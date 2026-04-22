કેદારનાથમાં પહેલા જ દિવસે એક ગુજરાતી શ્રદ્ધાળુનું મોત, મદદ માટે ભટકતો રહ્યો પરિવાર

હાર્ટ એટેક બાદ પણ બે કલાક તડકામાં પડી રહ્યો મૃતદેહ, ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુના પરિવારે લગાવ્યા સમયસર સુવિધા ન મળવાના આક્ષેપ.

Published : April 22, 2026 at 8:54 PM IST

હૈદરાબાદ: કેદારનાથ ધામના કપાટ ખૂલતાની સાથે જ એક તરફ દેશભરમાંથી શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ ઉમટી રહી છે, તો બીજી તરફ વ્યવસ્થાઓની જમીની હકીકતે ફરી એકવાર પ્રશાસનના દાવાઓની પોલ ખોલી નાખી છે. ગુજરાતથી દર્શન માટે આવેલા એક શ્રદ્ધાળુનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયા બાદ તેમના પરિવારજનોએ જે રીતે મુશ્કેલી અને અસંવેદનશીલતાનો સામનો કરવો પડ્યો, તેણે સમગ્ર યાત્રા વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉભા કર્યા છે.

કેદારનાથમાં એક શ્રદ્ધાળુનું મોત

કેદારનાથ યાત્રા 2026ના પહેલા જ દિવસે એક શ્રદ્ધાળુનું મોત થયું છે. મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાતના વડોદરા સ્થિત ગોરવા સિટીમાં જીએચ બોર્ડ પાસે રહેતા 69 વર્ષીય દિલીપભાઈ મનુ માલી (પિતાઃ નન્નુભાઈ માલી) પોતાના પરિવાર સાથે કેદારનાથ દર્શન માટે પહોંચ્યા હતા. ત્યાં તેમને હાર્ટ એટેક આવતાં તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. પરિવારજનોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને સમયસર તબીબી સુવિધા કે અન્ય કોઈ સહાય મળી નહોતી.

"અચાનક, મારા પિતાની તબિયત બગડી ગઈ, અને તેઓ જમીન પર ઢળી પડ્યા. અમે તરત જ 100 નંબર પર ફોન કર્યો. અમને કહેવામાં આવ્યું કે 5 થી 10 મિનિટમાં મદદ પહોંચી જશે, પરંતુ દોઢ કલાક સુધી કોઈ આવ્યું નહીં. પરિણામે, તેમનો મૃતદેહ ખુલ્લામાં અને બે કલાક સુધી તડકામાં પડ્યો રહ્યો. બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હોવાથી, મેં મારા પિતાને મારી પીઠ પર બેસાડીને હોસ્પિટલ લઈ ગયો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા." - હેમંત માલી, મૃત યાત્રાળુનો પુત્ર

લગભગ બે કલાક હેલિપેડ પર પડી રહી લાશ

આટલું જ નહીં, મોત બાદ પણ પરિવારની મુશ્કેલીઓ પૂરી થઈ નહોતી. આરોપ છે કે મૃતકનો શબ લગભગ બે કલાક સુધી હેલિપેડ પર સખત તડકામાં પડ્યો રહ્યો હતો. પરિવારજનો હેલિકોપ્ટર મારફતે શબને નીચે મોકલવાની માંગણી કરતા રહ્યા, પરંતુ તાત્કાલિક કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નહોતી. મૃતકના પુત્ર અંકુરે સવાલ ઉઠાવ્યો કે, "જો વીઆઈપી મુવમેન્ટ માટે હેલિકોપ્ટર ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે, તો એક શ્રદ્ધાળુના શબ માટે કેમ નહીં?"

દિલ્હી પહોંચાડવા માટે માંગ્યા 16 હજાર રૂપિયા

મૃતકના પુત્ર હેમંત માલીના જણાવ્યા મુજબ, મદદ માંગવા પર પરિવારજનોને એમ્બ્યુલન્સનો નંબર આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ આરોપ છે કે એમ્બ્યુલન્સ સંચાલકે શબને દિલ્હી એરપોર્ટ સુધી પહોંચાડવા માટે 16,000 રૂપિયાની માંગણી કરી હતી. શોકમાં ડૂબેલા પુત્રએ સવાલ કર્યો કે, "શું શ્રદ્ધાળુઓના મોત બાદ તેમના સન્માનજનક અંતિમ પ્રવાસની કોઈ વ્યવસ્થા નથી?"

પોલીસની સફાઈ

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે રુદ્રપ્રયાગ પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, "આજે 22 એપ્રિલના રોજ શ્રદ્ધાળુ દિલીપભાઈ મનુ માલીની તબિયત બગડવાના કારણે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કેદારનાથ ખાતે મોત થયું હતું. આ સ્થિતિમાં મૃતકને હેલિકોપ્ટર મારફતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે જિલ્લા દવાખાને રુદ્રપ્રયાગ મોકલવાના હતા, પરંતુ આજે કેદારનાથ માટે હેલિકોપ્ટર સેવાઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ડીજીસીએ (DGCA) તરફથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેના કારણે વિલંબ થયો હતો."

પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે, "હેલિકોપ્ટર સેવાઓને એનઓસી (NOC) મળ્યા બાદ કેદારનાથ માટેની સેવાઓ સુચારુ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ બપોરે 12:30 વાગ્યે થંબી હેલિપેડથી શબને જામૂ (ગુપ્તકાશી) મોકલવામાં આવ્યો અને હાલમાં શબને જિલ્લા દવાખાને રુદ્રપ્રયાગ લાવીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે."

યુકાડાના અધિકારીનો દાવો

બીજી તરફ ઉત્તરાખંડ નાગરિક ઉડ્ડયન વિકાસ પ્રાધિકરણ (યુકાડા)ના સીઈઓ આશિષ ચૌહાણનું કહેવું છે કે, "કંટ્રોલ રૂમને હેલિપેડ પર શબ હોવાની શરૂઆતમાં કોઈ જાણકારી નહોતી." તેમના મતે, "જેવી બપોરે લગભગ 12 વાગ્યે જાણ થઈ, 10 થી 15 મિનિટની અંદર હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા કરીને શબને નીચે પહોંચાડી દેવામાં આવ્યો હતો." તેમણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે યાત્રા દરમિયાન તબીબી સુવિધાઓ અને પરિવહન વ્યવસ્થાની જવાબદારી સ્થાનિક પ્રશાસનની હોય છે.

આ ઘટના એવા સમયે સામે આવી છે જ્યારે ચારધામ યાત્રાને લઈને પ્રશાસન મોટા મોટા દાવા કરી રહ્યું છે. દર વર્ષે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે કેદારનાથ પહોંચે છે, પરંતુ બુનિયાદી સુવિધાઓનો અભાવ અને સંકલનની નિષ્ફળતા વારંવાર ઉજાગર થઈ રહી છે. આ ઘટના માત્ર એક પરિવારની પીડા નથી, પરંતુ સમગ્ર વ્યવસ્થા માટે એક ચેતવણી છે કે આસ્થાના આ માર્ગ પર સુવિધાઓને પણ એટલી જ મજબૂત બનાવવી પડશે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુ કે તેના પરિવારને આવી લાચારીનો સામનો ન કરવો પડે.

