ખેડા: ફતેપુરા ગામમાં દારૂ પીનારા ઈસમને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પોલીસ હવાલે કરાયો, દારૂબંધી માટે ખાસ ગ્રામસભા યોજાઈ હતી
ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામમાં દારૂના દુષણને ડામવા કડક કાર્યવાહી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ગ્રામ પંચાયતની કાર્યવાહીને ગ્રામજનો આવકારી રહ્યા છે.
Published : December 19, 2025 at 10:13 PM IST
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના ગળતેશ્વર તાલુકાના ફતેપુરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામમાં દારૂ પીનારા ઈસમ સામે કડક કાર્યવાહી કરતા પોલીસ બોલાવી ગુનો નોંધાવી પોલીસને હવાલે કરાયો હતો.
ગામમાંથી દારૂનું દુષણ દૂર કરવા તાજેતરમાં ગ્રામ પંચાયત દ્વારા દારૂબંધી માટે ખાસ ગ્રામસભા યોજવામાં આવી હતી. જેમાં ગામમાં દારૂ વેચનાર અને પીનારને ગ્રામ પંચાયત તરફથી મળતા લાભો અને સુવિદ્યા બંધ કરવા ઠરાવ કરાયો હતો. તેમજ ગામમાં દારૂ વેચનારા અને દારૂ પીનારા લોકો સામે જનતા રેડ સહિત કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા નિર્ણય કરાયો હતો. જે બાદ હાલ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામમાં દારૂના દુષણને ડામવા કડક કાર્યવાહી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ગ્રામ પંચાયતની કાર્યવાહીને ગ્રામજનો આવકારી રહ્યા છે.
મહત્વનું છે કે ગામમાં દારૂને કારણે અનેક યુવાનોના મોત નિપજતા નાની ઉંમરમાં અનેક મહિલાઓ વિધવા બની રહી છે.જેને લઈ ગ્રામજનો સહિત ગ્રામ પંચાયત દ્વારા દારૂના દૂષણ સામે મોરચો મંડાયો છે.
દારૂબંધી માટે ખાસ ગ્રામસભા યોજાઈ હતી
ફતેપુરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તા.09/12/2025 ના રોજ દારૂબંધી માટે ખાસ ગ્રામસભા યોજવામાં આવી હતી. સરપંચ,તલાટી,પંચાયત સભ્યો તેમજ ગ્રામજનોની હાજરીમાં યોજાયેલી ગ્રામસભામાં દારૂબંધી માટે નિર્ણય લેવાયો હતો. જેમાં ગામમાં દારૂ વેચનારા અને પીનારા લોકોને ગ્રામ પંચાયત તરફથી મળતા તમામ લાભો અને સુવિધાઓ બંધ કરવામાં આવશે તેવો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ જનતા રેડ કરવા સહિત કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામસભા બાદ સરપંચ મહેશભાઈ રાઠોડ દ્વારા બીટ જમાદારને સાથે રાખી ગામમાં દેશી દારૂ વેચતા પાંચ સ્થળો પર રેડ કરવામાં આવી હતી. જો કે દારૂબંધીની ખાસ ગ્રામસભા બાબતે ગામમાં અગાઉથી જાણ થઈ ગઈ હોવાથી રેડ દરમિયાન એકપણ સ્થળેથી દારૂ મળી આવ્યો નહોતો.
દારૂને કારણે નાની ઉંમરે અનેક મહિલાઓ વિધવા બને છે
સરપંચ મહેશ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે ફતેપુરા ગામમાં દારૂને કારણે નાની ઉંમરે અનેક લોકો મૃત્યુ પામી રહ્યા છે. જેને કારણે દર વર્ષે નાની ઉંમરમાં જ ઘણી મહિલાઓ વિધવા બની રહી છે. જેને લઈ વિધવા બહેનો અને ગ્રામજનોની દારૂબંધીની માંગને લઈ ગામમાં દારૂબંધી માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
