રસેલ વાઇપરને કેવી રીતે ઓળખશો? ઝેર, દંશ અને સારવારની સંપૂર્ણ માહિતી
સક્કરબાગના એક્સપર્ટ ડો. અગ્નિશ્વર અનુસાર આ સાપ ખૂબ ગુસ્સાવાળો છે, ચેતવણીમાં ભીંગડા ઘસી સિસોટી જેવો અવાજ કરી સ્પ્રિંગની જેમ હુમલો કરે છે.
Published : October 29, 2026 at 2:14 PM IST
જૂનાગઢ: હાલ ચાલી રહેલી ઋતુમાં સૌથી વધારે અને વિશેષ પ્રમાણમાં ખડચીતળ એટલે કે રસેલ વાઇપર સાપ જોવા મળે છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન જુલાઈ મહિનાથી લઈને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સુધી ખડચીતળ સૌથી વધારે સક્રિય જોવા મળે છે. આ સમય દરમિયાન આ સાપના કરડવાના કિસ્સા પણ સૌથી વધુ જોવા મળતા હોય છે. ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં, ખેતરોની આસપાસ અને જૂની પડતર જગ્યાઓમાં આ સાપની હાજરી વધી જાય છે.
ઘણી વાર લોકો ખડચીતળને અજગરનું બચ્ચું સમજીને નજીક જતા હોય છે, જે ખૂબ જોખમી બની જાય છે. તો જાણો ખડચીતળ સાપ અને તેની વિશેષ ઓળખ કેવી છે.
ખડચીતળ સાપની વિશેષ ઓળખ
વર્તમાન સમયમાં ચાલી રહેલી ઋતુ (જુલાઈથી ઓક્ટોબર)માં સૌથી વધારે ખડચીતળ એટલે કે રસેલ વાઇપર સાપ જોવા મળે છે. આ સાપને ભારતમાં જોવા મળતા સૌથી ઝેરી સાપોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ સાપના શરીર પર રુદ્રાક્ષ જેવા ચોખ્ખા અને સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેવા મણકાઓની હાર ચામડીની ઉપરની તરફ જોવા મળે છે. આ મણકાઓની હાર જ આ સાપને અન્ય સાપોથી અલગ બનાવે છે. જો ખૂબ દૂરથી જોવામાં આવે તો તે કોઈ નાના અજગરના બચ્ચા જેવો લાગે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તે એશિયાનો સૌથી ઝેરી સાપ પૈકીનો એક છે.
રસેલ વાઇપર સાપ સ્વભાવે ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો હોય છે
સક્કરબાગના વન્યજીવ નિષ્ણાત દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, રસેલ વાઇપર સાપ ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ ધરાવતો હોવાથી જો તેને છંછેડવામાં આવે તો તે ખૂબ જ ગુસ્સા સાથે પોતાનું શરીર કુંડળી મારી બેસી જાય છે. આ ઉપરાંત આ સાપ ચેતવણીની સ્થિતિમાં પોતાના શરીર પર રહેલા ભીંગડાઓને ખૂબ જ તીવ્રતાથી ઘસીને સિસોટી મારતો હોય તે પ્રકારનો અવાજ ઉત્પન્ન કરે છે. આ અવાજ કોઈ પણ જીવને પોતાની ભયાનકતા અને હુમલો કરવાની સ્થિતિ પૂર્વે ચેતવણી પણ આપતો હોય છે. ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે, મોટા ભાગના સાપ સામે જોઈને ભાગી જાય છે, પણ ખડચીતળ સામે જોવું જોખમી બની શકે છે.
ખડચીતળ સાપ સ્પ્રિંગની જેમ અચાનક કૂદકો મારીને પણ શિકાર પર હુમલો કરીને તેને કરડતો હોય છે. આ પ્રકારે દંશ મારવાની ખડચીતળ સાપની પદ્ધતિ પણ સાપની દુનિયામાં સૌથી અલગ જોવા મળે છે. દરેક સાપ હુમલો કરવાની સ્થિતિમાં અલગ-અલગ પ્રકારે દંશ મારતા હોય છે. એટલે જ આ સાપને "ખૂબ જ ગુસ્સાવાળા સાપ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો વારંવાર એવું કહેતા સંભળાય છે કે ખડચીતળ પોતાની જગ્યા છોડતું નથી અને છંછેડે તો તરત હુમલો કરે છે. આ વાત સાચી છે, કારણ કે તે શિકારની પાછળ દોડતો નથી, પરંતુ પોતાની જાતને પ્રકૃતિમાં છુપાવીને શિકાર તેની પાસે આવે તેની રાહ જોઈને કુંડળી મારીને બેસે છે.
ખડચીતળ સાપનું ઝેર અને શરીર પર તેની ભયાનક અસર
ખડચીતળ સાપમાં હિમોટોક્સિક પ્રકારનું ઝેર જોવા મળે છે. આ ઝેર શરીર પર ખૂબ જ ઝડપથી અસર કરે છે. આ સાપના કરડવાથી લોહીના રક્તકણો નાશ પામવાની શરૂઆત થાય છે, જેથી કોઈપણ જીવમાં રહેલું લોહી ગંઠાઈ જવાની પ્રક્રિયા અટકે છે. લોહી ગંઠાવાની પ્રક્રિયા બંધ થતાં શરીરના આંતરિક અંગોમાંથી લોહી વહેવાની શરૂઆત થાય છે. કરડવાના સ્થળેથી લોહી નીકળવાનું પણ ચાલુ રહે છે. આ સ્થિતિમાં દર્દીના ગર્ભાશય અથવા મગજ જેવા અંગોમાં પણ અંદરથી રક્તસ્રાવ શરૂ થઈ શકે છે.
સૌથી મોટી ચેતવણી એ છે કે, આ સાપ કરડવાથી શરૂઆતમાં વધારે દુખાવો ન પણ થાય, પણ ધીરે ધીરે લોહીના રક્તકણો નાશ પામવાની શરૂઆત થાય છે. તે જ સમયે તે વેનમ હિમોટોક્સિક હોવાથી કરડવાના બે થી ચાર કલાકમાં જ જો તબીબી સારવાર ન મળે તો કોઈ પણ જીવનું મૃત્યુ થઈ શકે છે. જો સાપના કરડવાથી સમયસર એન્ટિવેનમ પ્રભાવિત જીવને આપવામાં ન આવે તો આ સાપના કરડવાથી તેનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. આથી જ સમયસર સારવાર અને યોગ્ય હોસ્પિટલમાં પહોંચવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે.
એ નોંધવું જરૂરી છે કે ખડચીતળ સાપનો મુખ્ય ખોરાક ઉંદર છે. એટલે જ જ્યાં ઉંદરો વિશેષ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, ત્યાં તેની હાજરી ચોક્કસ જોવા મળે છે. આ જ કારણે ઘરના ધાનસથ્થર, વખાર અને ખેતરોની આસપાસ આ સાપ વારંવાર આવે છે. ખેતી પુષ્કળ પ્રમાણમાં થતી હોય તેવા વિસ્તારોમાં આ સાપની વિશેષ હાજરી જોવા મળે છે. કૃષિ પ્રધાન વિસ્તારોમાં ઉંદરની સંખ્યા વધુ હોવાથી ખડચીતળને ત્યાં ખોરાક સરળતાથી મળી જાય છે.
રાત્રે સૌથી સક્રિય, સીધું બચ્ચાને જન્મ આપે છે
ખડચીતળ એટલે કે રસેલ વાઇપર રાત્રિના સમયે સૌથી વધારે સક્રિય જોવા મળે છે. તે જાળી-ઝાંખડા, ખેતરો, ઘાસવાળી જગ્યા અને સૂકા પાંદડામાં પોતાની જાતને છુપાવી શકે તેવા પ્રદેશોમાં રહેવાનું સૌથી વધારે પસંદ કરે છે. સૂકા પાંદડાનો ઢગલો જોવામાં આવે તો ત્યાં ખડચીતળ છુપાયો હોઈ શકે છે. પ્રકૃતિમાં પોતાની જાતને અનુકૂળતા સાથે ઢાળી લઈને શિકારની રાહમાં કુંડળી લગાવીને બેઠેલો જોવા મળે છે, જેથી અચાનક કોઈ પણ વ્યક્તિને તે કરડી શકે છે. રાત્રે ખેતરમાં કામ કરવા જતા ખેડૂતો કે મોડી રાત્રે બહાર નીકળતા લોકો માટે આ સૌથી મોટું જોખમ છે.
ખડચીતળ સાપની બીજી પણ મોટી ઓળખ એ છે કે તે અન્ય સાપોની માફક ઈંડા આપતો નથી, પરંતુ સીધા બચ્ચાને જ જન્મ આપે છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન માદા ખડચીતળ સાપ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બચ્ચાને જન્મ આપતી હોય છે. એક માદા સાપ એક સાથે 20 થી 40 જેટલા બચ્ચાને જન્મ આપી શકે છે. જન્મતાની સાથે જ આ બચ્ચામાં પણ ઝેર હાજર હોય છે. એટલે જ ચોમાસામાં નાના બચ્ચા પણ મોટા સાપ જેટલા જ જોખમી બની જાય છે. આ કારણે જો અગાઉ કોઈ જગ્યાએ માદા ખડચીતળ જોવા મળી હોય, તો ત્યાં થોડા સમય પછી નાના બચ્ચા પણ જોવા મળવાની શક્યતા રહે છે.
કરડે તો તરત શું કરવું? રક્ષણ અને સારવાર
ખડચીતળ સાપ કરડે તો સૌથી પહેલાં ગભરાવું નહીં. ગભરાવાથી શરીરમાં લોહીનું ભ્રમણ ઝડપી બને છે અને ઝેર ઝડપથી ફેલાય છે. દર્દીને શાંત રાખીને તરત જ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવો જોઈએ. દંશના ભાગને દોરીથી કસીને બાંધવું નહીં, જેથી લોહીની અંદરની અસર વધુ ન થાય. કરડેલા ભાગ પર ચીરો મારવો, ચીસ પાડીને લોહી કાઢવું કે માટી કે ગોબર લગાવવું જેવા ઘરેલું ઉપાય બિલકુલ ન કરવા જોઈએ. આવા ઉપાયથી દર્દીની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે.
હોસ્પિટલમાં પહોંચતાં જ એન્ટિવેનમ આપવામાં આવે છે, જે સમયસર મળે તો દર્દીનો જીવ બચી શકે છે. ઝેરની અસર અટકાવવા માટે લોહીની તપાસ પણ કરવામાં આવે છે. તેથી જ દંશ બાદ કેટલો સમય વીત્યો તે વાત સૌથી મહત્ત્વની બની જાય છે. તબીબી સારવાર જેટલી વહેલી મળે, જીવ બચવાની શક્યતા એટલી વધારે.
બચાવ માટે કેટલીક સરળ સાવચેતી ખૂબ ઉપયોગી છે. રાત્રે બહાર નીકળતી વખતે ફાનસ અથવા ટોર્ચ લઈને જવું જોઈએ અને બૂટ પહેરવા જોઈએ. ઘરની આસપાસ કાચાં, ઘાસવાળી પડતર જગ્યા સાફ રાખવી જોઈએ. ધાનસથ્થર કે લાકડાના ઢગલા હોય તો તેની નીચે કાળજીપૂર્વક જોવું જોઈએ. ઘરમાં ઉંદરોની સંખ્યા ન વધે તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કારણ કે ઉંદર આ સાપનો મુખ્ય ખોરાક છે. અને સૌથી મહત્ત્વનું — સાપ દેખાય તો જાતે પકડવાની કે મારવાની કોશિશ ન કરવી, પરંતુ વન વિભાગ કે સાપ પકડનારી ટીમને બોલાવવી જોઈએ.
અન્ય દેશોમાં પણ ખડચીતળ સાપની હાજરી
ખડચીતળ સાપ એટલે કે રસેલ વાઇપર ભારતીય ઉપખંડ અને દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતો ખૂબ જ ઝેરી પ્રકારનો સાપ છે. રસેલ વાઇપર ભારત સિવાય વિશ્વના અન્ય દેશો જેવા કે પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ, મ્યાનમાર, થાઈલેન્ડ, કંબોડિયા, દક્ષિણ ચીન, તાઇવાન અને ઈન્ડોનેશિયાના કેટલાક ટાપુઓ પર જોવા મળે છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના અહેવાલો મુજબ, વિશ્વભરમાં સાપ કરડવાના કારણે થતા મૃત્યુમાં આ સાપનો ફાળો ઘણો મોટો છે. તેનું ઝેર વધુ માત્રામાં નીકળતું હોવાથી અને તબીબી સારવાર મોડી મળતી હોવાથી આ સાપ વધુ જીવલેણ બની જાય છે.
એટલે જ આપણા બધા માટે એ સમજવું જરૂરી છે કે ખડચીતળ સાપ પોતે કોઈને શોધીને કરડતો નથી. તે પોતાની જગ્યાએ શાંત બેઠો હોય ત્યાં આપણે ભૂલથી તેની નજીક જઈએ, તેને છંછેડીએ કે પગ નીચે આવી જાય ત્યારે જ તે હુમલો કરે છે. તેથી સાવચેતી અને માહિતી એ આ સાપથી બચવાનો સૌથી સારો રસ્તો છે. ચોમાસામાં જ્યારે આ સાપ સૌથી વધુ સક્રિય હોય છે, ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોએ વધારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. વહેલી સારવાર, યોગ્ય સાવચેતી અને સાચી માહિતી — આ ત્રણ વસ્તુ ખડચીતળ સામે સૌથી મોટું રક્ષણ છે.
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