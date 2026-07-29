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ખેડા: મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામે ચાંદીપુરા વાયરસથી 9 વર્ષીય બાળકીનું મોત

મહુધા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો આ પ્રથમ કેસ નોંધાતા સમગ્ર આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. બાળકીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો.

ખેડા: મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામે ચાંદીપુરા વાયરસથી 9 વર્ષીય બાળકીનું મોત
ખેડા: મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામે ચાંદીપુરા વાયરસથી 9 વર્ષીય બાળકીનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 6:53 PM IST

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ખેડા: ખેડા જિલ્લાના મહુધા તાલુકાના સાપલા ગામે ચાંદીપુરા વાયરસથી નવ વર્ષીય બાળકીનું મોત નીપજ્યું છે. બાળકીને વાયરસના લક્ષણો જણાતા આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તેને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં ટૂંકી સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

મહુધા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો આ પ્રથમ કેસ નોંધાતા સમગ્ર આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. બાળકીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો.

આરોગ્ય વિભાગની કાર્યવાહી

કેસની માહિતી મળતાની સાથે જ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડો. ધ્રુમિલ પરીખ, જિલ્લા રોગચાળા અધિકારી સહિતની ટીમે સાપલા ગામની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ડસ્ટિંગ, ઘરે-ઘરે સર્વેલન્સ અને સંક્રમણ નિયંત્રણના પગલાં વધુ સઘન બનાવવામાં આવ્યા છે.

ગ્રામજનોમાં વાયરસ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા વિશેષ અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોને ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવવા, પાણી ભરાઈ ન રહે તેની કાળજી રાખવા અને ખાસ કરીને બાળકોના આરોગ્ય પર સતત નજર રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

ડો. ધ્રુમિલ પરીખે જણાવ્યું હતું કે, “બાળકીને ચાંદીપુરા વાયરસના લક્ષણો જણાતા તેને અમદાવાદ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. તેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો. ટૂંકી સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ગામમાં તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.”

TAGGED:

GIRL DIES OF CHANDIPURA VIRUS
9 YEAR OLD GIRL DIE
KHEDA
SAPLA VILLAGE MAHUDHA
CHANDIPURA VIRUS

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