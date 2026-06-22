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ખેડા: કાલસર પાસે કેનાલમાં લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર ખાબકતાં બેનું કરુણ મોત

સોમવારે બપોરે કાલસર-આગરવા રોડ પરથી લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર કેનાલ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યું હતું.

ખેડા: કાલસર પાસે કેનાલમાં લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર ખાબકતાં બેનું કરુણ મોત
ખેડા: કાલસર પાસે કેનાલમાં લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર ખાબકતાં બેનું કરુણ મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 9:28 PM IST

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ખેડા: ખેડા જિલ્લાના ઠાસરા તાલુકાના કાલસર પાસે આગરવા રોડ પર લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર મુખ્ય કેનાલમાં ખાબકી જતાં બે વ્યક્તિઓનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે.

ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ગ્રામજનોની મોટી ભીડ કેનાલ કિનારે એકઠી થઈ હતી. સ્થાનિકોના ભારે પ્રયાસ પછી બંને મૃતદેહોને કેનાલમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ ગમખ્વાર અકસ્માતને કારણે પરિવારજનો સહિત આખા વિસ્તારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

ખેડા: કાલસર પાસે કેનાલમાં લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર ખાબકતાં બેનું કરુણ મોત (ETV Bharat Gujarat)

સોમવારે બપોરે કાલસર-આગરવા રોડ પરથી લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર કેનાલ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. અચાનક ડ્રાઈવરે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતાં ટ્રેક્ટર પલ્ટી મારીને કેનાલમાં ધડાકાભેર પડી ગયું હતું. ટ્રેક્ટરમાં ડ્રાઈવર સહિત બે વ્યક્તિઓ સવાર હતા. બંને વ્યક્તિઓનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.

ઘટનાની જાણ થતાં આસપાસના ગામના લોકો કેનાલ પર દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા. મૃતકોના પરિવારજનોના હૈયાફાટ આક્રંદથી આખું વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું.

ખેડા: કાલસર પાસે કેનાલમાં લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર ખાબકતાં બેનું કરુણ મોત
ખેડા: કાલસર પાસે કેનાલમાં લાકડા ભરેલું ટ્રેક્ટર ખાબકતાં બેનું કરુણ મોત (ETV Bharat Gujarat)

મૃતકો આગરવા ગામના રહેવાસી

ડાકોર પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ એ.એસ. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, બપોરે આ અકસ્માત બન્યો હતો. ટ્રેક્ટર લાકડા ભરીને જઈ રહ્યું હતું. ડ્રાઈવરના સ્ટિયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવવાથી ટ્રેક્ટર કેનાલમાં પડી ગયું. બંને મૃતકો આગરવા ગામના વતની હતા.

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TAGGED:

KHEDA
DEATHS OF TWO PEOPLE
KALSAR
DEATHS OF TWO PEOPLE KHEDA
A TRACTOR FELL INTO A CANAL

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