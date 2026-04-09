ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોરમાં દર્શનાર્થી અને તિલક કરનાર વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો

સમગ્ર બાબતની દર્શન કરવા આવેલા પરિવાર દ્વારા મંદિર પ્રશાસનને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોરમાં દર્શનાર્થી અને તિલક કરનાર વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો
ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોરમાં દર્શનાર્થી અને તિલક કરનાર વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 4:13 PM IST

ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે રણછોડરાયજી મંદિરમાં દર્શન કરવા આવેલા એક ભક્ત અને તિલક કરતા વ્યક્તિ વચ્ચે વિવાદ થતાં ઉગ્ર બોલાચાલી થવા પામી હતી. મંદિર પરિસરમાં તિલક કરી દક્ષિણા આપવા બાબતે બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. તિલક કરતા વ્યક્તિ દ્વારા દર્શન કરવા આવેલા પરિવાર સાથે બીભત્સ વર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. જેનો વીડિયો પણ દર્શનાર્થે આવેલા ભક્તે વાયરલ કર્યો છે.

સમગ્ર બાબતની દર્શન કરવા આવેલા પરિવાર દ્વારા મંદિર પ્રશાસનને જાણ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ ભક્તે પોલીસને બોલાવતા પોલીસની 112 ની ટીમ મંદિરે પહોંચી હતી. જ્યાં અરજદારની રજૂઆત સાંભળી તિલક કરતા વ્યક્તિને પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના યાત્રાધામ ડાકોરમાં ચર્ચાસ્પદ બની હતી.

ખેડા: યાત્રાધામ ડાકોરમાં દર્શનાર્થી અને તિલક કરનાર વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો (ETV Bharat Gujarat)

તિલક કરી દક્ષિણા આપવા બાબતે થયો વિવાદ

રણછોડરાયજી મંદિરમાં એક ભક્ત પોતાના પરિવાર સાથે રાજાધિરાજના દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં મંદિર બહાર તિલક કરનાર વ્યક્તિએ તેમને તિલક કર્યુ હતુ. જે બાદ દક્ષિણા બાબતે ભક્ત અને તિલક કરનાર વ્યક્તિ વચ્ચે બોલાચાલી થવા પામી હતી. જે ઝઘડો ઉગ્ર બન્યો હતો અને મામલો મંદિરની બહારથી શરૂ થઈ મંદિરમાં પહોંચ્યો હતો. બંને વચ્ચે મંદિરમાં પણ ભારે તકરાર થઈ હતી. ભક્તે આ બાબતનો વીડીયો પણ વાયરલ કર્યો છે. તેમજ તિલક કરનાર વ્યક્તિ પર બિભત્સ વર્તન કરવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ

મામલો ઉગ્ર બનતા ભક્ત દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. જેને લઈ પોલીસની 112 ની મંદિરે પહોંચી હતી. જ્યાં અરજદારની રજૂઆત સાંભળી તિલક કરતા વ્યક્તિને પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અરજદારને પણ પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી અરજદારની ફરિયાદ લેવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.

તિલકને લઈને બોલાચાલી થવા પામી હતી: ઈન્ચાર્જ મેનેજર

આ બાબતે મંદિરના ઈન્ચાર્જ મેનેજર રાકેશભાઈ દવેએ જણાવ્યું હતું કે એ બંને જણને તિલકને લઈને કોઈ બોલાચાલી થવા પામી હતી અને બહારથી તેઓ અંદર આવ્યા હતા. બાદમાં ભક્તે પોલિસ બોલાવી હતી. પોલીસની 112 ની ટીમ આવી તેને લઈ ગયા હતા.

