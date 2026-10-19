ગાંધીનગરના કેસરિયા ગરબામાં હજારો દીવડાઓથી ‘નમો-25 વર્ષ સુશાસનનાં’ની આકૃતિનું નિર્માણ
આઠમા નોરતે યોજાયેલી દિવ્ય મહાઆરતીમાં મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો જોડાયા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 25 વર્ષની જાહેરસેવા યાત્રા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરાઈ
Published : October 19, 2026 at 7:48 PM IST
ગાંધીનગર: નવરાત્રીના પાવન પર્વ દરમિયાન ગાંધીનગરમાં યોજાતા ‘કેસરિયા ગરબા-નવરાત 2026’માં આઠમા નોરતે દિવ્ય મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગાંધીનગર ઉત્તરનાં ધારાસભ્ય રીટાબેન પટેલની પ્રેરણાથી સહાય ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આ ગરબા મહોત્સવમાં હજારો દીવડાઓથી દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરસેવા અને સુશાસનનાં 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ‘નમો-25 વર્ષ સુશાસનનાં’ની અલૌકિક આકૃતિનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિશેષ આયોજન આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.
કેસરિયા ગરબાના વિશાળ પ્રાંગણમાં આઠમા નોરતે યોજાયેલી મહાઆરતીમાં મોટી સંખ્યામાં માઈભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. મા અંબાની આરાધના અને ભક્તિભાવ વચ્ચે હજારો દીવડાઓ પ્રગટાવવામાં આવતાં સમગ્ર પરિસર દીવડાઓની ઝળહળતી જ્યોતથી પ્રકાશિત થઈ ઊઠ્યું હતું. આ દરમિયાન હજારો દીવડાઓથી તૈયાર કરવામાં આવેલી ‘નમો-25 વર્ષ સુશાસનનાં’ની વિશાળ આકૃતિનું દૃશ્ય સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ દૃશ્ય સામે આવતાં જ ગરબા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત જનમેદનીએ ઉત્સાહભેર તેને વધાવી લીધું હતું.
આ પ્રસંગે ગોલ્ડન ચીયર્સ ઓર્કેસ્ટ્રા દ્વારા મા અંબાની મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવી આરતીની પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી. સંગીતમય આરતી, હજારો દીવડાઓની રોશની અને માઈભક્તોની ઉપસ્થિતિના કારણે સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની ગયું હતું. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ મા અંબાની મહાઆરતીમાં સહભાગી બની ધન્યતા અનુભવી હતી.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે તેમજ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે જાહેરજીવનમાં સતત 25 વર્ષ પૂર્ણ કર્યાં છે. આ અવસરને ઉજવવા માટે આયોજિત વિશેષ દીપઆકૃતિ દ્વારા તેમની જાહેરસેવા અને સુશાસનની યાત્રા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. રાષ્ટ્રસેવા માટે સમર્પિત તેમની અવિરત સેવાયાત્રાને સમર્પિત આ આયોજન નવરાત્રિના ધાર્મિક ઉત્સવમાં વિશેષ આકર્ષણરૂપ બન્યું હતું.
કેસરિયા ગરબા મહોત્સવમાં પરંપરાગત ગરબા સાથે ધાર્મિક અને વિશેષ પ્રસંગોની ઉજવણી પણ કરવામાં આવી રહી છે. આઠમા નોરતે યોજાયેલી દિવ્ય મહાઆરતી અને હજારો દીવડાઓથી રચાયેલી આકૃતિએ ઉપસ્થિત લોકો માટે યાદગાર ક્ષણ સર્જી હતી.
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