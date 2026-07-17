વાપીના હરિયા પાર્ક કૉલ સેન્ટર કૌભાંડમાં મુખ્ય સૂત્રધાર હરિયાણાથી ઝડપાયો
એસ.ઓ.જી.ની ટીમે 1000થી વધુ IP એડ્રેસનું એનાલિસિસ કરી આરોપીને શોધી પાડ્યો
Published : July 17, 2026 at 8:49 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના ડુંગરા વિસ્તારમાં હરિયા પાર્કમાંથી ઝડપાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ગેરકાયદેસર કૉલ સેન્ટર કૌભાંડમાં વલસાડ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (એસ.ઓ.જી.)ને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. આ સમગ્ર કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારને હરિયાણા રાજ્યના રોહતક શહેરમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. સાયબર ગુનાની અત્યંત જટિલ અને ટેકનિકલ તપાસના આધારે થયેલી આ કાર્યવાહી વલસાડ જિલ્લા પોલીસ માટે મહત્વની સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
સાયબર ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહીના નિર્દેશ બાદ એક્શન
વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી.ની ટીમે આ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સુરત વિભાગના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમવીર સિંહ દ્વારા સાયબર ક્રાઇમ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા તેમજ આધુનિક ટેકનિકલ સાધનો અને ડિજિટલ પુરાવાના આધારે તપાસ કરવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. તેના અનુસંધાને જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓને સાયબર ગુનાઓની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી, એડવાન્સ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને આઈ.ટી. ટૂલ્સ અંગે વિશેષ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
જૂન મહિનામાં કોલ સેન્ટર પર પડ્યો હતો દરોડો
ગત 11 જૂન, 2026ના રોજ ડુંગરા ગામે હરિયા પાર્ક ખાતે શ્રી એલ.જી. હરિયા સ્કૂલ સામે આવેલા બંગલા નંબર-43માં ચાલતા આંતરરાષ્ટ્રીય ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર પર એસ.ઓ.જી.એ દરોડો પાડી કુલ 11 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન કોલ સેન્ટરના સંચાલક રાજેશ ઉર્ફે રાજ વિઠલ ઠોલારની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું હતું કે, આ કૉલ સેન્ટરમાંથી ઇન્ટરનેટ આધારિત વાઇ-ફાઇ કોલિંગ મારફતે વિદેશી નાગરિકોને ટાર્ગેટ બનાવી સર્વિસ પ્રોવાઇડર અને ગિફ્ટ કાર્ડના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી.
ટેકનિકલ તપાસથી મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચ્યું પોલીસનું જાળું
આ કેસમાં મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચવા માટે એસ.ઓ.જી.ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ વિશેષ ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસ શરૂ કર્યું હતું. એસ.ઓ.જી.ના હેડ કોન્સ્ટેબલ કિરીટસિંહ ધરમશીભાઇ, એલ.સી.બી.ના ટેકનિકલ સ્ટાફના હેડ કોન્સ્ટેબલ ઉવીશ ચંદ્રજીતભાઇ અને આઈ.ટી. એક્સપર્ટ પ્રિતેશકુમાર પટેલે વિવિધ ડિજિટલ પુરાવાનું વિશ્લેષણ કરીને મુખ્ય સૂત્રધારનું લોકેશન હરિયાણાના રોહતકમાં ટ્રેસ કર્યું હતું.
રોહતકમાંથી આરોપીની ધરપકડ
ટેકનિકલ માહિતીના આધારે પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર એસ.આર. સિસોદિયાના નેતૃત્વમાં એસ.ઓ.જી.ની ટીમ હરિયાણા પહોંચી હતી. ત્યાંથી મુખ્ય સૂત્રધાર યુવરાજ સુરેન્દ્રકુમાર સલજા (ઉંમર 33), રહેવાસી જંગ કોલોની, રોહતકની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપીને કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ વાપી જી.આઇ.ડી.સી. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તપાસ અધિકારીને સોંપવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે આરોપીની પૂછપરછના આધારે સમગ્ર આંતરરાજ્ય નેટવર્ક અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
1000થી વધુ IP એડ્રેસનું વિશ્લેષણ કરાયું
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ કેસની તપાસ અત્યંત પડકારજનક રહી હતી. શરૂઆત માત્ર એક ચાઈનીઝ એપ્લિકેશન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા વર્ચ્યુઅલ નંબરના આધારે થઈ હતી. તપાસ દરમિયાન એસ.ઓ.જી.ની ટીમે 1000થી વધુ IP એડ્રેસનું એનાલિસિસ કર્યું હતું. ઉપરાંત IPDR ડેટા, વર્ચ્યુઅલ નંબર પ્રદાન કરતી વેબસાઇટ્સની કામગીરી અને વિવિધ ડિજિટલ પેટર્નનો અભ્યાસ કરીને મહત્વના પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. વિદેશી કંપનીઓ તરફથી પૂરતો સહકાર ન મળવા છતાં ટેકનિકલ તપાસના આધારે આરોપી સુધી પહોંચવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી.
ટીમ વર્કથી મળી મોટી સફળતા
આ સમગ્ર ઓપરેશન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. પરમાર, પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર એસ.આર. સિસોદિયા, આઈ.ટી. એક્સપર્ટ પ્રિતેશકુમાર પટેલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ દિગ્વિજયસિંહ વિક્રમસિંહ, કિરીટસિંહ ધરમશીભાઇ, અરશદ યુસુફ, કોન્સ્ટેબલ નિવિનકુમાર સુભાષચંદ્ર તેમજ એલ.સી.બી.ના ટેકનિકલ સ્ટાફના હેડ કોન્સ્ટેબલ ઉવીશ ચંદ્રજીતભાઇ સહિતની ટીમે સંયુક્ત પ્રયાસોથી પાર પાડ્યું હતું. વલસાડ એસ.ઓ.જી.ની આ કામગીરીને સાયબર ગુનાઓ સામેની અસરકારક કાર્યવાહી તરીકે જોવામાં આવી રહી છે, જે ભવિષ્યમાં આવા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર કૌભાંડો સામે પોલીસ માટે મહત્વપૂર્ણ દાખલો બની શકે છે.
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