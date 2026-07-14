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ખેડા: આમસરણ ગામે વીજપોલ પડતાં શાળાએ જઈ રહેલા 11 વર્ષીય બાળકનું કરૂણ મોત, છ બહેનો વચ્ચે એકમાત્ર ભાઈ હતો

ઝાડ કાપવાની કામગિરી દરમિયાન ડાળી વીજલાઈન પર થાંભલો ધરાશાઈ થયો હતો અને તેની નીચે દટાઈ જવાથી બાળકનું મોત થયું હતું

ઝાડ કાપવાની કામગિરી દરમિયાન ડાળી વીજલાઈન પર થાંભલો ધરાશાઈ થયો હતો અને તેની નીચે દટાઈ જવાથી બાળકનું મોત થયું હતું
ઝાડ કાપવાની કામગિરી દરમિયાન ડાળી વીજલાઈન પર થાંભલો ધરાશાઈ થયો હતો અને તેની નીચે દટાઈ જવાથી બાળકનું મોત થયું હતું (ETV bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 9:55 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 10:08 PM IST

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ખેડા: મહેમદાવાદ તાલુકાના આમસરણ ગામે વીજપોલ પડતાં શાળાએ જઈ રહેલા 11 વર્ષિય બાળકનું કરૂણ મોત નિપજ્યુ હતું. વીજલાઈન પાસે ઝાડની ડાળીઓ કાપવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન ડાળી વીજ લાઈન પર પડતાં જ વીજપોલ ધડાકાભેર બાળક પર પડ્યો હતો અને બાળકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાને પગલે મહેમદાવાદ પોલીસે અકસ્માત નોંધ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અકસ્માતની ઘટનામાં માસૂમનું કરૂણ મોત નિપજતા પરિવારમાં ભારે આક્રંદ છવાયો હતો.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ​મહેમદાવાદના આમસરણ ગામમાં MGVCL દ્વારા વૃક્ષ કટિંગની કામગીરી ચાલી રહી હતી. જેમાં ડાળી વીજલાઈન પર પડતાં જ આખો વીજપોલ ધડાકાભેર ધરાશાયી થયો હતો. આ દરમિયાન સાઈકલ પર શાળાએ જઈ રહેલ બાળક વીજપોલ નીચે દબાઈ ગયો હતો અને તેને ગંભીર ઈજાઓ થતા મોત થયું હતું.

ઝાડ કાપવાની કામગિરી દરમિયાન ડાળી વીજલાઈન પર થાંભલો ધરાશાઈ થયો હતો અને તેની નીચે દટાઈ જવાથી બાળકનું મોત થયું હતું (ETV Bharat Gujarat)

મહેમદાવાદ પોલિસથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ઘટનાને પગલે MGVCLના અધિકારીઓ તેમજ મહેમદાવાદ પોલીસ અને FSL ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, જ્યાં તપાસ કરી પંચનામુ કરવામાં આવ્યું હતું. બાળકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.ઘ ટના મામલે અકસ્માત મોતની નોંધ કરી વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

પરિવારમાં ભારે આક્રંદ

અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનાર 11 વર્ષીય બાળક ધોરણ-6માં અભ્યાસ કરતો હતો. તે સાયકલ પર શાળાએ જઈ રહ્યો હતો તે દરમિયાન અકસ્માતની ઘટના બનવા પામી હતી. પરિવારમાં છ બહેનો વચ્ચે માત્ર એક ભાઈ હતો. તેના આવા અણધાર્યા મોતથી સમગ્ર પરિવાર શોકમગ્ન થઈ ગયો છે જ્યારે ગ્રામજનોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ ઘટનાએ યોગ્ય તપાસ અને ન્યાયની માંગણીએ જોર પકડ્યું છે.

મૃત બાળકના પિતા અજય યાદવે જણાવ્યું હતું કે, મારૂ બાળક સ્કૂલે જઈ રહ્યું હતું ત્યારે થાંભલો તેના પર પડ્યો હતો, જેથી તેને ચહેરા પર ઈજાઓ પહોંચી હતી. મને ફોન કરતા હું પહોંચ્યો અને હોસ્પિટલ લઈ ગયો. અમારે છ દીકરીઓ છે એ જ એક દીકરો હતો. આ રીતે દુર્ઘટના બાબતે સરકાર અમારા માટે ન્યાય કરે.

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Last Updated : July 14, 2026 at 10:08 PM IST

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11 OLD BOY DIED KHEDA
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