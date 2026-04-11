ખેડાની મહુધા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવારોએ શક્તિ પ્રદર્શન સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી

મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા, ભાજપ જંગી મતોથી જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો

મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા, ભાજપ જંગી મતોથી જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો
મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા, ભાજપ જંગી મતોથી જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 6:50 PM IST

ખેડા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચુંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે ત્યારે ખેડા જીલ્લાના મહુધા ખાતે તાલુકા પંચાયત અને જીલ્લા પંચાયત માટે ભાજપના ઉમેદવારોએ આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો સાથે વિશાળ રેલી સ્વરૂપે પહોંચી ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.

મહુધા તાલુકા પંચાયતની 18 અને જીલ્લા પંચાયતની 3 બેઠકો માટે ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા હતા તેમજ વિજયનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહિડાએ પણ તાલુકા અને જીલ્લા પંચાયતની બેઠકો પર જંગી બહુમતીથી જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો.

મહુધા તાલુકા પંચાયતની ચુંટણીને લઈ રાજકીય માહોલ જામી રહ્યો છે.આજે શનિવારે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાના અંતિમ દિવસે મહુધા તાલુકા પંચાયતની તમામ 18 બેઠકના તેમજ વિસ્તારમાં આવતી જીલ્લા પંચાયતની 3 બેઠકના ઉમેદવારોએ એક સાથે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. મહુધા APMC ખાતે તમામ ઉમેદવારો એકત્ર થયા હતા. જ્યાંથી આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો અને કાર્યકરો સાથે વિશાળ રેલી સ્વરૂપે શક્તિ પ્રદર્શન કરતા મામલતદાર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા અને પોતાના ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા હતા. મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

મહુધાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા, ભાજપ જંગી મતોથી જીતશે તેવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

ખૂબ જંગી મતથી જીતવાના છીએ: સંજયસિંહ મહીડા

મહુધા ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડાએ જણાવ્યું હતું કે, 18 તાલુકા પંચાયત ઉમેદવાર અને 3 જીલ્લા પંચાયત ઉમેદવારને આજે મહુધા તાલુકા પંચાયત અને મામલતદાર કચેરીની અંદર બેય જગ્યા પર આજે તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારો અને જીલ્લા પંચાયતના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી કરી છે. તે ઉમેદવારોને હું હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ આજે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્માના નેતૃત્વ હેઠળ આજે સમગ્ર રાજ્યની અંદર ચુંટણીનો માહોલ જામ્યો છે ત્યારે મહુધા તાલુકાની અંદર અમે 2022ની અંદર જે કર્મઠ કાર્યકર્તાઓ રાત દિવસ એક કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાવ્યો એ જ પ્રમાણે આજે મહુધા તાલુકાની અંદર સમગ્ર તાલુકાના ઉમેદવારો કાર્યકર્તાઓએ ઉત્સાહ ભરી અને એ ઉત્સાહની અંદર દેખાઈ રહ્યું છે કે આજે મહુધા તાલુકાની 18 તાલુકા પંચાયત સીટ અને 3 જીલ્લા પંચાયત સીટ અમે ખૂબ જંગી મતથી જીતવાના છીએ. અમારા કાર્યકર્તાના બળ અને જુસ્સાથી, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સ્વેચ્છાએ સમર્થકો ઉમેદવારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉમેદવારી માટે આવ્યા એમાં દેખાઈ ગયુ કે મહુધામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જેમ 2022 માં કાર્યકર્તાઓ દબદબો જમાવ્યો છે એ જ પ્રમાણે મહુધા તાલુકા પંચાયતમાં ખૂબ જંગી મતથી જીતીને અને આવવાના છીએ.

આ પણ વાંચો:

