‘મોદી 2026 સુધીમાં પીએમ નહીં રહે’, કેજરીવાલનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

જામનગરમાં અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાતમાં ભાજપ સરકાર પર લૂંટના આરોપ મૂકતાં કહ્યું, કોંગ્રેસ અને ભાજપના નેતાઓના સંયુક્ત વ્યવસાય છે, બંને મળીને ગુજરાતને નબળું કરી રહ્યા છે.

జామనగరమాં అరవింద కేజరీవాలના మోదీ સరకાર పర આకరા પ્રહાર (X/@ArvindKejriwal)
By ANI

Published : March 27, 2026 at 12:49 PM IST

જામનગર: આમ આદમી પાર્ટી (આપ) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે ગુરુવારે જામનગર ખાતે જાહેર સભાને સંબોધિત કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) પર ગુજરાતને ‘લૂંટી લેવા’નો ગંભીર આરોપ મૂક્યો હતો. તેમણે એમ પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે કોંગ્રેસ અને ભાજપ મળીને ગુજરાતને નબળું પાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે.

દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલે સભામાં કહ્યું, “છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપ ગુજરાતને લૂંટી રહી છે. તેઓએ બધું જ લૂંટી લીધું છે. શાળાઓને બરબાદ કરી દીધી છે, હોસ્પિટલોને બરબાદ કરી દીધી છે.” તેમણે દાવો કર્યો કે ગુજરાતમાં સરકારી વિભાગોમાં એટલો ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપી ગયો છે કે લાંચ વગર કોઈ પણ વિભાગમાં કામ પતતું નથી.

કેજરીવાલે કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચેના સંબંધો પર પણ નિશાન સાધતા કહ્યું, “કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને સાથે મળીને કામ કરે છે. બંને પક્ષના નેતાઓના સંયુક્ત વ્યવસાય છે. કોંગ્રેસ એ પણ નથી ઈચ્છતી કે ભાજપ સત્તા પરથી ઉતરે.” તેમણે ઉમેર્યું કે 30 વર્ષ પહેલા ગુજરાત દેશનું નંબર વન રાજ્ય હતું, પરંતુ ભાજપના શાસનમાં તેનો ઘટાડો થયો છે.

આ અઠવાડિયે શરૂઆતમાં કેજરીવાલ દિલ્હીમાં શિવસેના (UBT) નેતા સંજય રાઉતના પુસ્તક ‘અનલાઇકલી પેરાડાઇઝ’ના વિમોચન સમારોહમાં પણ જોવા મળ્યા હતા. ત્યાં તેમણે કેન્દ્ર સરકાર અને ભાજપ સામે ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું, “વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2026 ના અંત સુધીમાં વડાપ્રધાન નહીં રહે. તેઓ અને અમિત શાહ જવાના છે અને તેમનું શાસન પૂરું થવાનું છે.”

પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં કેજરીવાલે આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ ચૂંટણી પંચનો દુરુપયોગ કરીને ચૂંટણી જીતી જાય છે. તેમણે કહ્યું, “મોદી સરકારમાં બધા જ અપ્રમાણિક લોકોને પાર્ટીમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે અને બધા જ પ્રમાણિક લોકોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે.”

આ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કપિલ સિબ્બલ, પૂર્વ મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી દિગ્વિજય સિંહ, અભિનેત્રી અને સાંસદ જયા બચ્ચન અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા ડેરેક ઓ’બ્રાયન સહિત અનેક વિપક્ષી નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્લબ ઓફ ઇન્ડિયાના માવલંકર હોલમાં યોજાયો હતો.

