ખાનગી ઝીંગા ફાર્મમાં વીજ ચોરી કરનાર માછીમારને કેશોદ કોર્ટે સંભળાવી ત્રણ વર્ષની સાદી કેદની સજા
કોર્ટે ઉપરાંત પીજીવીસીએલ દ્વારા વીજ ચોરી વખતે કબ્જે કરાયેલા ઝીંગા ફાર્મના મુદ્દામાલની જાહેર હરાજી કરીને તેમાંથી ઉપજેલી રકમ સરકારી ખાતામાં જમા કરાવવાનો હુકમ પણ કર્યો.
Published : June 10, 2026 at 9:46 PM IST
જૂનાગઢ: ચોરવાડ નજીક દંડેશ્વર મંદિર પાસે ખાનગી ઝીંગા ફાર્મ બનાવનાર ચોરવાડના વશરામભાઈ ચુડાસમાએ વીજ ચોરી કરીને ફાર્મમાં પાણીની ફેરબદલી કરતા હોવાના કેસમાં કેશોદ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે આરોપીને ત્રણ વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારી છે.
કોર્ટે ઉપરાંત પીજીવીસીએલ દ્વારા વીજ ચોરી વખતે કબ્જે કરાયેલા ઝીંગા ફાર્મના મુદ્દામાલની જાહેર હરાજી કરીને તેમાંથી ઉપજેલી રકમ સરકારી ખાતામાં જમા કરાવવાનો હુકમ પણ કર્યો છે.
કેસની વિગતો:
કેશોદ એડિશનલ સેશન્સ જજ હર્ષ બાલકૃષ્ણ ત્રિવેદીની અદાલતે ધ ઈન્ડિયન ઈલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૧૩૫ હેઠળ વશરામભાઈ ચુડાસમા સામે દાખલ કરાયેલી ફરિયાદની સુનાવણી બાદ આ ચુકાદો આપ્યો છે.
૩ મે ૨૦૧૯ના રોજ માળિયા પીજીવીસીએલના અધિક્ષક ઇજનેરો અને તપાસ ટીમે ચોરવાડમાં દંડેશ્વર મંદિર નજીક આવેલા ખાનગી ઝીંગા ફાર્મમાં તપાસ કરતાં પીજીવીસીએલની ચાર વીજલાઈનમાંથી બે પોલ પરથી વીજ ચોરી કરવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
તપાસ દરમિયાન પીજીવીસીએલે ૧૬ સ્ટાર્ટર, ૧૬ એરેટર મશીનો અને ૦૨ હોર્સ પાવરની ઇલેક્ટ્રિક મોટર સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો. આરોપીને ૧૫ લાખ ૧૮ હજાર ૭૨૬ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. તેમ છતાં દંડની રકમ ન ભરતા અને અનેક નોટિસો છતાં પણ જવાબ ન મળતા પીજીવીસીએલે માળિયા કોર્ટમાં વીજ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ચુકાદો:
કેશોદ કોર્ટમાં ૭ નવેમ્બર ૨૦૨૩થી સુનાવણી શરૂ થઈ હતી. આશરે ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલેલી સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે ૧૨ મૌખિક અને ૧૧ દસ્તાવેજી પુરાવાઓને આધારે ચુકાદો આપ્યો છે.
૯ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ આપવામાં આવેલા ચુકાદામાં વશરામભાઈ ચુડાસમાને ત્રણ વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. મુદ્દામાલની અપીલની અવધિ પૂરી થયા બાદ તેની જાહેર હરાજી કરીને મેળવેલી રકમ સરકારમાં જમા કરાવવાનો હુકમ પણ કોર્ટે આપ્યો છે.