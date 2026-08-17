કેજરીવાલ-ભગવંત માન આવતીકાલે વડોદરા આવશે, ચૈતર વસાવાને મળવા સેન્ટ્રલ જેલ જશે
કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની વડોદરા મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓ ચૈતર વસાવા સાથે જેલમાં મુલાકાત કરી તેમની સાથે વાતચીત કરશે.
Published : August 17, 2026 at 9:01 PM IST
વડોદરા: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ તથા પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન આવતીકાલે વડોદરાની મુલાકાતે આવવાના છે. બંને દિગ્ગજ નેતાઓની વડોદરા મુલાકાત ખાસ કારણસર મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે. કેજરીવાલ અને ભગવંત માન વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલની મુલાકાત લેશે અને જેલમાં કેદ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને મળવાના છે.
મળતી માહિતી મુજબ બંને નેતાઓ આવતીકાલે બપોરના સમયે ચૈતર વસાવા સાથે મુલાકાત કરશે. ચૈતર વસાવા હાલ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં કેદ છે. તેમના મુદ્દાને લઈને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સતત રાજકીય રીતે આક્રમક વલણ અપનાવવામાં આવી રહ્યું છે. હવે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી પોતે વડોદરા આવીને ચૈતર વસાવા સાથે મુલાકાત કરવાના હોવાથી આ મુલાકાતને રાજકીય રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની વડોદરા મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓ ચૈતર વસાવા સાથે જેલમાં મુલાકાત કરી તેમની સાથે વાતચીત કરશે. મુલાકાત દરમિયાન ચૈતર વસાવાની સ્થિતિ તેમજ તેમની સામે ચાલી રહેલા સમગ્ર મામલાને લઈને પણ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. જોકે મુલાકાત દરમિયાન કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે તેની સત્તાવાર વિગતો હજુ સામે આવી નથી.
ચૈતર વસાવા આમ આદમી પાર્ટીના મહત્વપૂર્ણ નેતા અને ધારાસભ્ય છે. તેમના જેલવાસને લઈને AAP દ્વારા સરકાર સામે અનેક વખત સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. હવે અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની એકસાથે વડોદરા મુલાકાતથી આ મુદ્દો ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે.
વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે બંને નેતાઓની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે પણ તંત્ર દ્વારા જરૂરી તૈયારીઓ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. કેજરીવાલ અને ભગવંત માન જેવા મોટા રાજકીય નેતાઓ એકસાથે વડોદરા આવી રહ્યા હોવાથી સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં પણ આ મુલાકાતને લઈને ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે.
આ મુલાકાત માત્ર એક નેતા સાથેની મુલાકાત પૂરતી મર્યાદિત રહેશે કે પછી કેજરીવાલ અને ભગવંત માન વડોદરામાં અન્ય રાજકીય કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપશે, તેને લઈને પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. જોકે હાલની માહિતી પ્રમાણે બંને નેતાઓનો મુખ્ય કાર્યક્રમ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં ચૈતર વસાવા સાથે મુલાકાત કરવાનો છે.
ચૈતર વસાવા મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટી પહેલેથી જ સરકાર સામે આક્રમક વલણ અપનાવી રહી છે. ત્યારે કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની મુલાકાત બાદ AAP તરફથી કોઈ મોટું રાજકીય નિવેદન સામે આવે છે કે નહીં તેના પર પણ સૌની નજર રહેશે. અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની આવતીકાલની વડોદરા મુલાકાતને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. બંને નેતાઓ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં ચૈતર વસાવાને મળવાના હોવાથી આ મુલાકાત રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ બની છે. હવે મુલાકાત બાદ AAP તરફથી કઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવે છે અને ચૈતર વસાવા મુદ્દે પાર્ટીનું આગામી વલણ શું રહે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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