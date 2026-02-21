કેજરીવાલના ગુજરાત બજેટ મુદ્દે સરકાર પર પ્રહાર, રાજુ કરપડા વિશે મૌન સાધ્યું
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ CM અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના CM ભગવંત માન બે દિવસ માટે ગુજરાતની મુલાકાતે
અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી તથા પંજાબની AAP સરકારના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન 2 દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ થકી તાજેતરમાં રજૂ થયેલા ગુજરાતના બજેટ મુદ્દે સત્તાપક્ષ પર પ્રહારો કર્યા હતા.
બજેટ મુદ્દે કેજરીવાલના ભાજપ પર પ્રહાર
અરવિંદ કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, સામાન્ય માણસનું બજેટ એ રાજ્યના બજેટ પર આધાર રાખે છે. ગુજરાતના બજેટમાં સામાન્ય માણસ માટે કશું જ નથી. ચૂંટણી 2 વર્ષ પછી છે, પણ ગુજરાત સરકારને એની પણ કોઈ ચિંતા નથી. 10 લાખનો પરિવાર દીઠ વીમો પંજાબ સરકારે આપ્યો છે, 75 વર્ષના દેશના ઇતિહાસમાં કયારેય નથી થયું. 30 વર્ષમાં ભાજપે ગુજરાતમાં કર્યું છે શું? ગુજરાતના લોકો કોંગ્રેસને પસંદ કરતા નથી, ભાજપ સિવાય લોકો ક્યાંય જવાના નથી તેવો ભાજપને ઘમંડ છે ગુજરાતમાં ખેતી, સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ અને રોડ રસ્તાઓનો ખરાબ હાલ છે. ગુજરાતમાં આમ આદમીને પસંદ લોકો કરે છે, પાર્ટી સામાન્ય લોકોએ મળીને બનાવી છે. લોકોને આમ આદમી પાર્ટીમાં ગુજરાતની સ્થિતિ બદલાવાની ક્ષમતા દેખાય છે, લોકોને જોડાયેલી અપેક્ષાઓ છે. આવનાર ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી જવાબ આપશે.
સરકારના બજેટ પર આમ જનતાના ઘરનું બજેટ નિર્ભર હોય છે.
રાજુ કરપડા વિશે મૌન
કેજરીવાલે તાજેતરમાં આમ આદમી પાર્ટી છોડનારા કિસાન મોરચાના પ્રમુખ રાજુ કરપડા અંગે વાત કરવાનું ટાળ્યું હતું. તેમણે ભારત અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ અંગે વાત કરતા કહ્યું કે, આ ટ્રેડ ડીલ ખેડૂતો માટે ખરાબ દિવસો લાવશે. ટ્રમ્પ પાસે નરેન્દ્ર મોદીની ગુપ્ત માહિતી છે અને પોતાની ગુપ્ત વાતો બહાર ન આવે માટે મોદીએ ટ્રેડ ડીલ કરી છે. ભાજપની નિયત દેશ ચલાવવાની નથી, ન ગુજરાત.
ભગવંત માને પણ કરી ટીકા
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને પણ ગુજરાત રાજ્યના બજેટ બાબતે સરકારની ટીકા કરતા કહ્યું કે, ગુજરાતના બજેટમાં સામાન્ય લોકો માટે કશું જ નથી, વિપક્ષ ભાજપ સાથે મળેલી છે. અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માન સાથે અન્ય આપના કાર્યકર્તાઓએ કરી બજેટ પર ચર્ચા કરી હતી. બજેટ બાબતે વાત કરતા દેશ અને ગુજરાતના બજેટમાં સામાન્ય માણસો માટે કંઈજ નથી. દેશ અને ગુજરાતના બજેટ બનાવનાર એકજ લોકો છે, જે વેપારીઓ માટેનું છે. વિપક્ષ જેવું કઈ રહ્યું નથી, માટે આમ આદમી વિરોધ કરશે. રોજિંદા જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓનો વપરાશ કરનાર દરેક વ્યક્તિ પરોક્ષ રીતે કર ચૂકવે છે. દિલ્હીમાં આપના શાસનમાં થયું છે ઘણું કામ, ત્યારે લોકોને ગમતું હતું ટેક્સ ચૂકવવું.
પંજાબમાં અમે જનતાને બધી શક્ય સુવિધાઓ મફતમાં આપીયે છીએ, દર મહિને 300 યુનિટ વીજળી મફત આપીયે છીએ, 10 લાખ રૂપિયા સુધી સ્વાસ્થ્ય સુવિધાઓ મફત આપીયે છીએ.
પંજાબમાં 90% લોકોને વીજળી મફત અપાય છે, તો પણ વીજળી વિભાગ તો નુકસાનમાં નથી. પંજાબમાં ખેડૂતોને દિવસ દરમિયાન ખેતરમાં પણ વીજળી પૂરી પાડવામાં આવે છે. 80 પ્રકારના મેડિકલ ટેસ્ટ મફત કરવામાં આવે છે, 65 હજાર પરિવારોને 10 લાખના મેડિકલ કાર્ડનું વિતરણ શરૂ કર્યું છે.પંજાબના RDFના ફંડના પૈસા કેન્દ્ર સરકારે રોકી રાખ્યા છે, છતાં નવા માર્ગ બનાવવાનું કામ શરૂ છે. 19 ટોલ ટેક્સ બંધ કરવામાં આવ્યા, નવા બજેટમાં પણ ટેક્સ ઘટાડવામાં આવશે. શિક્ષણ વિભાગમાં સ્ટાફને દેશ વિદેશ મોકલી કરાવવામાં આવે છે ટ્રેનિંગ
ગોપાલ ઈટાલિયાએ લગ્ન નોંધણી સુધારા બાબતે ભાજપને ઘેરી
આ પ્રેસ કૉન્ફરન્સમાં વિસાવદરથી આમ આદમીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ ભાજપ દ્વારા તાજેતરમાં લગ્ન સુધારણાના કાયદામાં કરવામાં આવેલા ફેરફાર વિશે જણાવ્યું હતું કે, સભા ગૃહમાં લગ્ન નોંધણી અધિનિયમમાં સુધારા અંગે રજૂઆત કરાઈ હતી. ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ ખોટી રીતે લગ્ન નોંધણી થયાના ઘણા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા. અનેક સમાજ દ્વારા આ ખોટા લગ્ન નોંધણીની ફરિયાદ ગાંધીનગર સુધી લાવવામાં આવી હતી. લગ્ન નોંધણી સુધારા અધિનિયમનું બિલ આમ આદમી પાર્ટીના હેમંત ખાવા દ્વારા 2024માં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ભાજપને અચાનક સમાજની ચિંતા થવા લાગી, આમ આદમી પહેલાથી જ સામન્ય લોકોની ચિંતા કરે છે.
