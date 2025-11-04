ખેડામાં 1,35,000 હેક્ટર જમીનનો પાક નુકસાની સર્વે પૂર્ણ, ખેડૂતોને યોગ્ય વળતરની અપેક્ષા
ખેડા જિલ્લામાં ચાલી રહેલી કામગીરીને લઈ નડિયાદ ખાતે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહિડાએ સમગ્ર માહિતી આપી હતી.
ખેડા : કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડા જિલ્લામાં ડાંગર, મગફળી, કપાસ, તમાકુ, દિવેલા, શાકભાજી અને બાજરી જેવા પાકોમાં નુકસાન થવા પામ્યું છે. જેમાં ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકશાન થયું છે. ખેડૂતોના મોં સુધી આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે.
ખેડામાં પાક નુકસાની સર્વે
હાલ ખેડા જિલ્લામાં પાક નુકસાની અંગે સર્વેની કામગીરી ચાલી રહી છે. 130 જેટલી ટીમો દ્વારા રોજકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સોમવાર સાંજ સુધીમાં કુલ 1,35,000 હેક્ટર જમીનનો સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. પાક સર્વેની ઝડપી કામગીરીથી ખેડૂતોમાં આશાનું કિરણ દેખાય છે. વ્યાપક નુકસાન થયું હોવાથી નુકશાનીનું યોગ્ય વળતર મળે તેવી ખેડૂતો અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
1,35,000 હેક્ટર જમીનનો સર્વે પૂર્ણ : કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડા જિલ્લાના અનેક તાલુકામાં પાકને ભારે નુકસાન થયું હતું. આ સંજોગોમાં જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સત્વરે સર્વેની ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ઇન્ચાર્જ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી આર. ડી. પટેલના જણાવ્યા મુજબ જિલ્લામાં કુલ 130 ટીમ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 3 નવેમ્બર, સોમવાર સાંજ સુધીમાં કુલ 1,35,000 હેક્ટર જમીનનો સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. સર્વે બાદ સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા પંચરોજકામની કામગીરી પણ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.
"આપદાના સમયે સરકાર ખેડૂતોની પડખે છે.": સંજયસિંહ મહિડા
રાજ્યકક્ષાના મહેસુલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન મંત્રી સંજયસિંહ મહિડાએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા કલેકટર, તમામ ધારાસભ્ય અને ખેડૂત આગેવાન સાથે નુકસાની અંગે બેઠક કરી સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી છે. કુલ 2,26,499 હેક્ટરમાં વાવેતર હતું. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં 130 સર્વે ટીમ દ્વારા રોજકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે કામ વધુ ઝડપથી કરવા ટીમ કામે લાગી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકાર ખેતી પાકોને થયેલા નુકશાન અંગે સંપૂર્ણ સંવેદનશીલતા દાખવીને આપદાના આ સમયે ધરતીપુત્રોની પડખે છે.
92,000 હેક્ટર ડાંગરને માઠી અસર : ઇન્ચાર્જ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી આર. ડી. પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, ખેડા જિલ્લામાં ડાંગર, મગફળી અને તમાકુ જેવા મુખ્ય પાકને નુકસાન થયું છે. કુલ 2,26,000 હેક્ટર વાવેતરમાંથી અંદાજે 92,000 હેક્ટર ડાંગરના વાવેતરને વિશેષ અસર પહોંચી છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા મળીને ઝડપી સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે. ટૂંક સમયમાં સરકાર તરફથી સહાય જાહેર કરવામાં આવશે.
ખેડૂતોને સારા વળતરની અપેક્ષા : ખેડૂત કેવિનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ગામમાં બધાની ડાંગર આડી પડી ગઈ છે. આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. અત્યારે બધા ખેડૂતોને એક સમસ્યા છે, બધાની ડાંગર તમાકુ બધા પાકમાં નુકશાન છે. સરકારે વળતરની વાત કરી છે એ વાત સારી છે, એને આવકારીએ છીએ. પણ સારૂ વળતર મળે તેવી ખેડૂતોને અપેક્ષા છે.
