ખેડા: પોતાના જ ગામની સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, નવ નરાધમોએ ત્રણ વર્ષ સુધી દુષ્કર્મ આચર્યું
યુવતીના અંગત ફોટો-વીડિયો લીક કરવાની ધમકી આપી ત્રણ વર્ષ સુધી શોષણ કરતા રહ્યા નરાધમો
Published : April 18, 2026 at 5:46 PM IST
ખેડા: ખેડાના એક ગામમાંથી હચમચાવી નાખતી ઘટના બહાર આવવા પામી છે. અહીં નવ નરાધમો દ્વારા સત્તર વર્ષીય સગીરા પર ત્રણ વર્ષ સુધી હેવાનિયત આચરવામાં આવી હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. ખેડા ટાઉન પોલીસે આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા 9 પૈકી 8ની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
મળતી વિગતો અનુસાર ખેડા તાલુકાના એક ગામમાં સગીરાને તેના જ ગામના પરવેઝ અનવરખાન ઉર્ફે મુનાવર ખાન પઠાણે પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. જે બાદ તેના મિત્રો સાથે મળી સગીરાના ફોટો અને વિડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી ત્રણ વર્ષ સુધી અવારનવાર સગીરાને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવી હતી. અત્યાચારથી ત્રસ્ત સગીરાના પરિવારને જાણ થતાં પોલિસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ખેડા ટાઉન પોલીસે સમગ્ર મામલે નવ આરોપીઓ વિરુદ્ધ POCSO સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.પોલીસ દ્વારા આઠ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય એક ફરાર આરોપીને ઝડપી પાડવા સહિતની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલા આરોપીઓનું ગામમાં સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. ઘટનાને લઈ સમગ્ર પંથકમાં ભારે રોષ ફેલાવા પામ્યો છે.
સગીરાને ફોસલાવી પ્રેમજાળમાં ફસાવી
ખેડા ટાઉન પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી ફરિયાદ મુજબ મુખ્ય આરોપી પરવેઝ અનવરખાન ઉર્ફે મુનાવરખાન પઠાણે ભોગ બનનાર સગીરાને ફોસલાવીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી.જે બાદ તેણે પોતાના અન્ય આઠ મિત્રો સાથે મળી ત્રણ વર્ષ સુધી સગીરા પર અવારનવાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
ફોટો વીડીયો વાયરલ કરવાની ધમકી
નરાધમોએ સગીરાના નિર્વસ્ત્ર ફોટા પાડી લીધા હતા અને વીડીયો બનાવ્યા હતા.જે ફોટા વિડીયો વાયરલ કરવાની અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી વર્ષ 2023 થી 2025 સુધી સતત સગીરાનું શોષણ કર્યું હતું. નરાધમો ભોગ બનનારને બ્લેકમેલ કરી અવારનવાર દુષ્કર્મ ગુજારતા રહ્યા હતા.
9 આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધાયો
સમગ્ર મામલાની જાણ સગીરાના પરિવારને થતાં વિવિધ હિન્દુ સંગઠનોનો સંપર્ક કર્યો હતો,જેની મદદથી ખેડા ટાઉન પોલિસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા પોક્સો સહિતની કલમો હેઠળ નવ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી આઠ આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડયા છે. તેમજ અન્ય એક ફરાર આરોપીને ઝડપી પાડવા સહિતની વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આરોપીઓની યાદી
1. પરવેઝ અનવરખાન ઉર્ફે મુનાવરખાન પઠાણ (મુખ્ય આરોપી)
2. માહિર ફાકુભાઈ પઠાણ
3. ફૈઝાન ઝહીરખાન પઠાણ
4. તૌફીક ઉર્ફે તૌસીફ હુસેનખાન પઠાણ
5. સાહીલ લીયાકતખાન ઉર્ફે દાઉદ પઠાણ (ફરાર આરોપી)
6. અયાન લીયાકતખાન પઠાણ
7. મોઇન ફીરોજખાન પઠાણ
8. મારૂફ ઉર્ફે નુરાની મુબારક પઠાણ
9. સલમાન આરીફખાન પઠાણ
આ બાબતે એસપી વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક હકીકત ધ્યાને આવી હતી. જેમાં સત્તર વર્ષની એક દિકરી સાથે એના જ ગામના નવ જેટલા યુવકોએ વારંવાર એને બ્લેકમેલ કરી અલગ અલગ જગ્યાએ બોલાવી એની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું છે ગેંગરેપ કર્યો છે.આ બાબતે તમામ પાસાઓનો અભ્યાસ કરી એમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. પોક્સો એક્ટ અને ગેંગરેપ બાબતની. નવ પૈકી આઠ આરોપીઓની અમે અટક કરેલ છે.
