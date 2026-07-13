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ખેડામાં આવેલી સરકારી સોલર સ્કૂલ બની વાલીઓ-વિદ્યાર્થીઓની પસંદ, સરકારની સાથે ગ્રામજનો-NRI પણ મોકલે છે દાન

ચકલાસી સ્થિત પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા સોલાર સંચાલિત રાજ્યની પ્રથમ શાળા છે. આ સ્માર્ટ સ્કૂલ રાજ્યની અનોખી મોડલ સ્કૂલ બની છે.

ખેડામાં આવેલી ગુજરાતની પહેલી સોલર શાળા
ખેડામાં આવેલી ગુજરાતની પહેલી સોલર શાળા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 11:16 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 11:32 AM IST

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ખેડા: આમ તો સામાન્ય રીતે વાલીઓ બાળકોના સારા ભવિષ્ય માટે તેમને ખાનગી શાળામાં ભણાવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે, પરંતુ તાજેતરના સમયમાં ગુજરાતમાં સરકારી શાળાઓ પણ સ્માર્ટ બની છે. આ શાળાઓમાં શિક્ષણની સાથે આધુનિક લેબ, રમત-ગમત જેવી એક્ટિવિટી જેવી સુવિધાઓના કારણે આવી શાળાઓમાં એડમિશન માટે વાલીઓનો ભારે ધસારો જોવા મળતો હોય છે. નડીયાદ તાલુકાના ચકલાસી ખાતે આવેલી પીએમ શ્રી બ્રાંચ શાળા રાજ્યની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત એસી પ્રાથમિક શાળા છે. આધુનિક સુવિધાઓ સાથે ઉત્તમ શિક્ષણ આપતી આ સ્માર્ટ સ્કૂલમાં ખાનગી શાળાઓમાં પણ ન હોય તેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. જેને લઈ ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવી રહ્યાં છે. આ સ્માર્ટ સ્કૂલ રાજ્યની અનોખી મોડલ સ્કૂલ બની છે. સ્વચ્છ ઉર્જા સંચાલિત આ શાળા વીજ બચત અને ઉર્જા બાબતે આત્મનિર્ભરતાનું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ પાડે છે.

સોલાર સંચાલિત એસી શાળા અને સુવિધા
ચકલાસી સ્થિત પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા સોલાર સંચાલિત રાજ્યની પ્રથમ શાળા છે. આ શાળામાં તમામ ક્લાસ અને કોમ્પ્યુટર લેબ, સાયન્સ લેબ તેમજ સ્પોર્ટ્સ રૂમમાં એસીની સુવિધા છે. સાથે જ સરકારની સહાયથી શાળામાં 25 કિલોવૉટ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવામાં આવેલી છે. જેના કારણે તમામ ક્લાસમાં AC ચાલુ રાખવા છતાં વીજળીની બચત થાય છે અને વીજ બિલ ઝીરો આવવા ઉપરાંત હાલ 40 હજાર રૂપિયા જમા છે.

ખેડામાં આવેલી ગુજરાતની પહેલી સોલર શાળા (ETV Bharat Gujarat)

અદ્યતન સુવિધાથી સજ્જ સરકારી મોડલ સ્માર્ટ સ્કૂલ
આ શાળા પીએમશ્રી અંતર્ગત પસંદ થયેલી શાળા છે આથી તેમાં ખાનગી સ્કૂલમાં પણ ન હોય તેવી તમામ સુવિધાઓ છે. શાળાની વિશેષતાની વાત કરીએ તો, શાળામાં સીસીટીવી કેમેરા, તમામ 15 કલાસમાં સ્માર્ટ TV કે સ્માર્ટ બોર્ડ, તમામ ક્લાસ બ્રોડબેન્ડ -વાઈફાઈ, લાયબ્રેરી, કોમ્પ્યુટર લેબ, સાયન્સ લેબ તેમજ સ્પોર્ટ્સ રૂમ, મ્યુઝિકના સાધનો, રમતગમતનાં સાધનો, ઓટોમેટિક બેલ સિસ્ટમ, કલરફૂલ બિલ્ડીંગ જેવી તમામ સુવિધાઓ છે.

ચકલાસીની પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળાના આચાર્ય પ્રતિક પટેલે જણાવ્યું કે, 'અમારી પીએમશ્રી ચકલાસી બ્રાન્ચ શાળા એ રાજ્યની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત એસી સ્કૂલ છે. શાળાની અંદર વિવિધ સુવિધાઓ આવેલી છે. જેવી કે શાળાના તમામ ક્લાસમાં એસી છે. તમામ ક્લાસમાં બ્રોડબેન્ડ, શાળાનું કેમ્પસ સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ છે. સાથે સાથે શાળાની અંદર વાઈફાઈ પણ છે. શાળાના સાત ક્લાસ છે, એ સરકાર દ્વારા સાત સ્માર્ટ બોર્ડ મળેલા છે, બાકીના પાંચ ક્લાસ છે, એમાં ટીવી દાતાની મદદથી લેવામાં આવી છે. શાળાની અંદર ભવ્ય વાર્ષિક ઉત્સવ થાય છે. જેમાં લગભગ બે હજારથી વધુ લોકો હાજર રહેતા હોય છે. પીએમશ્રી યોજના અંતર્ગત શાળાને ચાર રિસોર્સ પર્સન મળેલા છે. જેમાં આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ ટીચર, કોમ્પ્યુટર ટીચર, સ્પોર્ટ્સ ટીચર અને મ્યુઝિક ટીચરનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે બાળકોમાં રહેલી સુશુપ્ત શક્તિઓ બહાર લાવી શકાય. અમારી શાળાની અંદર આ વખતે 26 બાળકો હાલની પરિસ્થિતિએ ખાનગી શાળામાંથી સરકારી શાળામાં એડમિશન મેળવ્યું છે. વાલીઓએ પણ અનુભવ કર્યો છે કે જો પ્રાઈવેટ શાળામાં પણ સુવિધા ન હોય એનાથી વિશેષ સુવિધાઓ એમને આ પીએમશ્રી ચકલાસી બ્રાન્ચ શાળામાં મળી રહે છે.'

આ ઉપરાંત શાળામાં પીએમશ્રી યોજના અંતર્ગત ચાર રિસોર્સ પર્સનની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. જેમાં આર્ટસ એન્ડ ક્રાફટ ટીચર, મ્યુઝિક ટીચર, સ્પોર્ટ્સ ટીચર અને કોમ્પ્યુટર ટીચરની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. જેને લઈ ખાનગી સ્કૂલોમાં મળતી હોય તે સુવિધાઓ પીએમશ્રી યોજના હેઠળ સરકારી શાળામાં મળતી થઈ છે.

શાળામાં તો બાળકો શીખે જ છે પણ શાળાની દિવાલોથી પણ શીખે છે

શાળાની દિવાલો પણ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપે છે
શાળાની દિવાલો પણ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપે છે (Canva)

શાળાના ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક, નિમેશકુમાર ઠક્કરે જણાવ્યું કે, 'વિજ્ઞાન વિષય એવો છે કે બાળક અભ્યાસ દરમિયાન સાથે સાથે જીવનમાં ડગલે ને પગલે એને કામમાં આવે છે. એટલે કે જે કંઈ શિક્ષણ મેળવે છે એ શિક્ષણ એના જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આ શિક્ષણ પાઠ્યપુસ્તકના મુદ્દાઓ જો વાંચીને શીખવવામાં આવે એના કરતા જો તેને પ્રવૃત્તિથી શીખવવામાં આવે તો એ લાંબો સમય સુધી યાદ રાખી શકે છે અને શીખેલું એના જીવનમાં એ ઉપયોગ કરી શકે છે. તે હેતુથી મારી શાળામાં અન્ય શાળાઓ કરતા અલગ એવી સાયન્સ લેબનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે.આની અંદર બાળકોને પાઠ્યપુસ્તકમાં આવતા એકમો જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શીખવવામાં આવે છે. જેનો બાળકોને લાભ થાય છે.આવી વિશેષ પ્રવૃત્તિઓને કારણે બાળકો અમારી શાળામાં એડમિશન લેવાનું પસંદ કરે છે.વિજ્ઞાન લેબ અદ્યતન એસી લેબ બનાવી છે.સાથે સાથે શાળામાં અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ બીજી શાળાઓ કરતા વિશેષ થાય છે. જેનાથી આકર્ષિત થઈ વાલીઓ આ શાળામાં એડમિશન લેવાનું પસંદ કરે છે.

દર વર્ષે એડમિશન લેવા માટે વેઈટિંગ
આધુનિક સુવિધા અને ઉત્તમ શિક્ષણને લઈ ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા મજબુર બન્યા છે. જેને લઈ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. આ વર્ષે કુલ સંખ્યા 442 થઈ છે. જ્યારે હજી 15 ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે વેઇટિંગમાં છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આ શાળામાં અત્યાર સુધી 50 ઉપરાંત ખાનગી સ્કૂલના બાળકોએ પ્રવેશ લીધો છે.

શાળામાં કેવા કેવા પ્રકારની સુવિધાઓ મળે છે?
શાળામાં કેવા કેવા પ્રકારની સુવિધાઓ મળે છે? (Canva)

શાળાની વિદ્યાર્થિની શીતલ જણાવે છે કે, 'મારી શાળા ગુજરાતની પ્રથમ એવી સોલાર સંચાલિત એસી સ્કૂલ બનેલી છે. અમારી શાળાના શિક્ષકો અમને સારૂ એવુ શિક્ષણ આપે છે.અમારી શાળામાં દરેક ક્લાસમાં એસી લાગેલા છે. અમારી શાળામાં શિક્ષણ સિવાયની પણ ખૂબ જ એવી સારી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે.મારી શાળામાં સાયન્સ લેબ પણ છે કે જે ગુજરાતની કોઈપણ શાળામાં આવી લેબ નહીં હોય.એ લેબમાં અમે પ્રયોગ કરીએ છીએ અમારી શાળાની મુલાકાત રાજ્યમંત્રી સંજયસિંહ મહીડા અને સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે પણ અમારી શાળાની મુલાકાત લીધી હતી.અમારી શાળા પ્રાથમિક શાળા હોવા છતાં દર વર્ષે એન્યુઅલ ડે યોજાય છે. મને મારી શાળા ખૂબ ગમે છે મને મારી શાળા ઉપર ગર્વ છે.'

આ શાળામાં અભ્યાસ કરી રહેલી એક વિદ્યાર્થીના વાલી દર્શન વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનો મોટા દિકરાને પાંચમા ધોરણ સુધી પ્રાઈવેટ સ્કૂલમાં ભણાવ્યો હતો, ત્યાં રિઝલ્ટ ઓછું આવતું હતું. જ્યાં જરૂરી એવી કોઈ એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી થતી ન્હોતી. ત્યાર બાદ આ સ્કૂલ વિશે સોશિયલ મીડિયા મારફતે જાણ્યું કે સ્કૂલ ઘણી સારી છે, શિક્ષકો સારા છે અને અહીં ઘણી બધી એક્સ્ટ્રા એક્ટીવિટી કરાવવામાં આવે છે, અને બાળકો પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે એટલે પાંચમા ધોરણ પછી તેમના દિકરાની ખાનગી સ્કૂલ છોડાવી આ સ્કૂલમાં એડમિશન મેળવ્યું છે, ત્યાર પછી મારા બાળકનો ઘણો બધો વિકાસ થયો છે, તે હોંશિયાર થયો છે અને બધી રીતે એ એક્ટીવ થઈ ગયો છે. ત્યાર પછી મારા નાના બાળકને પણ અહીંયા પહેલા ધોરણમાં મુક્યો છે મારા ભાઈના પણ બે નાના છોકરાને અહીંયા મુક્યા છે. અમારા ગામમાં પણ સરકારી શાળા છે પણ અમે અહીંયા એડમિશન લેવડાવ્યું છે.

સહિયારા પ્રયાસનું સફળ ઉદાહરણ
સરકારની સાથે જ શાળાને દાતાઓ અને ગ્રામજનોનો પણ સતત સહયોગ મળતો રહે છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ગામના NRI સ્કૂલની એક્ટીવિટી જોઈ શાળાને દાન આપતા રહે છે. જ્યારે પણ જરૂરિયાત હોય ત્યારે દાતાઓ દ્વારા જે તે સુવિધા માટે શાળાને ઉદાર હાથે મદદ કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે એન્યુઅલ ડે ની ઉજવણી માટે એક દાતા દ્વારા વિદેશથી એક હજાર ડોલરની સહાય આપવામાં આવે છે. સૌના સહયોગથી શાળા ઉત્તરો ઉત્તર પ્રગતિ કરી રહી છે. સરકાર, દાતાઓ, શિક્ષકો અને ગ્રામજનોના સહિયારા પ્રયાસથી આ શાળા રાજ્યમાં એક અનોખી મોડલ શાળાની ઓળખ મેળવી રહી છે.

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Last Updated : July 13, 2026 at 11:32 AM IST

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