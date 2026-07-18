ખેડા કલેક્ટરે શાળાની મુલાકાત લીધી અને આચાર્ય પીધેલી હાલતમાં દેખાયા, કાર્યવાહીના આપ્યા આદેશ
ખેડા જીલ્લા કલેક્ટરના આદેશથી નશાખોર ઈન્ચાર્જ આચાર્યની પોલિસ દ્વારા અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : July 18, 2026 at 9:10 AM IST
ખેડા: શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી ઘટના ખેડા જીલ્લામાંથી સામે આવી છે. જીલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના કાણિયેલ ગામે કલેક્ટરની વિઝીટ દરમિયાન પ્રાથમિક શાળાના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય દારૂ પીધેલી હાલતમાં ઝડપાયા હતા.
ખેડા જીલ્લા કલેક્ટરના આદેશથી નશાખોર ઈન્ચાર્જ આચાર્ય ભગવતસિંહ ઝાલાની પોલિસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
કલેક્ટર અને જીલ્લા વિકાસ અધિકારી કાણિયેલ ગામની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં પ્રાથમિક શાળાના નિરિક્ષણ દરમિયાન જીલ્લા કલેકટર દ્વારા ઈન્ચાર્જ આચાર્ય ભગવતસિંહ ઝાલાને પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવી હતી.જે દરમ્યાન તેઓ નશાની હાલતમાં હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું.
અગાઉ પણ વિવાદમાં આવી ચુક્યા છે આચાર્ય
આચાર્ય ભગવતસિંહ ઝાલા ગંગાદાસના મુવાડામાં ફરજ બજાવે છે. તેઓ કાણિયેલ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં ઈન્ચાર્જ આચાર્ય છે.આ નશાખોર આચાર્ય આગાઉ મહેમદાવાદ તાલુકાની રૂદન પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા હતા. જ્યાં પણ તેઓ વિવાદમાં આવી ચૂક્યા છે.
કાર્યવાહી કરવા કલેક્ટર સાહેબે હાજર પીએસઆઈને સૂચના આપી : પ્રાંત અધિકારી
આ બાબતે પ્રાંત અધિકારી અનિલ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, કાણિયેલ ગામે કલેક્ટર સાહેબ તથા જીલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ ગામની મુલાકાતે હતા. ત્યારે જુદી જુદી શાળા અને આંગણવાડીનો રિવ્યુ કરી રહ્યા હતા.
ત્યારે કાણિયેલ ગામના જે મુખ્ય શિક્ષક હતા એમને સાહેબ થોડી પ્રશ્નોત્તરી કરતા એમના પ્રત્યુત્તર પરથી થોડી શંકા જતા એમના વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવા માટે કલેક્ટર સાહેબે ત્યાં જે પીએસઆઈ હાજર હતા એમને સૂચના આપી હતી.