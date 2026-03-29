ખેડા-અમદાવાદ હાઈવે પર બાઈક અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, અમદાવાદના વેપારી પિતા અને બે પુત્રોના મોત
અમદાવાદમાં રહેતા વેપારી પોતાના બે પુત્રો સાથે બાઈક પર સવાર થઈ લીંબાસી ખાતે આવેલી પોતાની દુકાને આવી રહ્યા હતા ત્યારે અકસ્માત નડ્યો હતો.
Published : March 29, 2026 at 7:21 PM IST
ખેડા: ખેડા-અમદાવાદ હાઇવે પર વડાલા પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાવા પામ્યો હતો. જેમાં પિતા અને બે પુત્રોના કરૂણ મોત નિપજ્યા હતા. અમદાવાદમાં રહેતા વેપારી પોતાના બે પુત્રો સાથે બાઈક પર સવાર થઈ લીંબાસી ખાતે આવેલી પોતાની દુકાને આવી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન વડાલા પાટિયા પાસે આવેલા ગેસ પ્લાન્ટ પાસે આઈસરે ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. અકસ્માતમાં એક પુત્રનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યુ હતું. જ્યારે સારવાર દરમિયાન અન્ય એક પુત્ર અને પિતાના મોત નીપજ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટનાને પગલે ખેડા ટાઉન પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
એકનું ઘટના સ્થળે બેના સારવાર દરમ્યાન મોત
અકસ્માતની ઘટનાને પગલે જાણ કરતા 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ તેમજ ખેડા ટાઉન પોલિસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી. એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બે ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખેડા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં ગંભીર ઈજાઓના કારણે બંનેના મોત નિપજ્યા હતા.
મૃતકના નામ
- નવલ મણીભાઈ શાહ ઉમર 67
- જય નવલભાઈ શાહ ઉંમર 34
- જીગ્નેશ નવલભાઈ શાહ 34
પિતા પુત્રો દુકાને આવી રહ્યા હતા તે દરમિયાન સર્જાયો અકસ્માત
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ મૂળ આણંદ જિલ્લાના તારાપુરના વતની શાહ પરિવાર વર્ષોથી અમદાવાદ રહે છે. જે લીંબાસી ગામમાં પોતાની કપડાંની દુકાન ચલાવે છે. નવલભાઈ શાહ પોતાના બે પુત્રો જીગ્નેશ અને જય સાથે અમદાવાદથી નીકળી લીંબાસી ખાતે દુકાને આવી રહ્યા હતા. જે દરમ્યાન ખેડા તાલુકાના વડાલા પાટિયા પાસે હાઈવે પર આવેલ ગેસ કટ પાસે આઈસર ચાલકે ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો.
પોલીસે ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી
વી.બી.દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, બાઈક સવાર વડાલા પાસે હાઈવે પર કટથી વળતા હતા. તે દરમિયાન નડીયાદ તરફથી આવી રહેલા આઈસર ચાલકે ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં ત્રણના મોત નિપજ્યા હતા. જે પિતા અને બે પુત્રો હોવાની ઓળખ થવા પામી છે. અકસ્માત મામલે ગુનો નોંધી આઈસર ચાલકને ડીટેન કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
