશાળા, લાલબાગ, મહાપ્રભુજીની બેઠક નરસિંહ ટેકરી થઈને રાધા કુંડ પહોંચી હતી. ત્યાંથી મોખા તલાવડીથી પુન: રથમાં બિરાજી રણછોડપુરા થઈ કેવડેશ્વર પહોંચી હતી. જ્યાં ભગવાને આભૂષણ અને વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા.
મંદિરના પુનીત ખંભોળજાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે ઠાકોરજી નગરચર્યાએ નીકળે છે અને લોકોની મનોરથ આજે ઠાકોરજી પુરા કરે છે. વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે રથયાત્રા નીકળે છે અને ઠાકોરજી જાહોજલાલીથી આખા ગામની નગરચર્યા કરે છે અને લોકોના દુઃખ દૂર કરે છે. બધે રથયાત્રા યોજાતી હોય છે પણ ડાકોરની રથયાત્રા ખાસ છે પુષ્ય નક્ષત્રના દિવસે જ ઠાકોરજીને રથ પર બિરાજમાન કરાય છે."
રથયાત્રા પરત ફરતાં ભગવાનની નજર ઉતારાશે
પુનઃ રથયાત્રા લક્ષ્મીજી મંદિર,બોડાણા બેઠક થઈ નિયત રૂટ પૂરો કરશે.રાત્રિના નિજ મંદિરમાં પરત ફરશે. રથયાત્રામાં ભજન મંડળીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં વૈષ્ણવો અને ભક્તજનો જોડાયા હતા. રથયાત્રામાં ફણગાવેલા મગ, જાંબુ અને કેરીના પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાત્રે નિજ મંદિરમાં પરત ફરતા ઈડીપીંડી કરી ભગવાનની નજર ઉતારવામાં આવશે. જે બાદ ઠાકોરજી ગર્ભગૃહમાં પ્રસ્થાન કરશે.
રથયાત્રામાં જોડાયેલા ભાવિક ચિરાગભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ડાકોરના જ વતની છીએ અને હાલ વડોદરા રહીએ છીએ. દર રથયાત્રાએ અમે વડોદરાથી રાજા રણછોડના દર્શન કરવા આવીને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ. માનવ મહેરામણ ભક્તિથી તરબોળ થઈ ગયેલું છે. રાજા રણછોડની પાછળ ઘેલું થઈ ગયુ છે."
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