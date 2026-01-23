પતિથી ત્રસ્ત કાશ્મીરી પરિણીતા પ્રેમી સાથે મહુધા આવી પહોંચી, પોલીસ તપાસમાં થયો ખુલાસો
હાલ આ મામલે મહુધા પોલીસે રાજોરી પોલીસનો સંપર્ક કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : January 23, 2026 at 3:48 PM IST
ખેડા : કાશ્મીરથી શરૂ થયેલી એક પરિણીતાની પ્રેમ કહાની ખેડા જીલ્લાના મહુધા ખાતે પહોંચી હતી. પાકિસ્તાની જેવા લોકો આવ્યા હોવા મામલે મહુધા પોલીસને બાતમી મળતા પૂછપરછ કરતા સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો. પતિથી ત્રસ્ત કાશ્મીરી પરિણીતા બાળક સાથે તેના પ્રેમી અને પ્રેમીના ભાઈ સહિત લગ્ન કરવા કાશ્મીરથી મહુધા ભાગી આવ્યા હતા. હાલ આ મામલે મહુધા પોલીસે રાજોરી પોલીસનો સંપર્ક કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મહુધાનો રાહુલ તળપદા નામનો યુવાન કાશ્મીરી પરિણીતાના પ્રેમીના ભાઈનો સોશિયલ મીડીયાથી મિત્ર બન્યો હતો. જેનો લગ્ન કરવા બાબતે સંપર્ક કરતાં તેણે મહુધા આવી જવા માટે જણાવ્યું હતું. જેને લઈ ત્રણેય વ્યક્તિ બાળક સહિત રાજોરીથી મહુધા પહોંચ્યા હતા.
પતિથી ત્રસ્ત પરિણીતા પ્રેમી સાથે લગ્ન કરવા આવી
કાશ્મીરી પરિણીતાને તેના પતિ દ્વારા મારઝૂડ કરવામાં આવતી હતી, તેમજ રાશન સહિત કઈ પણ ઘરમાં લાવી આપતો ન હતો. જેને કારણે તે ત્રસ્ત બની હતી. પરિણીતા અન્ય યુવકના સંપર્કમાં આવતા બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો. જે બાદ લગ્ન કરવા માટે પરિણીતા અને તેનો પ્રેમી તેમજ પ્રેમીના ભાઈ સાથે પરીણીતા તેના બાળક સહિત ખેડાના મહુધા આવી ગયા હતા.
"મારા લગ્ન થયાને ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા છે.મારે બે વર્ષનું બાળક પણ છે.મારો પતિ મને બહુ મારપીટ કરતો હતો,મને ટોર્ચર કરતો હતો. રાશન કશું ઘરમાં લાવતો નહતો. મને બહુ તંગ કરતો હતો.એટલે હું એને છોડીને મુબારક સાથે લગ્ન કરવા આવી ગઈ." - નાજિયા, પરિણીતા કાશ્મીર
પાકિસ્તાની લોકો હોવાની બાતમી મળતા પોલીસે તપાસ કરતા મામલો સામે આવ્યો
પોતાના બાળક સાથે પરિણીતા,તેનો પ્રેમી અને પ્રેમીનો ભાઈ રાજોરીથી દિલ્હી અને ત્યાંથી અમદાવાદ થઇ ખેડાના મહુધામાં પહોંચ્યા હતા.મહુધા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે પાકિસ્તાની જેવા લાગતા ત્રણ લોકો બાળક સાથે મહુધાના તળપદા વાસના ઘરમાં આવેલા છે. જેને આધારે મહુધા પોલીસે કાશ્મીરીઓને પકડી લાવી પૂછપરછ કરતાં ઘટના સામે આવી હતી. લગ્ન કરવા ભાગીને કાશ્મીરથી મહુધા આવેલા ત્રણેયને પોલીસે પકડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
"હું અહી નાજીયાને લઈને રાજોરીથી આવ્યો છું. અમે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વાત કરતા હતા. લગ્ન કરવા અહીં આવ્યા હતા. રાહુલભાઈ સાથે રહેતા હતા મારા નાના ભાઈ તાહિરનો એમની સાથે કોન્ટેક્ટ હતો, એમની પાસે આવ્યા હતા. બે ત્રણ દિવસમાં પરત જતા રહીશું, કેમકે અહી લગ્ન માટે અમારી પાસે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ નથી. કોઈએ કહ્યું કે આ પાકિસ્તાનથી આવ્યા છે, એટલે અમને અહી પોલીસ સ્ટેશન લાવ્યાં છે." - મોહમ્મદ મુબારક, પ્રેમી યુવક, કાશ્મીર
મહુધા પોલીસે રાજોરી પોલિસનો સંપર્ક કર્યો
પોલીસથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ આ બાબતે મહુધા ખેડા પોલીસે કાશ્મીરના રાજોરી પોલીસનો સંપર્ક કર્યો છે.ત્યાં પરિણીતા ગુમ થવા બાબતે નોંધ થઈ હોવાની વિગતો મળી રહી છે. મહુધા પોલીસ મથકમાં લાવવામાં આવેલા કાશ્મીરીઓએ પોલીસની કામગીરીની પ્રસંશા કરી હતી. માનવીય અભિગમ સાથે બે દિવસથી પોલીસ સ્ટેશનમાં મહેમાનગતિથી તેઓ ખુશ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
આ બાબતે મહુધા પોલિસ સ્ટેશનના PI આર. કે. ગોહિલે ટેલિફોનીક દ્વારા જણાવ્યું હતું કે, આ મામલામાં ત્રણેય વ્યક્તિને પોલિસ સ્ટેશન લાવી તેઓ ક્યાંથી આવ્યા છે, કેમ આવ્યા છે તે બાબતે તપાસ કરી રાજોરી પોલીસનો સંપર્ક કર્યો છે. રાજોરી ખાતે આ મહિલા ગુમ થવા બાબતે ફરિયાદ નોંધાયેલી છે. જેથી રાજોરી પોલીસ અહી તેમને લેવા માટે આવશે.
