વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા જોઈને ગર્વ થાય છે: સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે આવેલા કાર્તિક આર્યને સરદાર પટેલને અર્પી પુષ્પાંજલિ
વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા જોઈને ગર્વ થાય છે એમ કહી કાર્તિક આર્યને દરેક વ્યક્તિએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેવી જોઈએ તેવું જણાવ્યું હતું.
Published : September 22, 2026 at 6:54 PM IST
નર્મદા: પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ કલાકાર કાર્તિક આર્યને ગુજરાતના એકતાનગર ખાતે આવેલા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી હતી. એકતાનગર પહોંચીને તેમણે સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. તેમણે અહીંના વિવિધ પ્રવાસન સ્થળો અને ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ અંગે પણ માહિતી મેળવી હતી.
કાર્તિક આર્યને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વ્યૂઇંગ ગેલેરીની મુલાકાત લીધી હતી. વ્યૂઇંગ ગેલેરી પરથી તેમણે આસપાસના કુદરતી અને પ્રવાસન સ્થળોના ભવ્ય નજારાનો અનુભવ કર્યો હતો. અહીંથી તેમણે નર્મદા નદી, સાતપુડા અને વિંધ્યાચલની ગિરિમાળાઓ તેમજ સરદાર સરોવર ડેમનો નજારો નિહાળ્યો હતો.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત બાદ કાર્તિક આર્યને પોતાના અનુભવ અંગે વાત કરી હતી. તેમણે વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાની મુલાકાતને લઈને કહ્યું હતું કે, “વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા જોઈને ગર્વ થાય છે.” સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “દરેક વ્યક્તિએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેવી જોઈએ.”
આ મુલાકાત દરમિયાન કાર્તિક આર્યન નાની દેવરૂપણના હોળી અને રાઠવા આદિવાસી નૃત્યમાં પણ જોડાયા હતા. આદિવાસી લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરાગત નૃત્યની રજૂઆત દરમિયાન કાર્તિક આર્યનની સહભાગિતાએ મુલાકાતને વધુ વિશેષ બનાવી હતી.
કાર્તિક આર્યને પોતાની ફિલ્મી કરિયરમાં પ્રથમ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળવા અંગે પણ વાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “પ્રથમ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો તે મારા માટે ગર્વની વાત છે.”
આ દરમિયાન એકતાનગરના પ્રવાસન વિકાસ સાથે જોડાયેલી વિવિધ સુવિધાઓ અંગે પણ તેમને માહિતી આપવામાં આવી હતી. તેમણે સ્થાનિક આદિવાસી સંસ્કૃતિની ઝલક પણ નિહાળી હતી.
કાર્તિક આર્યનની મુલાકાત દરમિયાન સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિસ્તારના CEO અમિત અરોરાએ તેમનું સન્માન કર્યું હતું. CEO અમિત અરોરાએ કાર્તિક આર્યનને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરીને સન્માનિત કર્યા હતા.
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