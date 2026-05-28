13 વર્ષ પહેલાનો છેતરપિંડીનો મામલો, કેશોદના વકીલ પરિવાર પર ધરપકડની લટકતી તલવાર
આરોપી વકીલે સંભવિત ધરપકડ ટાળવા માટે કેશોદ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી હતી જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી.
Published : May 28, 2026 at 7:02 AM IST
જુનાગઢ: 13 વર્ષ પહેલાના દીવાની કેસમાં કેશોદના વકીલ અને તેના પરિવારના અન્ય બે વ્યક્તિઓ સામે થયેલી છેતરપિંડીની ફરિયાદના કેસમાં રાજ્યની વડી અદાલતે વકીલે કરેલી ક્રોસિંગ અરજી રદ કરી દેતા વકીલ અપારનાથી એ કેશોદ અદાલતમાં સંભવિત ધરપકડ ખાળવા માટે આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી હતી, જેને કેશોદના બીજા એડિશનલ સેશન્સ જજ સંજય ધ્રુવકુમાર પાંડેય એ ફગાવી દીધી હતી.
શું છે સમગ્ર મામલો ?
કેશોદ પોલીસ મથકમાં આજથી 13 વર્ષ પૂર્વે ફરીયાદી અને ભાગીદાર આરોપી વચ્ચે મિલકતને લઈને છેતરપિંડીની એક ફરિયાદ ,09મી માર્ચ 2013ના વર્ષમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની ધારા 406, 417, 418, 467, 419, 420, 475, 468, 471, 114 અને 120 (B) અંતર્ગત આરોપી અને કેશોદમાં વકીલ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતા શૈલેષગીરી મેઘનાથી અને તેના પરિવારના અન્ય બે સભ્યો નિશાનગીરી મેઘનાથી અને શારદાબેન મોહનગીરી મેઘનાથી સામે છેતરપિંડીની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. આ મામલાને આજે 13 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય ગાળો વીતી ચૂક્યો છે, ત્યારે આરોપી વકીલે કરેલી આગોતરા જામીન અરજી કેશોદ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
વકીલ પર છેતરપિંડીનો આરોપ
વકીલ શૈલેષગીરી મેઘનાથી દ્વારા તેના ભાગીદાર પેઢી કુલમુખત્યાર નામામાં ખોટી સહી કરીને પેઢીના અન્ય ભાગીદારને આર્થિક રીતે નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યાર બાદ ભાગીદાર પેઢીના અન્ય સહયોગીઓ દ્વારા 05 મી માર્ચ 2016માં કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હતો, ત્યાર બાદ આરોપી વકીલ શૈલેષ ગીરી મેઘનાથીએ ફરિયાદ ખોટી છે, અને તેને રદ કરી દેવી જોઈએ તે અંગેની અરજી રાજ્યની વડી અદાલતમાં કરી હતી. જેમાં અદાલતે 28મી એપ્રિલ 2026ના દિવસે ક્રોસિંગ અરજી રદ કરી દેતા આરોપી વકીલની અટકાયત થવાની શક્યતાઓ પ્રબળ બની હતી.
આરોપી વકીલ શૈલેષગીરી મેઘનાથી એ તેના ભાગીદારો સાથે રમત રમીને વિવાદ વાળી મિલકત અન્ય વ્યક્તિને વેચી નાખી ખોટા દસ્તાવેજ ઊભા કરીને તેને સાચા રૂપે રજૂ કરીને મની લોન્ડરિંગનો ધંધો કરી તેના ભાગીદારોને ખૂબ મોટું આર્થિક નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
વકીલ પરિવાર પર લટકતી ધરપકડની તલવાર
સમગ્ર મામલો 67 લાખ કરતા પણ વધારે મિલકતની છેતરપિંડીનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. વકીલ શૈલેષગીરી મેઘનાથી દ્વારા કરવામાં આવેલા અપરાધ આજીવન કેદની સજા જેટલો ગંભીર ગુનો ભારતીય કાયદામાં માનવામાં આવે છે, ત્યારે ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને કેશોદના બીજા એડિશનલ સેશન્સ જજ સંજય ધ્રુવકુમાર પાંડેય દ્વારા આરોપી વકીલ અને તેના પરિવારના અન્ય બે વ્યક્તિઓની આગોતરા જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. હવે સમગ્ર મામલામાં આરોપી વકીલ અને તેના પરિવારના અન્ય બે લોકોની ધરપકડ થાય તેવી શક્યતાઓ પણ પ્રબળ બની રહી છે.