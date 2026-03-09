ખેડા: આંત્રોલીમાં ગ્રામજનોએ હોબાળો મચાવી પોલીસ આઉટ પોસ્ટનો ઘેરાવો કર્યો, આરોપીઓનો વરઘોડો કાઢવાની માંગ
પોલીસે ગ્રામજનોને સમજાવટ કરી મામલો થાળી પાડી આરોપીઓ પાસેથી હુમલામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયાર રિકવર કર્યા હતા.
Published : March 9, 2026 at 6:41 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના આંત્રોલી ગામમાં ગ્રામજનોએ હોબાળો મચાવી પોલીસ આઉટ પોસ્ટનો ઘેરાવો કર્યો હતો. મારામારીની ઘટનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ હથિયારની રિકવરી માટે આરોપીઓને પોલિસ વાનમાં ગામમાં લઈ જવાયા હતા. પોલીસે આરોપીઓને વાનમાંથી બહાર ન કાઢતાં ગ્રામજનો રોષે ભરાયા હતા. આરોપીઓનો વરઘોડો કાઢવાની માંગ સાથે હોબાળો મચાવી ગ્રામજનોએ આંત્રોલી પોલીસ આઉટ પોસ્ટનો ઘેરાવો કર્યો હતો, સાથે જ પોલીસ પર પણ આક્ષેપ કર્યા હતા. પોલીસે ગ્રામજનોને સમજાવટ કરી મામલો થાળી પાડી આરોપીઓ પાસેથી હુમલામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયાર રિકવર કર્યા હતા.
આંત્રોલી ગામમાં છ માર્ચના રોજ રસ્તામાં ગાડી ઉભી રાખવા બાબતે થયેલી મારામારીમાં બે વ્યક્તિને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.જેમાં છ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી ત્રણ આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી લીધા હતા.
ત્રણ આરોપીઓને પકડી હથિયાર રિકવર કર્યા છે: ડીવાયએસપી
આ બાબતે ડીવાયએસપી વિક્રમસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, તા.6/03/26 ના સાંજે સાડા સાત વાગ્યે આંત્રોલી ગામની અંદર કમલેશભાઈ પટેલ પોતાના ઘર પાસે પીકઅપ ડાલામાંથી લાકડા ઉતારતા હતા. તે વખતે ગામના અન્ય ઈસમો જે કુલ છ આરોપીઓ છે. લોકોએ ત્યાં આવીને અહીં રસ્તામાં કેમ ગાડી ઉભી રાખેલ છે. એમ કહી એમની સાથે ઝઘડો કરેલ. આરોપીઓ પૈકી શૈલેષભાઈ રતિભાઈ પટેલ, રાજુભાઈ રતિભાઈ પટેલ, નિકુંજભાઈ રાજુભાઈ પટેલ, હિતેશભાઈ રાજુભાઈ પટેલ, નયનાબેન રાજુભાઈ પટેલ, કોમલ હિતેશભાઈ પટેલ એ લોકો હથિયાર લઈ આવ્યા અને આમની પર હુમલો કરેલો. એ પૈકી એક ધારિયું લક્ષ્મીબેનના માથામાં વાગેલું આઠ ટાંકા આવ્યા છે. એ બાબતે આંતરસુંબા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર બીએનએસ કલમ 189(2), 191(2), 191(3), 190, 109, 117(2), 115(2), 351, 352 મુજબ ગુનો રજીસ્ટર્ડ કરવામાં આવેલ છે. આ કામે છ આરોપીઓ પૈકી ત્રણ આરોપીઓને પકડી લાવવામાં આવેલ છે. આજરોજ એમની પાસેથી હથિયાર રિકવર કરવામાં આવેલ છે. ધારિયું અને લાકડી રિકવર કરવામાં આવેલ છે. હજુ બીજા ત્રણ આરોપી નયનાબેન, હિતેશભાઈ અને કોમલબેન પકડવાના બાકી છે. એમને પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો: