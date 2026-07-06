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ખાવડા-અમદાવાદ વીજ લાઇન: કામ પૂરું થયા પછી પણ વળતર ન મળતા મોરબીના ખેડૂતોએ કલેક્ટરને પાઠવ્યું આવેદનપત્ર

વર્ષ 2025ના અંતમાં આ લાઇનનું મોટાભાગનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોવા છતાં, કંપની દ્વારા હજુ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને નિયમ મુજબનું 50 ટકા પેમેન્ટ પણ ચૂકવાયું નથી.

વળતર માટે ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન
વળતર માટે ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 7:02 PM IST

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મોરબી: કચ્છના ખાવડાથી અમદાવાદ સુધી પસાર થતી હાઈટેન્શન વીજ લાઇનના કારણે પ્રભાવિત થયેલા મોરબી જિલ્લાના ખેડૂતોએ આજે પોતાની પડતર માંગણીઓ અંગે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી.

ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2025ના અંતમાં આ લાઇનનું મોટાભાગનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોવા છતાં, કંપની દ્વારા હજુ સુધી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને નિયમ મુજબનું 50 ટકા પેમેન્ટ પણ ચૂકવવામાં આવ્યું નથી. આ લાઇનના કારણે માત્ર મોરબી જ નહીં, પરંતુ કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદ જિલ્લાના ખેડૂતોની જમીનો પણ પ્રભાવિત થઈ છે અને તમામને વળતરમાં અન્યાય થઈ રહ્યો છે.

વળતર માટે ખેડૂતોએ કલેક્ટરને આપ્યું આવેદન (ETV Bharat Gujarat)

તાજેતરમાં જેતપર ગામે ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલા ઉપવાસ આંદોલન બાદ ગુજરાત સરકાર દ્વારા વીજ લાઇનના વળતર અંગે એક નવી ગાઈડલાઈન (GR) જાહેર કરવામાં આવી છે, જે મુજબ હાલ ચાલુ કામવાળી કે નવી લાઈનોને મોટું વળતર મળવાપાત્ર થાય છે. મોરબીના ખેડૂતોની માંગ છે કે કંપનીની ઢીલી નીતિના કારણે તેમનું 50 ટકા પેમેન્ટ હજુ બાકી જ હોવાથી, તેમને પણ આ નવી ગાઈડલાઈન મુજબ જ સુધારેલું વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.

એક તરફ જેતપર ગામના ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે અને સાથે જ અન્ય ગામોના લોકો પણ આ આંદોલનની અંદર જોડાઈ રહ્યા છે. ત્યારે વર્ષ 2025 માં જે કામ પૂર્ણ થયું છે તે ગામનું પેમેન્ટ હજી ચૂકવાયું નથી ત્યારે હવે ભુજ કોટ ગામના ખેડૂતો પણ લડવાના મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે અને આ માત્ર ભુજકોટ ગામની વાત નથી પરંતુ આ ગામની સાથે ચાર જિલ્લાના ખેડૂતો પણ જોડાયા છે અને પોતાની માંગ સાથે મોરબી કલેકટરને આવેદન દેવા પહોંચ્યા હતા.

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TAGGED:

ખાવડા અમદાવાદ વીજ લાઈન
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