સોમનાથમાં આજથી 'કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળો-2025' નો પ્રારંભ, જુઓ સુંદર ડ્રોન નજારો
સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજીત આ મેળામાં સ્વ-સહાય જૂથો દ્વારા ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ સીધે સીધી ગ્રાહકો ખરીદી શકશે અને જોઈ શકશે.
Published : November 27, 2025 at 3:52 PM IST
ગીર સોમનાથ : કમોસમી વરસાદને કારણે મુલતવી રહેલા 'પ્રાદેશિક સરસ મેળા' નો પ્રારંભ થયો છે. આજે 27 નવેમ્બરથી 1 ડિસેમ્બર સુધી આ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજીત કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળો-2025 સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.
'કાર્તિકી પૂર્ણિમા મેળો-2025' નો પ્રારંભ
આ મેળામાં 150+ વાનગીઓ સાથેનું ફૂડ બજાર, બાળકો માટે વિશાળ રાઇડ્સ, ટોચના કલાકારોના 5 દિવસના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો અને સેંકડો શોપિંગ સ્ટોલ્સ સાથે અનેક આકર્ષણ હશે. આ મેળામાં ભારે ભીડ ઉમટી પડશે, જે માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં વોચ ટાવર, CCTV કેમેરા, કંટ્રોલ રૂમ, ફાયર ટેન્ડર અને સેન્ટ્રલ એનાઉન્સમેન્ટ સિસ્ટમ સહિતની ચુસ્ત તૈયારી કરવામાં આવી છે.
50 જેટલા સ્વ-સહાય જૂથ ભાગ લેશે : આજે 27 નવેમ્બર, ગુરુવારે સાંજે 5:00 કલાકે જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ મંજુલાબેન મુછાર મેળાનો પ્રારંભ કરાવશે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાના 50 જેટલા સ્વ-સહાય જૂથ આ મેળામાં ભાગ લેશે. આ પ્રાદેશિક મેળા થકી સ્વ-સહાય જૂથોની બહેનો દ્વારા ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓના વેચાણ માટે સીધુ બજાર મળશે. તો ગ્રાહકોને અવનવી વસ્તુઓ જોવાનો અને ખરીદવાનો પણ અવસર મળશે.
ચીજ વસ્તુઓના વેચાણ અર્થે સીધુ બજાર : ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગુજરાત લાઈવલીહૂડ પ્રમોશન કંપની લી. ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન હેઠળ કાર્યરત મહિલા સ્વ-સહાય જૂથ/સખીમંડળોને કૌશલ્ય તાલીમ દ્વારા આજીવિકાલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડવામાં આવે છે.
ઉત્પાદકીય પ્રવૃતિઓ સાથે સંકળાયેલ સ્વ-સહાય જૂથોને તેઓ દ્વારા ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓના પ્રદર્શન સહ વેચાણ હેતુ આ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્વ-સહાય જૂથોને ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓના વેચાણ અર્થે સીધુ બજાર મળી રહે અને તેઓને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકાય તે હેતુથી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
