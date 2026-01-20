ETV Bharat / state

કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા કોંગ્રેસમાં જોડાયા, AAP સાથે છેડો ફાડ્યો

'મેં મારા જીવનના 4 અમૂલ્ય વર્ષ આમ આદમી પાર્ટીને આપીને બરબાદ કર્યા', કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા

કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા કોંગ્રેસમાં જોડાયા
કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા કોંગ્રેસમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 7:28 AM IST

સુરત: ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એક વખત ભડકો જોવા મળ્યો છે. કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા AAP છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. જૂનાગઢના કદાવર ખેડૂત નેતા અને આમ આદમી પાર્ટીનો મજબૂત ચહેરો ગણાતા કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા કોંગ્રેસમાં જોડાતા ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે. સુરતના કામરેજમાં કરસનદાસ બાપુ ભાદરકાએ કોંગ્રેસમાં જોડાવાની જાહેરાત કરી હતી.

"વિઝન વગરની બુઠ્ઠી છરી જેવી પાર્ટી"

કરસનદાસ બાપુએ સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીની કાર્યશૈલી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે અત્યંત આક્રમક તેવરમાં જણાવ્યું હતું કે, "મેં મારા જીવનના અમૂલ્ય 4 વર્ષ આમ આદમી પાર્ટીમાં આપીને બરબાદ કર્યા છે. આ પક્ષ પાસે જનતા કે ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે કોઈ સ્પષ્ટ વિઝન કે નીતિ નથી. AAPની હાલત અત્યારે એવી છે કે જાણે કોઈ સૈનિક બુઠ્ઠી છરી લઈને મેદાને જંગમાં લડવા નીકળ્યું હોય!" તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે ખેડૂતોના નામે માત્ર રાજકારણ રમીને લાંબો સમય ટકી શકાતું નથી.

કરસનદાસ બાપુ ભાદરકા કોંગ્રેસમાં જોડાયા (ETV Bharat Gujarat)

NSUIથી કોંગ્રેસ: વર્ષો જૂના સંગાથની વાપસી

પોતાના નિર્ણય પાછળનું કારણ જણાવતા કરસનદાસ બાપુએ તેને 'ઘર વાપસી' ગણાવી હતી. તેમણે યાદ અપાવ્યું કે તેમની રાજકીય સફરની શરૂઆત કોંગ્રેસની વિદ્યાર્થી પાંખ NSUIથી થઈ હતી. લાંબા સમયના વનવાસ બાદ તેઓ ફરી પોતાની મૂળ વિચારધારા સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. જોકે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેમને કોઈ વ્યક્તિ સામે વિરોધ નથી, પરંતુ પક્ષની દિશાવિહીન પદ્ધતિથી તેઓ નારાજ છે.

દિગ્ગજ નેતાઓ સાથેની ગુપ્ત બેઠકોનો અંત

છેલ્લા કેટલાય સમયથી કરશનદાસ બાપુ અને કોંગ્રેસના પ્રદેશ નેતા અમિત ચાવડા તેમજ રાષ્ટ્રીય નેતા મુકુલ વાસનિક વચ્ચે મુલાકાતોનો દોર ચાલતો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થયેલી તસવીરોએ પહેલા જ સંકેત આપી દીધા હતા, જેની પર કામરેજ ખાતે સત્તાવાર મહોર વાગી ગઈ છે.

જૂનાગઢમાં AAPના ગઢમાં ગાબડું

કરસનદાસ બાપુ જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને ખેડૂત સમાજમાં ખૂબ જ ઊંડી પકડ ધરાવે છે. તેમના જવાથી સૌરાષ્ટ્રમાં આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠનના પાયા હચમચી ગયા છે. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પૂર્વે કોંગ્રેસ માટે આ 'માસ્ટર સ્ટ્રોક' સાબિત થઈ શકે છે, જ્યારે AAP માટે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું મોટો પડકાર બની રહેશે.

