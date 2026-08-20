ખરકડી લઠ્ઠાકાંડ: મુખ્ય સૂત્રધાર રઈસ ગૌતમ સહિત 13 ઝડપાયા, મિથેનોલ-ઇથેનોલની મિક્સ કરી બનાવ્યો હતો દારૂ
આખા રેકેટનો પર્દાફાશ કરવા સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ દ્વારા રાજ્ય અને ઉપરાંત દિલ્હી-મહારાષ્ટ્રમાં તપાસ ચાલુ કરાઈ
Published : August 20, 2026 at 6:57 PM IST
ભાવનગર: જિલ્લાના ખરકડી સહિત અન્ય વિસ્તારમાં નકલી દારૂ પીવાને લીધે મૃત્યુના બનાવ બાદ રાજ્યની SMC ટીમે 13 લોકો સહિત મધ્યપ્રદેશના દારૂ બનાવનાર શખ્સને ઝડપીને કાર્યવાહી કરી છે. નકલી દારૂ પીવાથી અત્યાર સુધી 8 લોકોના મોત થયા છે ત્યારે પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધારને ઝડપી દારૂમાં શું ભેળસેળ કરવામાં આવી હતી તેનો ખુલાસો કર્યો છે.
પોલીસ દ્વારા દારૂ કઈ રીતે બનાવવામાં આવ્યો અને કયા કેમિકલ્સનો ઉપયોગ થયો તેને લઈને ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. દારૂ બનાવનાર વ્યક્તિ મધ્યપ્રદેશનો હોવાનું SMC દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. આ મુદ્દે SMCએ કયા ખુલાસા કર્યા ચાલો જાણીએ...
બ્લડ સેમ્પલ લીધા બાદ સામે આવ્યું કે મિથેનોલ હતું
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલા લઠ્ઠાકાંડને લઈને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સેલના ડીએસપી મયુરસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પહેલા અકસ્માતનો મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ભોગ બનનારના બ્લડ સેમ્પલ લેવાયા ત્યારબાદ કેટલાક લોકો દાખલ થયા અને મૃત્યુ થયા તેના બ્લડ સેમ્પલ લેવાયા જેમાં મિથેનોલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. FSL રિપોર્ટથી જાણવા મળ્યું છે કે, દારૂમાં ઇથેનોલ અને મિથેનોલનું મિક્સ્ચર કરવામાં આવેલું છે.
મધ્યપ્રદેશ અને દિલ્હી સુધી તપાસ કરાઈ
મયુરસિંહ ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, SMCની ટીમ ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લામાં જ્યાંથી મેસેજ મળ્યા ત્યાં તપાસમાં મોકલવામાં આવી અને ત્યારબાદ રાજ્યની બહાર પણ ટીમો ગઈ હતી. જેમાં મધ્યપ્રદેશ અને દિલ્હી જ્યાંથી રો-મટીરીયલ્સ લાવવામાં આવ્યું હોવાની શક્યતા હતી ત્યાં ટીમો રવાના કરાઈ હતી. 21 લોકો સામે તાત્કાલિક ગુનો દાખલ થયો હતી. કેટલાક આરોપીઓના રાઉન્ડ ઑફ કરતા પૂછતાછ બાદ 13 જેટલા લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે. આ આરોપી સીધી રીતે સંડોવાયેલા છે અને ઘણા એવા આરોપી છે જે રૉ મટીરીયલ્સ બનાવતા હતા અને કેટલાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હતા.
પકડાયેલા આરોપી
1) ગૌતમભાઈ વિરમભાઈ સોલંકી
2) સારસ દશરથભાઈ સોલંકી
3) જતીન સુરાભાઈ કાંબડ
4) ધર્મેન્દ્રસિંહ બટુકસિંહ ગોહીલ
5) મનદિપસિંહ પૃથ્વિરાજસિંહ ગોહીલ
6) પારસ ઉર્ફે પપ્પુ લાલજીભાઈ ચુડાસમા
7) જયદિપ જીવરાજભાઈ મકવાણા
8) ભાર્ગવ કનૈયાલાલ ભટ્ટ
9) વિવેક અરજણભાઈ આલગોતર
10) હર્ષ રોહીતભાઈ ચૌહાણ
11) કેવલ ઉર્ફે સાંગા રમેશભાઈ સોલંકી
12) સુખદેવ બઘાભાઈ સલાડ
13) હાર્દિક બારૈયા ઉર્ફે ટીંચો
મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી પકડાયો મુખ્ય સૂત્રધાર
મયુરસિંહ ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપી જે પકડાયો છે તેમાં ઘણા નાના મોટા ભાગીદારો પકડાયા છે. બહાર ગયેલી ટીમ માંથી મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી રઇસને લઈ આવવામાં આવ્યો છે જે ભાવનગર અને ગુજરાતમાં અન્ય સ્થળો ઉપર દોઢ મહિના સુધી રોકાયો હતો. જેને કોમ્પ્રોમાઈઝર બનાવવાનું હોય એ સામે આવ્યું છે. તે કયા લોકોના સંપર્કમાં આવ્યો છે અને ક્યાં ક્યાં દારૂ બનાવ્યો છે તેને લઈને પણ અમારી તપાસ થઈ રહી છે. બે દિવસમાં દારૂ વેચનાર અને ખરીદનારને પકડવા સુધી પ્રયત્ન કર્યા છે ઘણી વસ્તુઓ હસ્તગત કરી છે.
ભાવનગરમાં દારૂ બનાવનાર ત્રણ શખ્સો મુખ્ય
મયુરસિંહ ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રઈસ, ગૌતમ અને સારસ જેને દારૂ બનાવ્યો છે તે મટીરીયલ્સ પણ અમે પકડ્યો છે. જે બોટલમાં દારૂ ભર્યો તે બોટલ ક્યાંથી આવી તેની ઉપર લાગેલા સ્ટીકર ડુપ્લીકેટ છે તે ક્યાંથી આવ્યા તેમજ બોટલ પેક કરવા માટે સીલ કરવાના ક્યાંથી આવ્યા, તેને લઈને અમારા તપાસના પ્રયત્નો ચાલુ છે .જો કે આરોપીના પરિવારોએ પણ પુરાવા નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. નરેન્દ્ર યાદવ છે એ મિથેનોલ અને ઇથેનોલ મિક્સરનું કામ કરતો હતો ત્યારે તેને અસર થવાથી જ તે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલો અને ત્યારબાદ તેનું મૃત્યુ થયું છે. 13 આરોપીમાં તે પણ સામેલ છે.
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