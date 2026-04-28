ખેડા: પરાજિત ઉમેદવારે દેખાડી ખેલદિલી, વિજેતાના ઘરે જઈ ફૂલહાર પહેરાવી અભિનંદન પાઠવ્યા

મહુધા તાલુકા પંચાયતની ચુણેલ બેઠક પર હારેલા કોંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવારે વિજયી બનેલા ભાજપના મહિલા ઉમેદવારના ઘરે જઈ ફૂલહાર પહેરાવી જીતના અભિનંદન પાઠવ્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 10:50 PM IST

1 Min Read
ખેડા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના મંગળવારે આવેલા પરિણામમાં ખેડા જીલ્લામાં લોકશાહી પ્રક્રિયાની પરિપક્વતાનું સુંદર ઉદાહરણ જોવા મળ્યું હતું. મહુધા તાલુકા પંચાયતની ચુણેલ બેઠક પર હારેલા કોંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવારે વિજયી બનેલા ભાજપના મહિલા ઉમેદવારના ઘરે જઈ ફૂલહાર પહેરાવી જીતના અભિનંદન પાઠવ્યા.

મહુધા તાલુકા પંચાયતની યોજાયેલી ચુંટણીમાં ચુણેલ બેઠક પર બે મહિલા ઉમેદવારો વચ્ચે ચુંટણી યોજાઈ હતી.જેમાં કોંગ્રેસમાંથી વીનાબેન ચૌહાણે અને ભાજપમાંથી હર્ષાબેન કા.પટેલે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. રવિવારના રોજ યોજાયેલા મતદાનમાં કુલ 3024 મતદાન થયું હતું. જેમાંથી મંગળવારે આવેલા પરિણામમાં કોંગ્રેસના વીનાબેન ચૌહાણને 1423 અને ભાજપના હર્ષાબેન કા.પટેલને 1523 મત મળ્યા હતા. જ્યારે 78 મત NOTAમાં નોંધાયા હતા. ભાજપના ઉમેદવાર હર્ષાબેન પટેલને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

હારેલા ઉમેદવારની ખેલદિલી

ચુણેલ બેઠકના આવેલા પરિણામ બાદ કોંગ્રેસના પરાજીત ઉમેદવાર વીનાબેન ચૌહાણ પોતાના સમર્થકો અને કાર્યકરો સાથે જીતેલા ઉમેદવાર હર્ષાબેન કા.પટેલના ઘરે પહોંચ્યા હતા.જ્યાં તેમને ફૂલહાર પહેરાવી વિજય બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.હર્ષાબેને તેમની શુભેચ્છાને હ્રદયપૂર્વક સ્વીકારી તેમને ભેટી પડતા લાગણીસભર દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું.વીનાબેને હારનો ખેલદીલી પૂર્વક સ્વીકાર કરી પરિપક્વતાનો પરિચય કરાવ્યો હતો.સૌએ તેમની ખેલદિલીને બિરદાવી હતી.

હાર-જીત પ્રક્રિયાનો ભાગ, ગામના સહકારમાં ભાગ આપીશું

કોંગ્રેસ ઉમેદવાર વીનાબેન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે ચુંટણીમાં હાર થવી કે જીત થવી એ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે.અમે હારનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને હર્ષાબેનને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ.ગામના વિકાસ માટે તેમને સહકાર આપીશું. ભાજપ ઉમેદવાર હર્ષાબેન કા.પટેલે જણાવ્યું હતું કે મને વિજયી બનાવવા બદલ ગામના મતદારોનો આભાર માનું છું.ગામના વિકાસ માટે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરવાની ખાતરી આપું છું.વીનાબેને મારા ઘરે આવી જીત બદલ મને હાર પહેરાવી અભિનંદન પાઠવ્યા હું તેનો હ્રદયપૂર્વક સ્વીકાર કરૂ છું અને તેમનો આભાર વ્યક્ત કરૂ છું.

