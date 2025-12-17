કેશોદ પોલીસે કર્યો મોબાઈલ ચોરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ, દિલ્હીથી બે ઈસમો ઝડપાયા
કેશોદ પોલીસે મૂળ બિહારના પરંતુ દિલ્હીમાં મજૂરી કરતાં બે ઈસમોને પકડી પાડ્યા, અને ચાર આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે.
Published : December 17, 2025 at 8:25 AM IST
જૂનાગઢ : કેશોદ પોલીસે મોબાઈલ ચોરીની આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ગત 4 ડિસેમ્બરના રોજ વહેલી સવારે જૂનાગઢ-વેરાવળ માર્ગ પર આવેલી મોબાઇલની એક દુકાનમાંથી 66 મોબાઈલ અને રૂપિયા 3.97 લાખ રોકડ એમ રૂ. 14.28 લાખના મુદ્દામાલ ચોરી થયાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ કેસમાં કેશોદ પોલીસે બે આરોપીને પકડી પાડ્યા છે.
મોબાઈલ ચોરી કેસના બે આરોપી ઝડપાયા
મોબાઈલ ચોરી કેસમાં ચોક્કસ કડી હાથ લાગતા કેશોદ પોલીસની સાથે LCB પોલીસની અલગ અલગ ટીમ દિલ્હીમાં તપાસ કરવા પહોંચી હતી. જેમાં દિલ્હીની કાપા શેરી ગલી નંબર 7 અને સુંદરનગરી ગલી નંબર 5 થાના નંદ નગરી વિસ્તારમાંથી રાહુલ કલાવટ અને મહંમદ શફીક તૈલી એમ બે આરોપીને પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી. પોલીસે આરોપીને પકડી પાડ્યા, પરંતુ તેમની પાસેથી ચોરી કરેલ મુદ્દામાલ મળ્યો નથી. જેને લઈને પોલીસ ટીમોએ ચોરી થયેલ મુદ્દામાલ રિકવર કરવા વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગ 'ઘોડાસન' નો પર્દાફાશ : આ મોબાઈલ ચોરીના પ્રકરણમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. મોબાઇલ ચોરી માટે કુખ્યાત બનેલી આ ગેંગ ઘોડાસન ગેંગ તરીકે કુખ્યાત છે. મોટાભાગના આરોપીઓ બિહારના મોતીહારી જિલ્લાના હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જે પૈકીરાહુલ અને મહંમદ રફીક સામે અગાઉ પાટણ અને હરિયાણા તેમજ રાજસ્થાનમાં પણ કેટલાક ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
મજૂર બનીને રેકી કર્યા બાદ કરતા ચોરી - મોડસ ઓપરેન્ડી
ઘોડાસન ગેંગના તમામ સભ્યો મજૂરનો સ્વાગત રચીને દિવસ દરમિયાન મજૂરી કામ કરવાની સાથે જે તે વિસ્તારમાં આવેલી મોબાઇલની મોટી દુકાનોમાં રેકી કરતા. જેમાં મોબાઇલની ચોરી કેવી રીતે કરી શકાય તે માટે આયોજનપૂર્વક પ્લાન બનાવતા હતા. જે બાદ વહેલી સવારે 2 થી 4 વાગ્યાના અરસામાં ગેંગના સભ્યો મોબાઈલ ચોરી માટે નીકળી પડતા. ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક મોબાઇલની દુકાનનું શટર તોડી કે તેને ઊંચકીને અંદરથી મોબાઇલની સાથે તમામ રોકડની ચોરી કરતા હતા.
નેપાળ સુધી કનેક્શન નીકળ્યા : કેશોદમાંથી મોબાઈલ ચોરી કર્યા બાદ નેપાળમાં રહેતા હશનને ચોરી કરેલા તમામ મોબાઇલ અને રોકડ મુદ્દા માલ આપ્યો હોવાની વિગતો આરોપીએ પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન આપી છે. સમગ્ર મામલામાં નેપાળના હસનની સાથે આસામના ગુવાહાટીમાં રહેતા વસીર ખાન રહેમાન, બિહારના મોતીહારીના મહંમદ સમીર તૈલી અને મઝહર એમ ચાર આરોપીને પકડી પાડવાની દિશામાં કેશોદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
બે આરોપી ઝડપાયા, ચાર ફરાર : મોબાઈલની ચોરી કર્યા બાદ આરોપી તમામ મોબાઈલ નેપાળમાં વેચતા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ચોરીના મોબાઈલ શા માટે નેપાળ વહેંચવામાં આવી રહ્યા હતા, નેપાળથી આ મોબાઈલ કોણ ખરીદતું અને તેનો ઉપયોગ કેવા પ્રકારે કરવામાં આવતો હતો, આ તમામ બાબતો પર પણ જૂનાગઢ LCB અને કેશોદ પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
