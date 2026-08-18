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કેજરીવાલ-ભગવંત માન વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ પહોંચ્યા, ચૈતર વસાવા સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરી

AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન પોતે વડોદરા આવીને ચૈતર વસાવાને મળ્યા હોવાથી આ મુલાકાત રાજકીય રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ બની છે.

કેજરીવાલ-ભગવંત માન વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ પહોંચ્યા
કેજરીવાલ-ભગવંત માન વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 4:20 PM IST

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વડોદરા: આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન આજે વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. બંને નેતાઓ બપોરે 2 વાગ્યે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે જેલમાં કેદ દેડિયાપાડાના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી.

ચૈતર વસાવા વન કર્મચારી પર હુમલાના કેસમાં હાલ વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં જેલવાસ ભોગવી રહ્યા છે. તેમના જેલવાસને લઈને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા અગાઉ પણ સરકાર સામે અનેક સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. હવે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન પોતે વડોદરા આવીને ચૈતર વસાવાને મળ્યા હોવાથી આ મુલાકાત રાજકીય રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ બની છે.

બંને નેતાઓએ જેલમાં ચૈતર વસાવા સાથે મુલાકાત દરમિયાન તેમની સ્થિતિ અંગે જાણકારી મેળવી હતી. સાથે જ સમગ્ર કેસની વર્તમાન સ્થિતિ અને આગળની કાર્યવાહી અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ચૈતર વસાવા સાથેની આ મુલાકાતને AAPના સંગઠન અને રાજકીય દૃષ્ટિકોણથી પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. આ મુલાકાત દરમિયાન ચૈતર વસાવાની સ્થિતિ જાણવા ઉપરાંત આગામી રાજકીય અને કાયદાકીય રણનીતિ અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થઈ હોવાનું સૂત્રો જણાવે છે. આગામી દિવસોમાં કેસને લઈને કઈ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને રાજકીય રીતે કઈ રણનીતિ અપનાવવામાં આવશે તે અંગે પણ પરામર્શ કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે.

ભગવંત માન સાથે ગુજરાત સરકારનો પ્રોટોકોલ કાફલો પણ જેલ મુલાકાત દરમિયાન જોડાયો હતો. બંને નેતાઓની વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલની જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ચૈતર વસાવાનો મુદ્દો ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ચૈતર વસાવા સામેની કાર્યવાહી અને તેમના જેલવાસને લઈને સતત સવાલો ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. હવે પાર્ટીના બંને દિગ્ગજ નેતાઓએ ચૈતર વસાવા સાથે સીધી મુલાકાત કરી હોવાથી આગામી દિવસોમાં AAP આ મુદ્દે વધુ આક્રમક વલણ અપનાવે તેવી શક્યતા છે.

વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે થયેલી આ મુલાકાતમાં અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માને ચૈતર વસાવા સાથે સીધો પરામર્શ કર્યો હતો. મુલાકાત બાદ બંને નેતાઓ તરફથી ચૈતર વસાવા અને સમગ્ર મામલે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સામે આવે છે કે નહીં તેના પર પણ રાજકીય વર્તુળોની નજર રહેશે. ચૈતર વસાવા સાથેની મુલાકાત બાદ કેજરીવાલ અને ભગવંત માનની વડોદરા મુલાકાતને લઈને AAP કાર્યકરોમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. બંને નેતાઓની મુલાકાતને લઈને સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં પણ ચર્ચા તેજ બની છે.

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ARVIND KEJRIWAL
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ARVIND KEJRIWAL IN VADODARA
ARVIND KEJRIWAL IN VADODARA

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