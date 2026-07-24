ખેડા: માતર-ખેડા હાઈવે પર વરસાદી વહેળમાં કાર પલટી; 4ના મોત, 2 ઇજાગ્રસ્ત
આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર 6 માંથી 4 વ્યક્તિઓના મોત થયા છે, જ્યારે 2 વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત અવસ્થામાં બચી ગયા છે.
Published : July 24, 2026 at 7:56 AM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ વચ્ચે માતર તાલુકામાં દુઃખદ અકસ્માત સર્જાયો છે. માતર-ખેડા હાઈવે પર મોતીપુરા નજીક એક અર્ટિગા કાર વળાંક લેતી વખતે પલટી ખાઈને ધસમસતા ગરનાળામાં ખાબકી હતી. કાર પાણીના તીવ્ર વહેણમાં તણાઈ ગઈ હતી.
આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર 6 માંથી 4 વ્યક્તિઓના મોત થયા છે, જ્યારે 2 વ્યક્તિઓ ઇજાગ્રસ્ત અવસ્થામાં બચી ગયા છે. બંને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મૃતકોના નામ:
- રાજ સંજયભાઈ રાઠોડ (ઉ.વ. ૨૬, રહે. અમરાઈવાડી, અમદાવાદ)
- બિરેન્દ્રસિંહ શેખાવત (ઉ.વ. ૨૬, રહે. સીટીએમ, અમદાવાદ, મૂળ સિકર, રાજસ્થાન)
- મુસ્તકીમ રાજપૂત (ઉ.વ. ૧૯, રહે. રખિયાલ, અમદાવાદ)
- મયુરભાઈ મહેશભાઈ પંચાલ (ઉ.વ. ૩૪, રહે. ન્યુ મણિનગર, અમદાવાદ)
ઇજાગ્રસ્તોના નામ:
- ધર્મેન્દ્રસિંહ કુલદીપસિંહ ગીલ (ઉ.વ. ૩૮, રહે. હાટકેશ્વર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ)
- મુકેશભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. ૩૨, રહે. હાટકેશ્વર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ)
કાર અમદાવાદ પાસિંગની હતી અને તેમાં સવાર તમામ વ્યક્તિઓ અમદાવાદના જ હતા. વરસાદ અને અંધારાને કારણે શાર્પ વળાંક દેખાયો નહીં હોવાથી કાર પલટી ખાઈને ગરનાળામાં પડી હતી.
આ બાબતે ખેડા એસડીએમ સૂરજ બારોટે જણાવ્યું હતું કે, “માતરના મોતીપુરા આગળથી એક અર્ટિગા કાર જતી હતી. ત્યાં આગળ એક શાર્પ વળાંક આવેલો છે. વરસાદ અને અંધારાના કારણે કારને તે વળાંક દેખાયો નહીં હોય, જેના કારણે કાર પલટી ખાઈને વહેળામાં નીચે જતી હતી. ત્યાં પુષ્કળ પાણી વહેતું હતું. કાર વહેળાની અંદર પડી ગઈ હતી. પ્રાથમિક જાણકારી મુજબ કારમાં કુલ છ વ્યક્તિઓ સવાર હતા. તેમાંથી ધર્મેન્દ્રસિંહ કુલદીપસિંહ ગીલ (ઉ.વ. ૩૮, રહે. હાટકેશ્વર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ) અને મુકેશભાઈ ચૌહાણ (ઉ.વ. ૩૨, રહે. હાટકેશ્વર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ) બંને હયાત બહાર નીકળ્યા છે. તેઓ હાલ ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.”
ઘટનાની જાણ થતાં ખેડા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગે ભારે મહેનત બાદ કારને બહાર કાઢી અને અંદર ફસાયેલા મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા. ઘટનાસ્થળે એસડીએમ સૂરજ બારોટ, મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઇજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલુ છે.
માતરના ધારાસભ્ય કલ્પેશ પરમાર, એસપી વિજય પટેલ, ડીવાયએસપી તથા અન્ય અધિકારીઓ પણ પહોંચ્યા હતા.