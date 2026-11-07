તહેવાર ટાણે બુટલેગરો પર SMCનો સપાટો! કરજણમાં ₹50.21 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત, 3ની ધરપકડ, 3 વોન્ટેડ
SMCની વડોદરાના કરજણમાં મોટી એક્શન
Published : November 7, 2026 at 4:33 PM IST
વડોદરા: તહેવારોના માહોલ વચ્ચે દારૂની ગેરકાયદે હેરાફેરી અને વેચાણ સામે સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલ (SMC)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. વડોદરા ગ્રામ્યના કરજણમાં એસટી ડેપો સામે આવેલા ઠાકોરવાસ અને જોગણી માતાના મંદિર નજીક અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડીને વિદેશી દારૂ અને બિયરના જથ્થા સહિત કુલ ₹50,21,999નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કાર્યવાહીમાં 11 વાહનો અને 5 મોબાઈલ ફોન પણ કબજે કરાયા છે. પોલીસે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે અન્ય ત્રણને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે.
SMCની ટીમે કરજણ ગામમાં એસટી ડેપો સામે આવેલા ઠાકોરવાસ વિસ્તારમાં જોગણી માતાના મંદિર નજીક દરોડા પાડ્યા હતા. આ ઉપરાંત આરોપીઓનાં મકાનોમાં તેમજ સોસાયટીમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ પાર્ક કરાયેલાં વાહનોમાં પણ આકસ્મિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂ અને બિયરનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. દારૂના જથ્થાની કિંમત અંગે આપવામાં આવેલી વિગતોમાં ₹26 લાખથી વધુની કિંમતનો દારૂ હોવાનું જણાવાયું છે.
દારૂ ઉપરાંત દરોડા દરમિયાન અલગ-અલગ સ્થળોએથી કુલ 11 વાહનો અને 5 મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા હતા. આ તમામ મુદ્દામાલ સહિત કુલ ₹50,21,999ની કિંમતનો સામાન પોલીસે કબજે કર્યો છે. તહેવારના સમયે દારૂનો આટલો મોટો જથ્થો મળી આવતાં ગેરકાયદે દારૂના વેપાર સાથે સંકળાયેલા તત્ત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. તેમની ઓળખ મહેન્દ્રકુમાર જીતુભાઈ ઠાકોર, પ્રશાંતકુમાર વિસરામભાઈ શાંખલા અને અક્ષયકુમાર જસવંતભાઈ વસાવા તરીકે થઈ છે. ત્રણેય કરજણ, જિલ્લા વડોદરાના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓને આ ગુનામાં વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
વોન્ટેડ આરોપીઓમાં ચિરાગ રાજુભાઈ ઠાકોર, કરજણનો એક રહેવાસી, ડી.કે. નામથી ઓળખાતો એક અજાણ્યો શખ્સ તેમજ કબજે કરવામાં આવેલા વાહનોના માલિક અથવા કબજેદારનો સમાવેશ થાય છે. આ રીતે પકડાયેલા ત્રણ અને વોન્ટેડ ત્રણ મળીને કુલ છ વ્યક્તિઓ સામે કરજણ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યમાં દારૂ અને જુગારની ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે SMCની ટીમોને સઘન કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. તેના ભાગરૂપે કરજણમાં હાથ ધરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીમાં એકસાથે અનેક સ્થળોએ તપાસ કરીને દારૂનો જથ્થો, વાહનો અને મોબાઈલ ફોન કબજે કરવામાં આવ્યા છે. હવે આ સમગ્ર જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, તેની હેરાફેરી અને વેચાણમાં અન્ય કોણ સંડોવાયેલું છે તેમજ વોન્ટેડ આરોપીઓની ભૂમિકા શું છે તે દિશામાં તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
આ પણ વાંચો: