ખેડા: નડિયાદના સંતરામ મંદિરમાં દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી; ૧,૧૧,૦૦૦ દીવડાઓથી ઝળહળ્યું મંદિર

ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ શહેરમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ શ્રી સંતરામ મંદિર ખાતે દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

ખેડા: નડિયાદના સંતરામ મંદિરમાં દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી; ૧,૧૧,૦૦૦ દીવડાઓથી ઝળહળ્યું મંદિર
Published : November 5, 2025 at 9:30 PM IST

ખેડા: ખેડા જિલ્લાના નડિયાદ શહેરમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ શ્રી સંતરામ મંદિર ખાતે દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દેવ દિવાળી નિમિત્તે મંદિર એક લાખ અગિયાર હજાર દિવડાઓની રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. મંદિર દીવડાઓથી ઝગમગી ઉઠતાં અલૌકિક નજારો જોવા મળ્યો હતો. દર્શન માટે ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ મંદિરમાં ઉમટ્યો હતો. વર્ષોની પરંપરા મુજબ દેવ દિવાળીના પર્વે મંદિરમાં દીવડાઓથી રોશની કરીને મંદિરને ઝગમગાટ કરવામાં આવે છે.

શ્રી સંતરામ મહારાજ જ્યોત સ્વરૂપે અહીં બિરાજે છે. મહારાજે સમાધિ લીધી ત્યારે તેમની ઉર્જાથી અહીં દીવા પ્રગટ્યા હતા. જેને લઈને વર્ષોથી પરંપરા પ્રમાણે મંદિરમાં દેવ દિવાળીએ ઘી, તેલ અને દીવેલથી હજારો દીવા પ્રગટાવીને મંદિરને રોશનીથી ઝળહળતું કરવામાં આવે છે.

ખેડા: નડિયાદના સંતરામ મંદિરમાં દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી; ૧,૧૧,૦૦૦ દીવડાઓથી ઝળહળ્યું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

મંદિરે દિવ્ય નજારો સર્જાયો

દેવ દિવાળીએ સાંધ્ય ટાણે મંદિરના શિખરથી લઈને સમગ્ર પરિસરમાં હજારોની સંખ્યામાં દીપમાળાઓ પ્રગટાવવામાં આવી હતી. અસંખ્ય દીપમાળાઓથી મંદિર સજી ઉઠતાં દિવ્ય અલૌકિક નજારો જોવા મળ્યો હતો. ભવ્ય આતશબાજી સાથેનો આ અલૌકિક નજારો જોવા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરમાં ઉમટી પડ્યા હતા.

ખેડા: નડિયાદના સંતરામ મંદિરમાં દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી; ૧,૧૧,૦૦૦ દીવડાઓથી ઝળહળ્યું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

ભાવિકોનો વિશાળ મહેરામણ ઉમટ્યો

મંદિરમાં દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા. દેવ દિવાળી નિમિત્તે મંદિરમાં વહેલી સવારે અખંડ જ્યોતના દર્શન તેમજ પાદુકા પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે મહારાજની આજ્ઞાથી મંદિરના ખૂણે ખૂણે દીવડા પ્રગટાવવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર મંદિર હજારો દિવડાઓની જ્યોતથી ઝળહળી ઉઠ્યું હતું. સાથે જ સમગ્ર મંદિર પરિસર ‘જય મહારાજ’ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

ખેડા: નડિયાદના સંતરામ મંદિરમાં દેવ દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી; ૧,૧૧,૦૦૦ દીવડાઓથી ઝળહળ્યું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

ભક્તો જ્યોત સ્વરૂપે મહારાજના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે: સંત નિર્ગુણદાસજી મહારાજ

મંદિરના સંત નિર્ગુણદાસજી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, આજે દેવ દિવાળીના દિવસે મંદિરમાં જ્યોત સ્વરૂપે પૂજ્ય મહારાજશ્રી બિરાજે છે. એ જ્યોતથી લગભગ એક લાખ અગિયાર હજાર દીવડાઓ પ્રગટાવાય છે. ભક્તો જે જ્યોત સ્વરૂપ સંતરામ મહ્રાજ છે, એમનો સ્પર્શ કરીને ધન્યતા અનુભવે છે.

