નડીયાદમાં સાયબર ઠગબાજોનો નવો પેંતરો, શાળાનું વોટ્સએપ ગ્રુપ હેક કરીને વાલીઓ સાથે છેતરપિંડી આચરી
નડીયાદની એક શાળાના વાલીઓ સાયબર ક્રાઈમનો ભોગ બન્યા છે, ઠગબાજોએ શાળા દ્વારા બનાવાયેલું વાલીઓનું ગ્રુપ હેક કરીને તેમના એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડી લીધા.
Published : December 17, 2025 at 9:52 AM IST
નડીયાદ, ખેડા: નડીયાદમાં સાયબર ઠગો દ્વારા છેતરપિંડી કરવાના નવા નવા કીમિયો અજમાવતા હોવાના કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય છે. ત્યારે નડીયાદના સંતરામ મંદિર દ્વારા સંચાલિત શાળાના વાલીઓને સાયબર ઠગોએ નિશાન બનાવી છેતરપિંડી આચરી હતી. વાલીઓ માટે બનાવાયેલું શાળાનું વોટ્સએપ ગ્રુપ હેક કરી વાલીઓને ફોન કર્યા હતા. જેમાં શાળાના પ્રતિનિધિ તરીકેની ઓળખ આપી OTP મેળવી વાલીના ખાતામાંથી રકમ ઉપાડી લેવામાં આવી હતી.
આ બાબતે વાલીઓએ શાળાને જાણ કરતા મામલો સામે આવ્યો હતો. જેને લઈને શાળા સંચાલકો દ્વારા સાયબર ક્રાઇમને ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. તેમજ વાલીઓને જાગૃત કરવા વીડિયો સંદેશ પણ તૈયાર કર્યો હતો. સમગ્ર મામલે સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
સંતરામ મંદિર દ્વારા સંચાલિત શાળા દ્વારા હોમવર્ક તેમજ અન્ય સૂચનાઓ માટે વાલીઓનું વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જે ગ્રુપને સાયબર ઠગો દ્વારા હેક કરવામાં આવ્યું હતું, જે બાદ વાલીઓને શાળાના પ્રતિનિધી તરીકેની ઓળખ આપી ઓટીપી મેળવી બારોબાર ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા.
વાલીના ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપડી ગયા
સ્કૂલ મેનેજમેન્ટના નયન બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, કોઈ હેકરે વિદ્યાલયના તમામ ગ્રુપ હેક કર્યા છે. એ ગ્રુપમાં વાલીઓને સામેથી ફોન કરે છે. સ્કૂલના નામે ફોન કરે અજાણ્યા નામે ફોન કરે છે. ઓટીપી અથવા લીંકને ટચ કરીને ખોલવાનું જણાવે છે. જેવું કોઈ વાલી એ કરે તરત એના બેલેન્સમાંથી રૂપિયા ઓછા થઈ જાય છે.
'જેવું અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું એવી અમે વાલીઓને જાણ પણ કરી દીધી. મેસેજ આપ્યો વીડિયો પણ બનાવીને મુકી દીધો છે. એણે વાલીઓના જે ગ્રુપ છે એને હેક કરી એના સંબંધીઓને પણ કોલ કરીને રૂપિયા માંગે છે, એટલે અમે દરેક વાલીઓને વિનંતિ કરી નગરજનોને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે, આવું આ સ્કૂલ પૂરતું નથી. આવુ ઘણા બધા સાથે થઈ રહ્યું છે.' - નયન બ્રહ્મભટ્ટ, સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ
'મારા બે છોકરા છે, એક સાતમાં અને એક છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણે છે. એ ચાર દિવસથી એબ્સન્ટ હતા. મને કોલ ચાર વાગ્યે આવ્યો અને એવું કહેવામાં આવ્યું કે, તમારા છોકરાને નીચે ઉભા રાખશે.ચાર દિવસથી એબ્સન્ટ છે, એટલા માટે મે ફોન જ કટ કરી દીધો, કારણ કે મને મેડમનો ફોન આવી ગયો હતો. સ્કૂલ દ્વારા બધા શિક્ષકો દ્વારા એક જ મેસેજ આપવામાં આવે છે કે, તમને કોઈ અજાણ્યા નંબર પરથી મેસેજ આવે કે ફોન આવે તો ઉપાડવો નહીં અને ઓટીપી શેર કરવો નહી. મારા સિવાય બે ત્રણ વાલીઓ સાથે પણ આવું જ કરવામાં આવ્યું છે.' - શ્વેતાબેન, વાલી
સાઈબર ક્રાઈમ દ્વારા હાથ ધરાઈ કાર્યવાહી
લગભગ પચીસ જેટલા વાલીઓ સાથે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાની શાળા દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. આ બાબતે કેટલાક વાલી દ્વારા સાયબર ક્રાઈમમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. તેમજ શાળા દ્વારા પણ સમગ્ર ઘટના બાબતે જાણ કરવામાં આવી છે.જેને લઈ સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઠગોને ઝડપી પાડવા સહિતની તમામ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.