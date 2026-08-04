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ભરૂચ: ઝઘડિયામાં કાવેરી નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, 200 એકરથી વધુ જમીનનું ધોવાણ, ખેડૂતોની આજીવિકા જોખમમાં

ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસના પાણીના પ્રવાહથી ઝઘડિયાના રાણીપુરા ગામે કાવેરી નદીના કાંઠે 200 એકરથી વધુ ઉપજાઉ જમીનનું ધોવાણ થયું છે.

કાવેરી નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ
કાવેરી નદીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 6:41 PM IST

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ભરૂચ: ઝઘડિયા તાલુકાના રાણીપુરા ગામે કાવેરી નદીના ઘોડાપૂરે ખેડૂતોને મોટો ફટકો આપ્યો છે. સત વરસાદ અને ઉપરવાસના પાણીના પ્રવાહને કારણે 200 એકરથી વધુ ઉપજાઉ જમીન ધોવાઈ ગઈ છે. કેળ, કપાસ અને શાકભાજીનો પાક નાશ પામતા ખેડૂતો દેવાના બોજ હેઠળ દબાયા છે.

ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના રાણીપુરા ગામમાં ભારે વરસાદ બાદ કાવેરી નદીના ઘોડાપૂરે ખેડૂતોને મોટો ફટકો આપ્યો છે. સતત વરસેલા વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી આવેલા પાણીના જોરદાર પ્રવાહને કારણે કાવેરી નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં અંદાજે 200 એકરથી વધુ જમીનનું ધોવાણ થયું હોવાનું સ્થાનિક ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે.

અનેક ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી ઉપજાઉ જમીન વહેણમાં તણાઈ જતાં તેમની સામે જીવનનિર્વાહનો મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.

200 એકરથી વધુ જમીનનું ધોવાણ, ખેડૂતોની આજીવિકા જોખમમાં (Etv Bharat Gujarat)

ડ્રોન દૃશ્યોમાં જમીન ધોવાણનો ભયાનક તાંડવ
ETV ભારતની ટીમ અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર સુધી પહોંચવા માટે લગભગ એક કિલોમીટર સુધી કાદવ અને કીચડ વચ્ચે ચાલીને ખેતરો સુધી પહોંચી હતી. સ્થળ પર પહોંચ્યા બાદ સામે આવેલા દૃશ્યો ચોંકાવનારા હતા.

ડ્રોનના આકાશી દૃશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું કે જ્યાં થોડા દિવસ પહેલાં લીલાછમ પાક લહેરાતો હતો ત્યાં હવે જમીનનો મોટો ભાગ નદીના વહેણમાં સમાઈ ગયો છે.

પાક અને જમીન બંનેનો નાશ
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ ચાલુ વર્ષે આવેલા પૂરમાં કેટલાક ખેડૂતોની 15થી 20 વીઘા જેટલી જમીન ઉભા પાક સાથે ધોવાઈ ગઈ છે. કેળ, કપાસ અને વિવિધ શાકભાજીના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.

અનેક પરિવારો દેવું કરીને ખેતી કરતા હતા, પરંતુ હવે પાકની સાથે જમીન પણ નદીમાં ધોવાઈ જતાં તેઓ દેવાદાર બનવાની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા છે.

દર વર્ષની સમસ્યા, કાયમી ઉકેલ નહીં
સ્થાનિક ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ સમસ્યા નવી નથી. ગત વર્ષે પણ કાવેરી નદીના ધોવાણથી નુકસાન થતાં ઝઘડિયાના ધારાસભ્ય રિતેશ વસાવાએ સ્થળ મુલાકાત લઈને સર્વે કર્યો હતો, પરંતુ હજુ સુધી કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી. દર વર્ષે વરસાદી મોસમમાં ખેડૂતોને આવી જ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે.

સર્વે અને પ્રોટેક્શન વોલની માંગ
અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો સરકાર પાસે તાત્કાલિક જમીન ધોવાણનો સર્વે કરીને યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. સાથે જ કાવેરી નદીના કિનારે પ્રોટેક્શન વોલ અથવા અન્ય કાયમી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની માંગ પણ ઉઠી છે, જેથી દર વર્ષે થતું જમીન ધોવાણ અટકાવી શકાય.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સમયસર યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો દર વર્ષે ઉપજાઉ જમીન નદીમાં સમાતી જશે અને ખેતી આધારિત પરિવારો માટે જીવનનિર્વાહ કરવો મુશ્કેલ બની જશે. હાલ સમગ્ર વિસ્તારના ખેડૂતો સરકારની સહાય અને કાયમી ઉકેલની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

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TAGGED:

BHARUCH FLOOD
KAVERI RIVER
CROP LOSS
GUJARAT FARMERS
KAVERI RIVER EROSION RANIPURA

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