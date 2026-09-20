ખજૂરભાઈ 'ગુજ્જુ લવગુરુ'ના પરિવારને કરશે મદદ, સ્વ. ચંદન રાઠોડની શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં નીતિન જાનીની મોટી જાહેરાત
ગુજ્જુ લવગુરુના નામે સ્કેનર મૂકી પૈસા પડાવનારાઓને ખજૂરભાઈએ ટકોરને કહ્યું- આવી દુઃખની ઘડીમાં આવા કામ ન કરો, કુદરતથી ડરો.
Published : September 20, 2026 at 10:24 PM IST
વાવ-થરાદ: સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના અનોખા અંદાજ અને દેશી કૉમેડીથી લાખો લોકોના દિલો ઉપર રાજ કરનારા લોકપ્રિય કન્ટેન્ટ ક્રિએટર સ્વ. ગુજ્જુ લવગુરુ ફેમ ચંદન રાઠોડના વતન ખાતે બેસણાંમાં આજે હજારો કન્ટેન્ટ ક્રિએટરો ફેમસ યુટ્યુબરો રાજનેતાઓ પહોંચીને શ્રધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. દરમિયાન ખજૂર ભાઈના નામથી જાણીતા નીતિન જાનીએ ગુજ્જુ લવગુરુ ફેમ ચંદન રાઠોડના પરિવાર માટે ઘર બનાવી આપવાની જાહેરાત કરી. ગુજ્જુ લવગુરુના નામે સ્કેનર મૂકી પૈસા પડાવનારાઓને પણ કરી ટકોર કહ્યું આવી દુઃખની ઘડીમાં આવા કામ ન કરો કુદરતથી ડરો.
આકસ્મિક અવસાનમાં ગુજરાતના ઘરેણાંને ગુમાવવાનું સૌને ખૂબ દુઃખ છે. ત્યારે આવા સૌના લાડલા અને પ્રેમાળ સ્વભાવવાળા ગુજ્જુ લવગુરુના બેસણામાં આજે ચાહકોનો વિશાળ જનસેલાબ ઉમટી પડ્યો હતો. છેવાડાના નાના અને છેક પાકિસ્તાન બોર્ડર વિસ્તારના સુઈગામને ગુજ્જુ લવગુરુના કારણે ગુજરાત ભરમાં ઓળખ મળી હતી. ત્યારે આવા સિતારાને ગુમાવવાના ભારે દુઃખ અને ભારે હૈયે તેમના ચાહકો તેમના ઘરે પહોંચી પરિવારને મળ્યા હતા.
જેમાં ખૂબ જાણીતા સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અને લોકસેવક ખજૂરભાઈ (નીતિન જાની) સુઈગામ ખાતે ચંદન રાઠોડના પરિવારને સાંત્વના આપવા પહોંચ્યા હતા. પરિવારની સ્થિતિ જોઈને ખજૂરભાઈએ પોતાના ખર્ચે પરિવાર માટે નવું ઘર બનાવી આપવાની જાહેરાત કરી. જેના કારણે ઉપસ્થિત લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. સાથે જ નીતિન ભાઈએ દરેક ક્રિએટરને ગુજ્જુ લવગુરુના પરિવારને મદદ માટે અપીલ કરતો વિડિયો બનાવવા સાથે 2 કરોડ રૂપિયાની સહાય ભેગી કરવા સંકલ્પ લેવા માટે અપીલ કરી હતી. સાથે આવી દુઃખની ઘડીમાં પણ અમુક લોકો ખોટા સ્કેનર લઈ ઉઘરાણું કરતા હોવાથી તેમને ટકોર કરી હતી કે, કુદરતથી ડરો આવું કામ ન કરો.
આ ઉપરાંત, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી, રાજ્યમંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર, સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર અને પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી પ્રવીણ માળી સહિતના દિગ્ગજ રાજકીય નેતાઓએ પણ પરિવારની મુલાકાત લઈ સાંત્વના પાઠવી હતી.
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ ચંદન રાઠોડની સ્મૃતિને કાયમી રાખવા પોતાની સાંસદ ગ્રાન્ટમાંથી રૂ. 5 લાખ ફાળવી પાણીની પરબ અને પક્ષીઓ માટે ચબુતરો બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. 'વાહતો વિલેજ બોય' અને અન્ય ક્રિએટરો દ્વારા પરિવાર માટે આશરે 2 કરોડની આર્થિક સહાય એકત્ર કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. કલાકાર ગબ્બર ઠાકોરે પણ આ દુઃખની ઘડીમાં પરિવારને મળીને સાંત્વના પાઠવી હતી. તેઓ મડિયા સમક્ષ બોલવામાં ભાવુક થયા અને કહ્યું, સાથે કામ કર્યું છે, જોકે આજે ભાઈ ગુમાવ્યાનું ભારોભાર દુઃખ છે.
આ બેસણામાં શ્રધાંજલિ આપવા પહોંચેલા ધાનેરા થાવર મઠ પંચવટી આશ્રમ હિંગોળેશ્વર પીરની ગાદીના ગાદીપતિ 1008ના મહંત પ્રયાગગીરી મહંતે પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું.
એટલે કહેવાય છે કે જ્યારે વ્યક્તિ જીવંત હોય છે ત્યારે તે ઘણો બધા કામો કરતા હોય છે. પરંતુ તેની વિદાય બાદ જ ખબર પડે છે તેને જીવનમાં કમાણી કેટલી કરી છે કંઈક આવા જ દ્રશ્યો સુઈગામ ખાતે આજે જોવા મળ્યા હતા. ગુજ્જુ લવગુરુ ફેમ ચંદન રાઠોડના બેસણામાં હજારો કન્ટેન્ટ ક્રિએટર અને યુટ્યુબરો તેમજ ફેમસ જાણીતા ચહેરાઓ પહોંચ્યા હતા અને તેમને પરિવારને આર્થિક મદદ જ નહીં પરંતુ તેના માટે શકે એટલી મદદ કરવાના વચનો આપ્યા છે. ગુજ્જુ લવ ગુરુના ઘર આંગણે આવેલી હજારો આ ભીડ તેની લોકપ્રિયતા કેટલી હતી તે દેખાડવા માટે કાફી છે.
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