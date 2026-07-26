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કારગીલ વિજય દિવસ: જુનાગઢ જિલ્લાનું આ ગામ કેમ કહેવાઈ છે સૈનિકોનું ગામ ?

અત્યાર સુધીમાં કુલ 55 કરતા વધારે જવાનો ભારતીય સેનાની વિવિધ શાખાઓમાં સૈનિક-નાયક જેવા પદો પર પણ રહીને દેશ સેવાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે.

સૈનિકોના ગામ તરીકે ઓળખાતું જુનાગઢનું પીખોર ગામ
સૈનિકોના ગામ તરીકે ઓળખાતું જુનાગઢનું પીખોર ગામ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 1:24 PM IST

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જુનાગઢ: આજે કારગિલ યુદ્ધની વિજયના દિવસે એટલે કે કારગીલ વિજય દિવસ મનાવવામાં આવે છે, ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લાનું માળિયા તાલુકાનું નાનું એવું પીખોર ગામ જિલ્લામાં સૈનિકો આપવાને લઈને આજે પણ સૌથી આગળ જોવા મળે છે.

અત્યાર સુધીમાં કુલ 55 કરતા વધારે જવાનો ભારતીય સેનાની વિવિધ શાખાઓમાં સૈનિક નાયક જેવા પદો પર પણ રહીને દેશ સેવાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે.

સૈનિકોના ગામ તરીકે ઓળખાતું જુનાગઢનું પીખોર ગામ (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢ જિલ્લાના સૈનિકોનું ગામ એટલે પીખોર

આજે કારગીલ યુદ્ધના વિજયનો દિવસ એટલે કે કારગીલ વિજય દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લાના માળિયા તાલુકાનું નાનું એવું પીખોર ગામ આજે જિલ્લા માટે ખૂબ જ ગર્વની લાગણી સાથે અડીખમ ઉભેલુ જોવા મળે છે.

ગામના નિવૃત્ત અને વર્તમાન સૈનિકો ગામના યુવાનોને આપે છે દેશસેવાનું માર્ગદર્શન
ગામના નિવૃત્ત અને વર્તમાન સૈનિકો ગામના યુવાનોને આપે છે દેશસેવાનું માર્ગદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

હજારથી બારસો લોકોની વસ્તી ધરાવતા ગામમાં આજે પણ 55 કરતાં વધારે વર્તમાન અને પૂર્વ સૈનિકોના થાણા તરીકે સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લામાં ઓળખાઈ રહ્યું છે. આજે પણ ગામનો પ્રત્યેક યુવાન ભારતીય સેનામાં સામેલ થવાને લઈને થનગની રહ્યો છે, તો બીજી તરફ ગામના જ નિવૃત્ત અને વર્તમાન સમયે કામ કરતા સૈનિકો યુવાનોને તાલીમબધ્ધ પણ કરી રહ્યા છે.

ગામમાં અત્યાર સુધીમાં સૈનિકોની હાજરી

આજના દિવસે પણ ભારતીય સેનામાં 15 જવાનો સફળતાપૂર્વક વિવિધ પદો પર દેશ સેવા કરીને નિવૃત્ત થયા છે, અને સાત જેટલા જવાનો આજે પણ સેનામાં કાર્યરત છે, તેવી જ રીતે એસ.એસ.બી માં પણ સાત જેટલા જવાનો આજે ફરજ બચાવી રહ્યા છે. BSF, CISF, CRPF અલગ-અલગ ભારતીય સેનાની શાખાઓમાં પણ સાત જવાનો સફળતાપૂર્વક દેશ સેવા કરીને નિવૃત્ત થયા છે, અને એક જવાન આજે પણ યુદ્ધના મોરચે દેશ સેવા કરી રહ્યો છે.

15 જવાનો સફળતાપૂર્વક વિવિધ પદો પર દેશ સેવા કરીને નિવૃત્ત થયા છે
15 જવાનો સફળતાપૂર્વક વિવિધ પદો પર દેશ સેવા કરીને નિવૃત્ત થયા છે (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસમાં ત્રણ અને SRPમાં આઠ જવાનો આજે પણ દેશ સેવા માટે ભારતની સરહદો પર 24 કલાક રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના પોતાના સેવા ભાવને પ્રદર્શિત કરી રહ્યો છે. નાના એવા પિખોર ગામમાંથી 55 કરતાં વધારે દેશદાજ ધરાવતા યુવાનો સેનામાં નોકરી કરે છે, અથવા તો સેવા નિવૃત્ત થયા છે. આ સિવાય ગામમાંથી વર્ગ એકના બે અધિકારી પણ આપ્યા છે, પોલીસમાં DSP કક્ષા સુધી પહોંચીને નિવૃત્ત થયેલા બે પોલીસના જવાનો પણ જોવા મળે છે.

અત્યાર સુધીમાં કુલ 55 કરતા વધારે જવાનો ભારતીય સેનાની વિવિધ શાખામાં
અત્યાર સુધીમાં કુલ 55 કરતા વધારે જવાનો ભારતીય સેનાની વિવિધ શાખામાં (Etv Bharat Gujarat)

પૂર્વ સૈનિકો અને સરપંચે આપી વિગતો

ભારતીય સેનામાં જોડાયેલા ગામના બીજા અને આજના દિવસે પણ હયાત સૈનિક એવા દોલુભાઈ બાબરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ 1983માં ગામમાંથી ભારતીય સેનામાં જોડાયા હતા. તેઓ સેનામાં જોડાનાર ગામના બીજા વ્યક્તિ હતા. 20 વર્ષ કરતાં વધારે સમય અલગ અલગ સ્થળો પર દેશ સેવા કરીને માનભેર નિવૃત થયેલા દોલુભાઈ આજે પણ દેશ સેવા અને ખાસ કરીને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે ગામના પ્રત્યેક યુવાનની રાષ્ટ્રભાવનાને સલામ કરે છે.

ગામના સરપંચ મગનભાઈ કણસાગરાએ પણ ગામના યુવાનોને દેશ પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે અને ખાસ કરીને ભારતીય સેનામાં સામેલ થવા માટે ગામનો યુવાન આજે સૌથી પહેલા આગળ આવે છે. આ ભાવનાને સરપંચ તરીકે જાળવી રાખવાની કામગીરી તેઓ કરી રહ્યા છે.

ગામના અસંખ્ય લોકો ભારતીય સેનામાં બજાવી ચુક્યા છે ફરજ
ગામના અસંખ્ય લોકો ભારતીય સેનામાં બજાવી ચુક્યા છે ફરજ (Etv Bharat Gujarat)

ભારતીય સેનામાં 22 વર્ષ સુધી નોકરી કરીને નિવૃત્ત થયેલા નાયક પી.ડી.ચાવડાએ પર તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, આજે પણ અમે નિવૃત્તિના સમયમાં દેશની સેનામાં અમારા ગામમાંથી યુવાનો જાય તે માટે તેમને તમામ પ્રકારનું માર્ગદર્શન અને તાલીમ અમારી કક્ષાએથી આપી રહ્યા છે. અમારું નાનું એવું ગામ આજે જુનાગઢ જિલ્લામાં સૌથી વધારે સૈનિક આપનારા ગામ તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે જેનો અમને ગર્વ છે.

ગામના જ એક અગ્રણી રાજેન્દ્રભાઈ બાબરીયાએ પણ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, નાનું એવું ગામ જુનાગઢ જિલ્લામાં સૌથી વધારે સૈનિકો આપવા માટેનું બહુમાન ધરાવે છે, તે ગામના એક વ્યક્તિ તરીકે તેના માટે મેડલ થી જરા પણ ઓછું નથી.

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TAGGED:

VILLAGE OF SOLDIERS
PIKHOR VILLAGE OF JUNAGADH
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