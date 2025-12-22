ખેડા: ચાર બાળકીઓ પર દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને 'છેલ્લા શ્વાસ સુધી'ની સખત કેદની સજાનો હુકમ
આરોપી ચંદ્રકાંત પટેલ પેઈન્ટરને નડીયાદ સેશન્સ કોર્ટે છેલ્લા શ્વાસ સુધીની સખત કેદની સજાનો હુકમ કર્યો છે.
Published : December 22, 2025 at 5:06 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના વસોના ચકચારી બાળકીઓ પર દુષ્કર્મનાં મામલામાં આરોપી ચંદ્રકાંત પટેલ પેઈન્ટરને નડીયાદ સેશન્સ કોર્ટે છેલ્લા શ્વાસ સુધીની સખત કેદની સજાનો હુકમ કર્યો છે.
આરોપી સગીર વયની 8 થી 11 વર્ષની ચાર બાળકીઓને ચોકલેટ બિસ્કિટની લાલચ આપી અવારનવાર દુષ્કર્મ અને છેડતી કરતો હતો. વિકૃત માનસિકતા ધરાવતો ચંદ્રકાંત પટેલ બાળકીઓ સાથે દુષ્કર્મ આચરી તેના બીભત્સ વીડીયો બનાવી ભોગ બનનાર બાળકીઓને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો.
ગત વર્ષે એક ભોગ બનનાર બાળકીની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવતા સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો હતો, જેમાં આજરોજ કોર્ટે દાખલો બેસાડતો ચુકાદો આપ્યો છે.
આરોપીને છેલ્લા શ્વાસ સુધીની કેદની સજા અને ભોગ બનનારના પરિવારને બે લાખ વળતરનો હુકમ: સરકારી વકીલ
સરકારી વકીલ પ્રેમ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, આજે નામદાર કોર્ટમાં આ કેસના આરોપી ચંદ્રકાંત પટેલને નામદાર કોર્ટે ઈપીકો કલમ તથા પોક્સો એક્ટની અલગ-અલગ કલમોમાં કુલ બે કલમોમાં જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી અને અલગ-અલગ કલમોમાં દસ વર્ષ પાંચ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ એમ અલગ-અલગ કલમોની અલગ-અલગ સજા કરેલી છે. આ કામના ભોગ બનનારના પરિવારને જે ગુજરાત કોમ્પન્સેશન સ્કીમના અનુસંધાને બે લાખ રૂપિયાનું કોમ્પન્સેશન આપવાનો હુકમ કરેલ છે.
19 મૌખિક અને 45 દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કર્યા
સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, કેસની વિગત એવી છે કે તા.14/10/2024 ના રોજ આ કામનો જે ગુનો છે જે છેલ્લા ઘણા વખતથી ચાલી આવતો હતો. આ કામના આરોપીએ પોતાના ગામની આજુબાજુમાં રહેતી ચાર નાની નાની ભોગ બનનાર દીકરીઓને પોતાનો શિકાર બનાવેલો. ઘટના 14 તારીખે પ્રકાશમાં આવતા એક ભોગ બનનારની માતાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપી. પોલીસને આ કેસની જાણ થતા ખેડા જીલ્લાનું સમગ્ર પોલિસ ડિપાર્ટમેન્ટ કેસની પાછળ દોડી ગયુ. જેમાં ડીવાયએસપી, તપાસ કરનાર અધિકારી તથા તેમની સાથે જેટલી પણ અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને તરત જ આ કેસની ત્વરિત તપાસ કરીને પ્રોપર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીને નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ કરી હતી. નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટ થયા બાદ કેસ ચાલવા પર આવતા ડીસ્ટ્રીકટ જજ પી.પી.પુરોહીત સાહેબની કોર્ટમાં આ કેસ ચાલી જતા સરકાર પક્ષે અમોએ આશરે 45 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા અને 19 જેટલી મૌખિક જુબાનીઓ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરેલી. ચારે ચાર ભોગ બનનારની જુબાનીઓ નામદાર કોર્ટની અંદર કાયદામાં જણાવેલી જોગવાઈઓ પ્રમાણે એક હોમલી વાતાવરણની અંદર જુબાની લેવામાં આવેલી એ અમારી માટે અને કોર્ટ માટે ખૂબ અઘરૂ હતું. તેમ છતાં તમામ ચારે ચાર ભોગ બનનારને ન્યાય મળી રહે તે હેતુથી નામદાર કોર્ટે પણ ત્વરિતતા કરીને સદર કેસ 2024ના વર્ષમાં એનો ચાર્જફ્રેમ થયેલ અને ત્યારબાદ ત્વરિત રીતે આ કેસમાં આજરોજ નામદાર કોર્ટે આરોપીને જીવે ત્યાં સુધી છેલ્લા શ્વાસ સુધીની સજા ફટકારી છે.
