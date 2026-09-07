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શ્રાવણમાં હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે અમદાવાદના શિવાલયો, જાણો સૌથી પ્રાચીન કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવનો ઇતિહાસ

ભક્તોમાં એવી માન્યતા છે કે દૂધ, બિલિપત્ર અને કમળ અર્પણ કરીને પૂજા કરવાથી અટકેલા કાર્યો સિદ્ધ થાય છે અને મનોકામનાઓ મહાદેવની કૃપાથી પૂર્ણ થાય છે.

કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ
કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 6:35 AM IST

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અમદાવાદ: શ્રાવણ માસમાં સમગ્ર અમદાવાદના શિવ મંદિરો હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે અને દરેક શિવાલયમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. તો શું તમે જાણો છો કે અમદાવાદ શહેરનું સૌથી પ્રાચીન શિવ મંદિર કયું છે? આ મંદિર છે અમદાવાદના સારંગપુરમાં આવેલું, કર્ણાવતી નગરના નગરદેવતા કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવનું મંદિર. જે 1200 વર્ષ પ્રાચીન છે અને શ્રાવણ માસમાં તો અહીં અનેરો માહોલ જોવા મળે છે. તો ચાલો જાણીએ કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો ઇતિહાસ, મહિમા અને મહત્વ.

કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો ઇતિહાસ:

આ મંદિરના ઇતિહાસ અંગે કર્ણમુક્તેશ્વર મંદિરના વૈભવ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે શ્રી કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ અમદાવાદના નગરદેવતા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. કર્ણાવતી નામ એ કર્ણમુક્તેશ્વરના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું. આશરે 1200 વર્ષ જૂનું આ શિવાલય પાટણના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહ સોલંકીના દીકરા કર્ણદેવે સ્થાપિત કર્યું હતું.

જાણો સૌથી પ્રાચીન કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવનો ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદનું નામ પડ્યું તે પહેલા અમદાવાદ શહેરનું નામ કર્ણાવતી હતું. એ કર્ણાવતીમાં આશા ભીલ નામનો એક ભીલ અહીં શાસન કરતો હતો. તેના પર કર્ણદેવે યુદ્ધ કરીને વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો અને આ કર્ણમુક્તેશ્વર દાદાની સ્થાપના કરી હતી. પૂર્વ સમયમાં ભગવાનના શિવલિંગ ઉપર એક મણિ હતો. એ મણિ અહીંથી અમુક સમય પહેલા વિધ્વંસ થયો હતો. છતાં પણ લોકોની શ્રદ્ધા આ ભગવાન ઉપર ખૂબ જ છે.

મંદિરના સેવિકા જાગૃતીબેને જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદના સારંગપુર સ્થિત 1100 થી 1200 વર્ષ જૂના કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં શ્રાવણ માસ દરમિયાન ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી છે. પાટણના રાજા કર્ણદેવ સોલંકી દ્વારા સ્થાપિત આ પ્રાચીન શિવાલયમાં અલૌકિક મણિ પણ હતો. ભક્તોનું માનવું છે કે અહીં દૂધ, બિલિપત્ર અને કમળ અર્પણ કરવાથી અટકેલા કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. શ્રાવણમાં રુદ્રી પાઠ અને વિશેષ પૂજન યોજાય છે.

શ્રાવણ માસમાં રુદ્રી પાઠ અને વિશેષ પૂજન (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદના સારંગપુર વિસ્તારમાં બિરાજમાન કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવને શહેરના નગરદેવતા તરીકે પૂજવામાં આવે છે. આશરે 1100થી 1200 વર્ષ પ્રાચીન આ પવિત્ર શિવાલયની સ્થાપના પાટણના રાજા કર્ણદેવ સોલંકી દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેના નામ પરથી જ આ તીર્થસ્થાનનું નામ 'કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ' રાખવામાં આવ્યું છે. શ્રાવણ મહિનામાં ભગવાન ભોળાનાથની આરાધનાનું અનેરું મહત્વ હોવાથી, શહેરના સૌથી જૂના આ પૌરાણિક મંદિરમાં ભક્તો આસ્થાભેર ઉમટી પડે છે અને દર્શનનો લાભ લે છે.

શ્રાવણમાં હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે અમદાવાદના શિવાલયો
શ્રાવણમાં હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે અમદાવાદના શિવાલયો (Etv Bharat Gujarat)

કર્ણમુક્તેશ્વર મંદિરના વૈભવ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે આ અતિ પ્રાચીન શિવાલય પોતાની ભવ્યતા અને પૌરાણિક ઇતિહાસ માટે જાણીતું છે. એક સમયમાં કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવના શિવલિંગ ઉપર એક અલૌકિક મણિ જડેલો હતો, જોકે બાદમાં મુઘલ આક્રમણખોરો દ્વારા તે મણિને ખંડિત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ પરિસરમાં આજે પણ અનેક પૌરાણિક મૂર્તિઓ સાચવવામાં આવી છે.

કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ, અમદાવાદ
કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ, અમદાવાદ (Etv Bharat Gujarat)

આ મંદિર સાથે ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા જોડાયેલી છે. એવી માન્યતા છે કે જે પણ વ્યક્તિના અગત્યના કામો અટવાઈ પડ્યા હોય, તે જો અહીં આવીને દૂધ, બિલિપત્ર અને કમળ અર્પણ કરીને પૂજા-અર્ચના કરે છે, તો તેના તમામ કાર્યો મહાદેવની કૃપાથી સિદ્ધ થાય છે.

શ્રાવણ માસમાં રુદ્રી પાઠ અને વિશેષ પૂજન

સેવિકાએ જણાવ્યું હતું કે પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન કર્ણમુક્તેશ્વર મંદિરમાં શિવભક્તિ અને મંત્રોચ્ચારનો ગુંજારવ જોવા મળે છે. આખો મહિનો અહીં દરરોજ અલગ-અલગ યજમાનો દ્વારા રુદ્રી પાઠ, લઘુ રુદ્ર, બિલિપત્ર સેવા, કમળ પૂજન અને મહામૃત્યુંજય મંત્રના જાપ થાય છે. વિશેષમાં, શ્રાવણના પ્રત્યેક સોમવારે યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવે છે. નિઃશુલ્ક પૂજા-અર્ચના અને સોમવારે સામાન્ય ભક્તો માટે મહામૃત્યુંજય પાઠની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, જેનો બહોળી સંખ્યામાં શિવભક્તો લાભ લઈને ધન્યતા અનુભવે છે.

શ્રાવણમાં હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે અમદાવાદના શિવાલયો
શ્રાવણમાં હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી રહ્યા છે અમદાવાદના શિવાલયો (Etv Bharat Gujarat)

રાજસ્થાનથી આવેલા દર્શનાર્થી વિજેન્દ્રસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે અમે દર વર્ષે અહીં આવીએ છીએ અને ખાસ કરીને શ્રાવણ માસમાં કર્ણમુક્તેશ્વર મંદિરમાં તો જરૂર આવીએ છીએ. અહીં પૂજા કરીને અમને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. આ મંદિરમાં આવીને મારી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. શ્રાવણમાં ભક્તિનો માહોલ જોવા મળે છે અને અહીં તો ખૂબ જ આનંદ થાય છે.

કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ, અમદાવાદ
કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ, અમદાવાદ (Etv Bharat Gujarat)

દર્શનાર્થી ગોપાલ રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ બહુ જ જૂનું મંદિર છે અને હજારો વર્ષ પ્રાચીન આ મંદિર છે. દર સોમવારે અમે અહીં આવીએ છીએ. અમે મનની શાંતિ માટે અહીં આવીએ છીએ અને ભક્તોની ખૂબ જ ભીડ અહીં જોવા મળે છે.

કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ, અમદાવાદ
કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ, અમદાવાદ (Etv Bharat Gujarat)

મણિનગરથી આવેલા દર્શનાર્થી બીપીનમુખીએ જણાવ્યું હતું કે કર્ણમુક્તેશ્વર મહાદેવ મંદિર લગભગ 1200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે. પહેલા અમદાવાદનું નામ કર્ણાવતી હતું અને કર્ણદેવ કર્ણાવતીના રાજા હતા. તેમને 1200 વર્ષ પહેલા ઈશ્વરની પ્રેરણા થઈ હતી અને જેના લીધે તેમણે સારંગપુરમાં ખોદકામ કરાવ્યું અને એ જગ્યાએ મહાદેવનું મંદિર નીકળ્યું હતું. અને પછી તેમણે અહીં મંદિર બનાવ્યું હતું. અહીં શ્રાવણ માસમાં ખૂબ જ ભીડ હોય છે અને અમાસમાં તો અહીં મેળો ભરાય છે. મંદિર તરફથી બધાને પ્રસાદ આપવામાં આવે છે અને બધાની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. અમે પણ રોજ અહીં પૂજા કરવા આવીએ છીએ અને મનમાં ખૂબ જ શાંતિ થાય છે.

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